Безопасно ли делать ставки в интернете?

Финансовая безопасность и гарантии

Игроки все чаще выбирают легальные сайты - только они гарантируют надежность. Рисков невыплаты выигрыша и недобросовестного оперирования в легальном секторе практически нет, в нелегальной же зоне игрок не защищен - в спорных ситуациях или при блокировке незаконного сайта ему некуда обратиться за правовой помощью. Более того, он и сам косвенно становится «соучастником преступления». Имейте дело только с лицензированными компаниями.

В Беларуси все букмекеры, работающие на законных основаниях, обязаны получить лицензию в Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь. Они работают официально, а операции проходят через специальную систему государственного контроля СККС (специальная компьютерная кассовая система). Она обеспечивает контроль и накопление информации об операциях в сфере игорного бизнеса.

БК не может не заплатить выигрыш, иначе Министерство по налогам и сборам ее накажет. Любые нарушения грозят потерей дорогой лицензии.

Чтобы проверить, контролируется ли деятельность БК государством, необходимо убедиться в ее официальной регистрации. Номер лицензии должен быть указан на сайте БК.

Какие привилегии получает новый игрок?

В основном все ставки делаются в интернете. У БК может быть только одна касса, которая требуется законодательством при регистрации. Принцип работы в интернете тот же, только это удобнее для игроков, потому что всегда можно сделать ставку через приложение в телефоне или на компьютере.

БК заинтересованы в привлечении новых игроков. Поэтому новичкам часто дают бонусы на первый депозит. Это так называемый входной бонус. Например, «БК Леон» удваивает первый депозит на сумму до 300 рублей.

Помогает вступить в игру и страховка первой ставки - также довольно популярный бонус среди БК. Если любитель спорта сыграл первый раз и проиграл, то он может написать в службу поддержки БК, и ему вернут деньги. Делается это для того, чтобы человек мог понять, как работает приложение, ввод-вывод денег, убедиться в честности БК. Так, на Leon.by игрок может вернуть до 150 рублей, если его первая ставка не зашла.

Информацию о наличии такого бонуса лучше уточнить заранее у выбранного вами букмекера.

Широкий выбор событий

При выборе букмекера обратите внимание на количество событий (линий), которые предлагает БК. Для многих важно сделать ставку на матч любимой команды в баскетбольном чемпионате Беларуси, а не только в Евролиге или НБА.

Также важно, чтобы было представлено множество вариантов ставок. Например, угадать не только победу

команды, но и счет, кто выиграет первый тайм, с какой разницей в счете выиграет команда, кто забьет гол и т. п.

КСТАТИ

Интересно, что во время пандемии был отмечен рост ставок в букмекерских конторах. В частности, на белорусский футбол. И не только. Когда реальные соревнования прекратились, виртуальные продолжились, соответственно, ставок на них стало больше.

Социальная ответственность

Социальная ответственность - это то, что обеспечивает многим букмекерским компаниям право быть значимой частью спортивного сообщества. БК становятся спонсорами спортивных федераций, команд и престижных соревнований.

В соответствии с белорусским законодательством, возрастной ценз для посетителя игорных заведений, в том числе виртуальных, - 21 год. Делается это для того, чтобы минимизировать вредные последствия участия в азартных играх.

Важный индикатор социальной ответственности - соблюдение принципов Responsible Gaming ("Ответственная игра") - общемировой практики по борьбе с психологической зависимостью от игры.

Так, в соответствии с Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденным указом Президента Республики Беларусь №9 от 10.01.2005 г. (в ред. Указа от 07.08.2018 № 305), гражданин может самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет путем личной подачи в соответствующее заведение письменного заявления. Но если игрок окончательно перестал себя контролировать и поставил в тяжелое материальное положение свою семью, то его могут отстранить от участия в азартных играх решением суда.

Общественное признание

Главный индикатор качества любой компании - общественное признание. За последние несколько лет букмекерский рынок очень повзрослел, увеличилось количество рекламы. Меняется и сам потребитель - сегодня ставят не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы проверить знания и получить эмоциональное удовольствие. В этой связи никогда не нужно забывать, что букмекерство - это прежде всего интеллектуальный спор, а клиент букмекерской компании - настоящий знаток спорта!

Leon.by - платформа для удобных ставок на спорт

«БК Леон» появилась в Беларуси только год назад, но сразу стала заметна благодаря высоким коэффициентам на крупные события, поддержке классных проектов в белорусском спорте и щедрым бонусам для новых игроков.

УЧТИТЕ, ЧТО...

На что чаще всего ставят

Самое популярное пари - «тотал», или, говоря проще, количество голов/очков. Игроки любят результативные матчи, поэтому в футболе чаще всего ставят на то, что будет забито 2 и более голов, а в хоккее - 4 и более шайб. На втором месте по популярности пари на победителя, причем можно поставить на победу не только во всем матче, но и в его части: ставки принимаются на исходы таймов, периодов, сетов. Кстати, в теннисе можно сделать ставку на победу в розыгрыше очка. Популярны и ставки на точный счет. Например, в футболе часто ставят на исходы 1:2 и 2:1.

Футбол - традиционно самый популярный вид спорта, занимающий 50% от общего объема ставок. На втором месте - хоккей, третье место делят баскетбол и настольный теннис. Также популярными являются киберспорт и большой теннис.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

92 рубля превратились в 1656

В популярной букмекерской конторе «БК Леон» рассказали о самых удачных ставках за последние несколько месяцев - случаях, когда игроки ставили на маловероятный исход событий с очень высоким коэффициентом.

1. В товарищеском матче по футболу между cловенскими клубами «Домжале» и «Бринье» 2 июня 2020 года сыграла ставка на победителя с коэффициентом 20. Удачливый игрок поставил всего 1 рубль, а после матча забрал 20.

2. 4 марта в Первой лиге Армении по футболу играли ереванские команды «Торпедо» и «Локомотив». Игрок, угадавший точный счет матча, увеличил свою ставку в 18 раз, и поставленные 92 рубля превратились в 1656 рублей.

3. В тот же день в Польше соревновались баскетбольные команды Slas Wroclaw и Wkk Probiotics Wroclaw. Игрок Leon.by поставил 100 рублей на победу второй команды и превратил их в 725.

ООО «БК Леон». УНП 193157021.