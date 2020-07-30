«Я ж это полено на весах не взвешивал!». Мужчина из Миорского района уверяет, что убил гостя поленом нечаянно

В Миорах суд рассматривает дело о нашумевшем убийстве. В начале года в одной из деревень Миорского района женщина обратилась в милицию – несколько дней назад пропал ее муж , Сергей Г. Труп мужчины нашли в одном из домов в этой же деревне – он сидел в кресле за накрытым столом. Оказалось, что, когда мужчина уже был мертв, в доме еще какое-то время шла попойка. Собутыльники не понимали, что их товарищ мертв – думали, что он просто задремал, хотя все видели, что хозяин дома поругался с ним и несколько раз ударил по голове поленом. Теперь хозяина, Александра Ю., обвиняют в умышленном убийстве, а двоих мужчин, которые были у него в гостях – в недонесении о совершении тяжкого преступления.

Когда Александр понял, что его собутыльник сидит за столом мертвый, выпил еще и снова лег спать.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В первый день свою версию событий изложили гости. Оба уверены были только в одном – все участники событий были очень пьяными. Гости даже не могли точно вспомнить, в какой день пришли к Александру Ю. – один утверждал, что 5 января, второй – что 6-го. Оба признались, что ничего никому не рассказывали об убийстве, боясь, что их сочтут причастными.

Во второй день, 30 июля, суд допросил обвиняемого. Александр Ю. уверяет, что Сергей его ударил, требуя бутылку. И поленом он его бил, предполагая, что Сергей собирается ударить еще раз. Александр уверен, что гости пришли к нему 5 января.

-Пришел М., попросил выпить. Пили разбавленный спирт, пили долго. Пришел Александр Г., присоединился. Сколько выпили? У меня было три пятилитровых бутыли спирта. Все выпить не могли. Наверное, половину растащили, - рассказывает Ю. – Потом пришел Сергей Г., у него было пять рублей. Как обычно, говорит, давай спирт. Да, я торговал спиртом нелегально, признаю. Я ему сказал: не дам, и вообще бросай пить, пить вредно. Но если так хочешь, не с собой, выпьем здесь. Потом он стал опять требовать, угрожал: дом спалю, убью, зарежу, в милицию сдам… Скорее всего, он ударил меня кулаком.

Ю. настаивает, что не хотел бить Сергея по голове. Мол, лупил, куда придется, а так получилось, что все удары в голову и пришлись. Первый удар он нанес, когда гость снова садился в кресло.

-Наверное, он хотел взять бутылку и уйти. Наверное, еще ударить меня хотел. А он был сильнее, я больше выпил, - объясняет Ю. – Потом я скорую предложил вызвать, но ребята меня отговорили. Я знаю, почему: если бы приехала скорая, я бы их выгнал из дома, и халявная пьянка бы закончилась. А вынести Сергея я предлагал не из дома, а в другую комнату, на кровать уложить. Думал, проспится и пойдет.

Потом Александр Ю. заснул и проспал, как сам предполагает, не меньше суток. Когда проснулся, никого, кроме сидящего в кресле Сергея, в доме не было.

-Я подошел к нему и сразу понял, что он уже неживой. Лицо было такое неестественное, - рассказывает обвиняемый. – Я сразу понял, что не только его убил, я себя убил. Дали бы мне две таблетки тогда, аспирин и цианистый калий, я бы цианистый калий съел! Потом подумал, что могу еще пожить и принести людям добро, не травить их больше спиртом, а помочь избавиться от этого. Эта мысль меня и удержала. Да, ё-моё, спирт во всем виноват. Да, Сергей спровоцировал меня, дурака, б...! Я прикрыл его покрывалом, выпил еще разведенного спирта и снова спать лег. 8-го января пришли сотрудники милиции. И я не убегал, а мог бы! Ни на кого свою вину не перекладывал, а мог бы!

Александр утверждает, что умысла убивать своего собутыльника у него не было.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В зале жена погибшего тихо плачет, утирая слезы белым платочком.

-Вы пытались как-нибудь загладить свою вину перед потерпевшими? – задает вопрос адвокат.

-Так я же в тюрьме, как я могу? – возмущается Александр. – Как будет возможность, помогу им, конечно.

Рассмотрение дела продолжается.

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https://www.kp.by/daily/217162/4261460/