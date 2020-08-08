Что дешевле? Приценились к пучкам укропа и петрушки с рук и сравнили с ценами в магазинах

Где покупать выгоднее - с рук у бабушек или в магазине? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На стихийных рынках около магазинов, на выходах из метро и других проходимых местах можно найти все летние дары садов, лесов и огородов. Пенсионеры торгуют вишней, смородиной, укропом, помидорами, грибами, цветами...

Мы заинтересовались: а где покупать выгоднее - с рук у бабушек или в магазине? Для чистоты эксперимента мы взяли белорусскую зелень и овощи, которые есть и на стихийных рынках, и в торговых точках: томаты свежие, огурцы свежие короткоплодные, петрушку, укроп и лук. И приценились к одинаковым пучкам зелени и одинаковым горкам огурчиков-помидорчиков на стихийных рынках и в магазинах трех торговых сетей.

Со своего огорода - дешевле

Самые высокие ценники в этот раз оказались в магазине «Виталюр». Данная сеть насчитывает более 70 магазинов по всей стране и пользуется популярностью у белорусов. Самые низкие цены на овощи среди сетевых магазинов - в «Белмаркете». В этой сети также более 70 магазинов по всей Беларуси, и они имеют ориентированность на особенности белорусского рынка, белорусского покупателя и белорусского поставщика. «Евроопт» оказался в золотой середине.

И все же самые низкие цены на зелень и овощи, как выяснилось в ходе эксперимента, со своих грядок у бабушек. «Мы продаем по таким же ценам, как на Комаровке, цены не загибаем и часто идем на уступки», - утверждают пенсионерки, стоящие в ряд на выходе из метро «Площадь Якуба Коласа».

Правда, если говорить о безопасности продуктов и в случае чего ответственности по закону, то предъявить претензии к бабушке, не имеющей ни сертификата качества, ни разрешения на торговлю, не получится. Чего не скажешь про магазины, которым в случае продажи некачественного товара можно предъявить жалобу и потребовать материальную компенсацию.

С другой стороны, огурцы и помидоры в магазине на запах и вкус совсем не те, что выращенные на своем огороде.

Покупаю, но не ем?

Сегодня стало модно следить за тем, что ты ешь, особенно у молодежи. И, казалось бы, выбор между домашними и магазинными овощами очевиден, но нет. Мы спросили у 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет, где они предпочтут купить зелень и овощи и насколько доверяют качеству тех и других. Результаты получились следующими: 79% опрошенных доверяют качеству овощей в магазинах, а 21% - не доверяют, но время от времени все же покупают там огурцы и помидоры. 50% сказали, что предпочтут купить зелень и овощи у пенсионеров, а 40% - в магазинах, но только из-за сертификата качества на продукцию. 10% от опрошенных заметили, что для них не имеет значения, где покупать, лишь бы товарный вид был.

Что любопытно: даже несмотря на то, что 40% молодых людей, которые приняли участие в нашем опросе, отдают предпочтение магазину, они иногда все же покупают у пенсионеров овощи - просто чтобы поддержать их материально. При этом несколько человек заметили, что ничего из купленного с рук сами они не едят.

Сравниваем цены. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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