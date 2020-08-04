«Будет, как в 90-х»: лазерной эпиляции грозит подполье, а ряд СПА-процедур может резко подорожать

Услуги салонов красоты осенью могут резко подорожать Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители сферы красоты уверены, что этот документ сначала ударит по салонам красоты, а потом и по карману посетителей. Речь идет о постановлении Совмина № 307, которое вступает в силу 28 августа и обязует тех, кто предлагает услуги по лазерной эпиляции, фотоэпиляции, ряду косметологических процедур получать лицензию на медицинскую деятельность. Владельцы салонов говорят, что получить такую лицензию очень непросто, поэтому осенью одни салоны откажутся от работы в данных направлениях, что заставит их поднять цены на остальные услуги, а другие и вовсе закроются, оставив сотрудников без работы.

«Новый аппарат стоит 70 - 80 тысяч долларов»

Валентина, владелица салона, оказывающего услуги по аппаратному удалению волос, говорит, что такое постановление ведет к большим финансовым потерям: ведь купленные ранее аппараты, по новым правилам, использовать нельзя.

- Мы потратили на них деньги, мы теперь не можем использовать, хотя когда мы их покупали, нас уверяли, что мы сможем ими пользоваться в Беларуси. А один аппарат стоит около 7000 долларов, плюс 500 - 600 долларов на обслуживание ежемесячно. Сейчас их придется отправить на мусорку, - объясняет Валентина. - Оборудование, которое нужно для получения лицензии, стоит около 70 - 80 тысяч долларов - конечно, не каждый представитель малого и среднего бизнеса способен заплатить деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры.

Получение лицензии Валентина сравнивает с прохождением девяти кругов ада, поскольку нужно не только обновить аппарат, но и найти для этого специальный персонал: он должен иметь медицинское образование, определенную специализацию, стаж и категорию. Таких специалистов, по словам собеседницы, в Минске крайне мало, и большинство из них работает на себя или в ведущих медицинских центрах. Есть специальные требования и к помещению.

- Это тоже вложения. Например, в помещении нужно сделать отдельную вытяжку, которая стоит 1,5 тысячи долларов, много и других требований, - говорит собеседница. - Но мы двигаемся в сторону получения лицензии и очень надеемся, что у нас все же получится это сделать. Тем более что, если мы закроемся, наш персонал останется без работы, а частным фирмам было сказано не увольнять людей. Государство тоже потеряет за счет налогов. Для некоторых салонов SPA-процедуры из перечня нового постановления - это 80 - 90 % прибыли. Другими услугами это вряд ли можно вытянуть. Конечно, хочется, чтобы все осталось так, как было, но веры в это уже нет, потому что мы писали во все органы вплоть до Верховного суда и Администрации президента и везде получили отказ. Самое обидное, что мы не получили никакой защиты от государства: президент говорит о развитии малого и среднего бизнеса, а в итоге делается все, чтобы малый бизнес закрывался.

Собеседница поясняет, что те салоны, которые все же смогут получить лицензию, будут вынуждены поднять цены, чтобы окупить дорогостоящее оборудование:

- Цена будет совершенно другая, некоторые люди, которые начинали делать процедуру и видели хороший эффект, не смогут позволить себе продолжить курс, так как цена будет уже в два-три раза дороже.

Валентина считает, что постановление Совмина продиктовано в первую очередь не заботой о безопасности клиентов, а лоббированием интересов производителей дорогостоящего оборудования для аппаратной депиляции, а также дорогих медицинских центров, которые уже имеют лицензию и имеют небольшой поток клиентов из-за высоких цен.

Из-за нового постановления услуги по лазерной эпиляции могут стать непомерно дорогими для потребителя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Люди будут оказывать услуги по домам»

- Чтобы получить лицензию, нужно соблюсти требования к персоналу, помещению и самому аппарату. То есть практически все менять полностью, - говорит владелец салона аппаратной эпиляции Вадим и поясняет, что сделать это в условиях коронакризиса для него невозможно, ведь затраты практически равносильны созданию нового заведения. - Я разговаривал с другими владельцами салонов: многие собираются отказываться от этих услуг, вводить что-то новое. Есть знакомые, которые пытались получить лицензию, но ничего не вышло.

Когда постановление вступит в силу, то направление аппаратной эпиляции Вадим закроет и будет заниматься другими направлениями бьюти-индустрии, в которых также работает сейчас: кератиновым выпрямлением, нанопластикой волос и так далее. Если так поступят многие салоны, это скажется на потребителях.

- Будет, как в 90-х: люди будут оказывать услуги по домам, а государство потеряет деньги на налогах, - говорит Вадим.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Будут расти цены, чтобы салоны могли как-то покрывать свои затраты»

В Ассоциации прикладной эстетики и SPA (есть такая в Беларуси) считают, что данный документ совершенно несвоевременный, ведь отрасль только начала отходить после удара пандемии.

- Были закрыты и салоны красоты, и санатории. И нашей категории помощь со стороны властей оказана не была. Мы направили петицию в Минздрав и Администрацию президента с просьбой об отмене данного постановления, но пока ответа нам не дали, - рассказывает руководитель ассоциации Тамара Королева. - В директиве № 4 президент призывал не ухудшать условия ведения бизнеса, но этим постановлением они ухудшаются очень сильно, так как расширяется число лицензированных направлений.

Так, по новому документу теперь лицензия нужна на галотерапию, то есть соляные комнаты. Они открыты сейчас частниками в каждом районе Минска.

- Это очень удобно. Мамам не надо вести детей в поликлинику на эту процедуру, к тому же туда еще и попасть невозможно. Ребенок может в той же соляной комнате подышать воздухом, приближенным к морскому. Минздрав же ограничивает содержание хлорида натрия в одном кубическом метре воздуха до 0,3%, хотя на берегу моря она - 2%. Галокомнатам придется закрыться, потому что существующее оборудование не может создавать такую концентрацию.

Тамара Королева подчеркивает, что только в Минске более 2000 объектов, которые оказывают эстетические услуги, которые попали в перечень Совмина. Сколько из них закроется, пока сказать сложно, но понятно, что их количество сократится, а цены на оставшиеся процедуры поднимутся:

- Аренду никто не отменит, налоги никто не отменит, надо будет как-то выживать, поэтому будут расти цены, чтобы салоны могли покрывать свои затраты.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Постановление надо заморозить»

В Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей меры регулирования, которые вводит новое постановление, считают излишними.

- Мы против чрезмерного регулирования SPA-салонов и других видов деятельности, - говорит Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. - Если оно и должно применяться, то для всех форм собственности, а не только для частных, как в данном случае. Ведь государственных организаций этот документ не касается.

Он поясняет, что такие меры в условиях коронакризиса резко снижают количество предпринимателей, которые могут оказывать указанные услуги. По его словам, подготовку постановления начали в условиях, когда еще не было пандемии и бизнес не находился в столь тяжелом положении, как сейчас.

- Этот фактор тоже надо учесть и не вводить в такое тяжелое время подобные меры. Постановление надо заморозить, ведь оно вызывает не просто недовольство, но и лишает возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, - говорит председатель союза предпринимателей. - Тем более что, если постановление вступит в силу, оно приведет к увольнениям в сфере услуг, что повысит напряженность на рынке труда и социальное недовольство.

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