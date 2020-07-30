В Минске штрафуют велосипедистов за езду без зеркал заднего вида. Узнали позицию «Мотовело» и «Колобайка»

Вечером 29 июля столичные велосипедисты - около 50 человек - проехали вдоль проспекта Независимости, периодически подавая звуковые сигналы. Это была очередная акция солидарности с политзаключенными. Первый подобный велопробег солидарности проходил 10 июля. Тогда оштрафовали троих велосипедистов. Причина - езда без зеркал заднего вида. На этот раз, по словам очевидцев, административные протоколы составили на восьмерых человек. Претензии те же - езды без зеркал. При этом некоторые ехали не на личных велосипедах, а на желтых шеринговых «Колобайках», которые зеркалами заднего вида не оснащены. За подобное правонарушение в Административном кодексе предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от одной до трех базовых величин.

Согласно Правилам дорожного движения, велосипед, который участвует в дорожном движении, должен быть оборудован аксессуарами. Даже если он ездит не по дороге, а по тротуару, поскольку тротуар - часть дороги. Пункт 200 ПДД гласит следующее: «Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади - световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателями оранжевого цвета».

Велопробеги солидарности проходят не в первый разФото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоит отметить, что если световозвращателями велосипеды укомплектовываются на заводе, то зеркалами, как правило, нет. Вместе с тем, даже если человек самостоятельно укомплектовал свой велосипед зеркалами заднего вида, он все равно может получить штраф. Дело в том, что существует пункт ПДД 153.1, который запрещает «использовать технически неисправные велосипеды и мопеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов». Нормативные правовые акты в этой сфере - это ГОСТы 31741-2012 и 29096-91. В них указывается, что «на велосипеде может быть установлен звонок или другое соответствующее звуковое сигнальное устройство», однако нигде нет никакого четкого указания насчет зеркал: какие они должны быть и как именно их установить, чтобы велосипед был признан технически исправным.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Советую ездить все же с зеркалом, пусть и кустарным образом установленным»

- Действительно, имеется существенное противоречие между требованиями ПДД в части необходимости оборудования велосипедов зеркалами дальнего вида и техническими нормативными актами в данной сфере. Как разрешить данный вопрос? Необходимо подготовить и написать соответствующие запросы в МВД (ГАИ) и другие заинтересованные органы в целях устранить имеющиеся нестыковки законодательства. Вопрос серьезный, ведь даже производители велосипедов не оборудуют их зеркалами. При этом, мое мнение, владелец велосипеда должен соблюдать ПДД, т. е. ездить все же с зеркалом, пусть и кустарным образом установленным, даже с нарушением требований технических нормативных актов, - отметил в беседе с «Комсомолкой» юрист Дмитрий Лабазинский.

Владелец велосипеда должен соблюдать ПДД, т. е. ездить все же с зеркалом,- юристФото: Святослав ЗОРКИЙ

КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Требования о наличии на велосипедах зеркал заднего вида нужно убрать»

- На сегодняшний день не все наши велосипеды комплектуются звонками и зеркалами заднего вида. При этом мы продаем технически исправное транспортное средство. Вместе с тем, если посмотреть технические документы, то там есть требования, которые касаются приборов для звукового сигнала, а технических нормативов, касающихся непосредственно зеркал, нет, - рассказали в отделе маркетинга ОАО «Мотовело». - Мы находимся в постоянном диалоге с организациями, которые занимаются развитием мото- и велокультуры Беларуси. Все сходятся во мнении: из ПДД требования о наличии на велосипедах зеркал заднего вида нужно убрать. Это соответствует мировой практике.

Большинство велосипедистов ехали на собственных велосипедах, некоторые - на шеринговыхФото: Святослав ЗОРКИЙ

ПОЗИЦИЯ «КОЛОБАЙК»

«Если ПДД не будет изменен, мы будем оборудовать наши велосипеды ударопрочными зеркалами»

- В последнее время ГАИ г. Минска стала активно штрафовать велосипедистов за отсутствие зеркал заднего вида. Шеринговые велосипеды «Колобайк» также не укомплектованы зеркалами заднего вида. Выходит, что пользователи вашего сервиса вынуждены становиться потенциальными нарушителями, быть готовыми получить предупреждение или заплатить штраф?- спросила «Комсомолка» у представителей велошеринга.

- Штрафуют на самом деле совсем не из-за этого, а, скорее, из-за велосипедных флешмобов. Да, в перспективе мы планируем установить на всех наших велосипедах зеркала заднего вида, но в этом сезоне, к сожалению, не успеем. При этом отметим, что сейчас ведется сотрудничество с ГАИ, чтобы проработать данный вопрос и устранить это требование из новой редакции ПДД, так как зеркала заднего вида для движения по пешеходным и велодорожкам в большинстве стран мира сейчас не требуются. А так как наш транспортный парк изначально не планировался для выезда на дороги общего пользования и в то же время постоянно находится на улице, из-за чего регулярно падает от ветра и действий третьих лиц, то изначально он не оборудовался зеркалами заднего вида. В то же время, если ПДД не будут изменены, мы будем искать возможности для оснащения нашего транспортного парка ударопрочными зеркалами заднего вида.

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