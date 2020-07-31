Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 июля 2020 года: восстанавливаются ли легкие и какие могут быть осложнения спустя время

Ситуация в Беларуси

По последним данным Минздрава, в республике зарегистрировано 67 665 случаев COVID-19. Выздоровели 61 765 пациентов. За весь период скончались 553 человека (+5 за сутки). В ведомстве подчеркнули, что у умерших был ряд хронических заболеваний и подтвержденный «ковид». Всего специалисты провели 1 288 586 тестов.

Ситуация в мире

Число заразившихся коронавирусом по всему миру преодолело 17-миллионный рубеж. По информации портала worldometers.info, выздоровели 10,7 миллионов человек, а умерли – 670 тысяч.

В лидерах по числу инфицированных находится Америка – там «ковид» подтвердился у 4,5 миллионов человек. Вторую строчку рейтинга занимает Бразилия (2,5 млн), а третью – Индия (1,5 млн).

Какие бывают осложнения при коронавирусе?

Невролог, член российского Общества специалистов доказательной медицины Ольга Шемятовская рассказала, какие бывают осложнения при коронавирусе. Наиболее распространенное – это дыхательная недостаточность. У людей, которые перенесли заболевание в тяжелой форме – острый респираторный дистресс-синдром. Это состояние, при котором дыхание без специального аппарата становится невозможным, так как жидкость из крови попадает в альвеолы. У тех, кто лежал в реанимации, возникают сердечно-сосудистые осложнения.

Еще одно распространенное нарушение касается обоняния и вкуса.

- Есть сведения, что исчезновение запаха и вкуса (аносмия и агевзия) связаны не только с заложенностью носа и отеком, но и с изменениями в обеих обонятельных луковицах. Нарушения обоняния сохраняются на довольно длительный срок. При этом анатомических изменений в обонятельных путях вирус не вызывает - это доказано, проводили МРТ. Самостоятельно это проходит в течение 28 дней и последствий за собой, скорее всего, не несет, - объяснила доктор.

Какие бывают отдаленные последствия «ковида»? Переболевшие в тяжелой форме жалуются на слабость, одышку, боли в суставах и в груди. А если человека подключали к ИВЛ – на слабость дыхательных мышц, депрессию и тревожность.

Также Ольга Шемятовская отметила, что на фоне коронавируса были зарегистрированы случаи синдрома Гийена – Барре.

- Это когда развиваются нарушения чувствительности (онемение) и слабость во всем теле, постепенно сила и чувствительность возвращаются, но заболевание, прямо скажем, очень неприятное, особенно потому, что диафрагма - это тоже мышца и она тоже может быть задействована, а значит, будут проблемы с дыханием, - заключила врач.

Восстанавливаются ли легкие после перенесенного заболевания?

Ольга Шемятовская рассказала, что есть данные, которые подтверждают: у некоторых людей после перенесенного коронавируса снижается функциональность легких. Но не у всех, а пациентов с тяжелой формой, которые, вероятно, находились в отделении реанимации.

- Этот же фактор может привести к развитию фиброза - образованию в легких фиброзной (рубцовой) ткани, что приводит к нарушениям дыхательной функции. Также врач подчеркнула, что такое осложнение возможно не только после перенесенной коронавирусной пневмонии, но и вообще пневмонии любой этиологии.

Кому нужна реабилитация после COVID-19?

Если человек перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, значит, его организм справился сам. Но если заболевание протекало в тяжелой форме, пациент находился в реанимации или был подключен к ИВЛ – в таком случае реабилитация может быть необходимой. Сбалансированное питание, адекватная физическая нагрузка, дыхательная гимнастика и психологическая поддержка должны быть обязательно. А еще таким людям стоит отказаться от курения и своевременно делать прививки от гриппа и пневмококка.

- В том случае, если до коронавируса у пациента были болезни почек либо же он был на гемодиализе, риски осложнения и более тяжелого течения коронавируса у него повышаются, - объяснила Ольга Шемятовская.

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