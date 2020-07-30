В Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова: что известно

В репортаже телеканала сказано, что Виталий Шкляров консультировал администратора групп в разных соцсетях, которые объединены общим названием «Страна для жизни». Напомним, автор ютуб-канала «Страна для жизни» - Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его задержали 29 мая во время пикетов по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской. Сейчас он находится в СИЗО.

По одной из версий, «Страна для жизни» работала под внешним управлением Виталия Шклярова. В каком преступлении его подозревают - пока непонятно. В сюжете ОНТ прозвучало, что «ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизовал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах».

Виталий Шкляров родом из Гомеля, там живет его мама. В последнее время Виталий с семьей жил в США, в Беларусь с маленьким сыном приехал еще в начале июля, чтобы навестить родителей-пенсионеров. Жена Шклярова, гражданка США, сейчас находится в Киеве. Мама Виталия рассказала информагентству БелаПАН подробности задержания сына. Говорит, Виталий вышел из дома купить арбуз. Потом его машину обнаружили у рынка с пробитыми колесами.

- Вчера (29 июля. - Ред) Виталик поехал на рынок и пропал. Его схватили, как он и был (в шортах, футболке), и увезли в Минск. Только вечером нам сообщили, что он задержан. Если он политтехнолог - то что? Что он мог сделать плохого? Он никуда не лез. Интервью всегда давал сдержанные. В каком государстве мы живем? У меня просто нет слов.

В интервью «Свабодзе» 1 июня 2020 года Виталий Шкляров отвечал на вопрос: правда ли, что он главный пиарщик Тихановского?

- Люди пишут о моей якобы помощи Тихановскому, потому что происходит что-то такое, что не вписывается в рамки понятного. Понятно, свою гражданскую позицию я высказываю, но в данном случае я даже пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Это все заслуга исключительно его самого. Молодец. Тут нет никакой политтехнологии. Человек просто ездит и разговаривает с людьми. 26 лет наша оппозиция не смогла добиться, чтобы к ней выстраивались километровые очереди. Не было такого, чтобы за оппозицией была большая масса симпатизирующих. Для Беларуси это аномалия, а любая аномалия всегда вызывает конспирологию.

Шкляров работал в предвыборных штабах Ангелы Меркель, Барака Обамы и американского сенатора Берни Сандерса. Он же был в предвыборном штабе Ксении Собчак, когда она баллотировалась в президенты.

- Меня настолько захватила идея избрания первого чернокожего президента США, особенно учитывая историю отношения к афроамериканцам в этой стране, что я просто не мог не стать частью команды Барака Обамы, - рассказывал Виталий в интервью Naviny.by. - Поэтому просто пришел в один из его полевых офисов и предложил свои услуги. Поначалу работал волонтером, так сказать, на общественных началах, но очень быстро мои старания заметили. Уже через месяц у меня была зарплата и 20 человек в подчинении.

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