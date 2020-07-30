2020-07-30T21:30:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Как выглядит Беларусь будущего глазами кандидатов в президенты на выборах 2020 года: выводы из телевыступлений

Четверо претендентов на президентский пост рассказали, какие изменения должны пройти в стране после выборов
Павел МИЦКЕВИЧДарья ЛОМОНОВСКАЯГеннадий МОЖЕЙКО
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Светлана Тихановская не изменяет белому цвету. Фото: instagram / stranadlyazhizniСветлана Тихановская не изменяет белому цвету. Фото: instagram / stranadlyazhizni
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Сергей Черечень: «Власть попросту живет в долг»

Кандидат много говорил об экономике: низких белорусских зарплатах и пенсиях, о старых и неэффективных государственных предприятиях, о том, что власть разделила все бизнесы на свои и чужие. По словам Черечня, к «своим» относится сеть киосков «Табакерка». К слову, ранее парламентарии возмущались, что киоски, где продаются сигареты, стоят на общественных киосках. Кроме того, кандидат привел в пример «Дану Холдинг». А также рассказал о переменах, которые он обещает в случае своего президентства:

- Мы видим, что сегодня в Беларуси как никогда высока общественная активность. Люди хотят перемен, честных и свободных выборов. Это, безусловно, важно. Но еще важнее - что мы с вами будет делать после выборов. Сможем ли провести необходимые реформы и вместе двигаться к процветающей Беларуси или продолжим экономическую стагнацию, будем и дальше отставать от соседей, беднеть и упускать время зря. Нам нужно не только создать условия для развития малого и среднего бизнеса, но и вернуть людям поддержку и защиту государства. Экономике нужен двигатель в виде частной инициативы, а людям - уверенность, что государство поможет им в случае потери работы или внезапной эпидемии, а не бросит на произвол судьбы. Нам нужно доступное жилье и детские сады без очередей, а государственный аппарат должен быть обслуживающим сервисом для граждан.

Андрей Дмитриев: «Даже в 1994 году народ Беларуси не желал так сильно нового президента»

- Вы уже знаете, что Беларусь охватило огромное движение, которое объединило миллионы белорусов. Движение за нового президента страны, - обратился к белорусам кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев. - Там все, кто 9-го пойдет и скажет: «Мы хотим выбрать нового президента». Это наше право.

Дмитриев сказал, что учителя хотят учить детей, а не выполнять план по поборам с родителей.

- Недавно из одной школы уволили прекрасного учителя Анну Северинец. За то, что она посмела высказать свое мнение. При увольнении директор сказал ей: «Как учитель вы имеете право на мысли о системе образования, но не имеете право критиковать власть, так как наша задача обслуживать идеологию, которая есть». Дикость какая-то!

Андрей Дмитриев повторяет текст перед вторым выступлением. Фото: instagram / belarusian

Андрей Дмитриев повторяет текст перед вторым выступлением. Фото: instagram / belarusian

Андрей Дмитриев уверен, что сейчас происходит самое массовое политическое движение за всю историю независимой Беларуси.

- Даже в 1994 году народ Беларуси не желал так сильно нового президента. Старый президент называет себя и своих приближенных «хозяевами страны» и говорит, что власть не отдаст. Он пугает нас майданами, хаосом, нищетой и потерей независимости. Словно это не мы все вместе добились независимости, порядка, относительного благополучия, а только он и те, кто слушает его и не смеет поднять глаза.

Светлана Тихановская: «Когда эта власть уйдет - будет праздник!»

- По телевизору вы видите меня только второй раз - нынешняя власть слишком боится, что я вам понравлюсь, - так начала выступление Светлана.

Она много говорила о том, как запугивает белорусов нынешняя власть - и Майданом, и войной, и развалом экономики, и оппозицией.

- Вас пугают, рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом. Вами манипулируют, придумывают несуществующие опасности, обманывают. Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет Майдан. «Вы что, хотите здесь Майдан?» - спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать. Когда эта власть уйдет, здесь не будет Майдана. Будет праздник.

Тихановская заметила, что «власть шантажирует пенсией, больше похожей на милостыню»:

- Нам не нужны 17 резиденций, как у нынешней власти, нам не нужны частные самолеты за сотни миллионов долларов, нам не нужны дорогостоящие мероприятия для президента и его семьи за счет народа. Мы не будем тратить налоги ваших детей и внуков на свои развлечения, как делает это действующая власть. Мы потратим их на пенсии, потому что это наша священная обязанность.

Во второй части своего выступления кандидат рассказала о том, в какой стране мы можем жить:

- Жители города сами выбирают себе управленцев, сами решают, что нужно построить, высказывают мнение, которое обязательно учитывается. Люди, которые ездят на работу в соседний город покрупнее, не стремятся в него переезжать. В этом нет никакой необходимости. Жить на своей малой родине приятно и уютно. В школах и университетах учителя работают за высокую зарплату. Они не красят стены в кабинете, не ходят по квартирам учеников, принуждая их выйти на праздник БРСМ. Телевизор в этой стране - не синоним лжи и пропаганды. Смотреть его интересно, а работать на нем не стыдно. Бюджетные деньги в этой стране тратятся на ее жителей, а не на власть.

Кстати, накануне выступления Тихановской по ТВ стало известно, что она подала заявление о выступлении в парламенте 3 августа - именно в тот день там выступит Александр Лукашенко.

- Избирательный кодекс - важнейший документ, - поясняют в штабе Тихановской. - Согласно статье 74, все кандидаты в президенты с момента их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях. В том числе по государственному телевидению.

Анна Канопацкая: «Не верьте тому, кто будет обещать светлое будущее на следующий день после его избрания президентом»

- Обращаюсь к вам, дорогие белорусы, с просьбой прийти 9 августа на избирательные участки и отдать свой голос за меня, Анну Канопацкую, потому что я единственный кандидат, предлагающий бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в нашей стране. Отдавая свой голос за меня, вы говорите «да» нашей государственности и Беларуси в семье европейских народов, вы говорите «да» народному участию в реформах и поддержке инициатив снизу, вы говорите «да» правовому, демократическому государству.

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