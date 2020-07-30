Большой пикет Светланы Тихановской в парке Дружбы народов в Минске. Онлайн-трансляция

Это второй большой митинг Светланы Тихановской в Минске - первый состоялся 19 июля. На него, по подсчетам правозащитников, пришло около 7 тысяч человек.

Парк Дружбы народов, где сегодня, 30 июля, пройдет разрешенный легальный митинг, огородили металлическими заборами, всех тщательно досматривают. Меры безопасности усилили после того, как в санатории под Минском задержали предполагаемых членов ЧВК «Вагнер» (они приехали в Беларусь якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании – так писали госсми). Утром 30 июля кандидатов в президенты вызывали в ЦИК: после этой встречи Светлана Тихановская рассказала, что все мероприятия пройдут в штатном режиме, но на территории установят металлоискатели, будет оцепление.

А на сайте ГУВД Мингорисполкома появились подробности: проход на митинг – через КПП, где будут включены видеокамеры. На пикет не пустят пьяных, людей, у которых есть при себе оружие, взрывчатка и другие запрещенные предметы – их список будет у каждого КПП. С собой нельзя проносить спиртное: можно взять только безалкогольные напитки – не больше, чем 0,5 литра.

Организаторы заявляют, что вечером на митинге выступит Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова. Их выступления запланированы на 20.10.

До 19.00 здесь будут выступать белорусские группы Loundscage, PyLai. В 19.00 на сцену поднимутся родные задержанных: Александра Зверева – девушка Эдуарда Бабарико, Ольга Северинец – жена политика Павла Северинца. В программе указано, что митинг закончится выступлением группы Litesound.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию и рассказываем, что сейчас происходит в парке.