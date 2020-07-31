На большой митинг Светланы Тихановской в Минске собралось около 60 тысяч человек

В четверг, 30 июля в парке Дружбы народов в Минске собрались несколько десятков тысяч белорусов. Чтобы припарковать машину, люди искали места в соседних кварталах. Официально легальный митинг должен был начаться в 18.00 - к этому времени на подъезде к парку уже были пробки.

Многие пришли с бчб-символикой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Власти усилили охрану на массовых мероприятиях после того, как под Минском задержали 33 человека предполагаемых членов ЧВК (они приехали в Беларусь якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании - так писали госсми). По периметру территории установили заграждения, войти можно было только через КПП с досмотром и металлоискателями.

Страна для жизни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Хочу, чтобы сын встретил совершеннолетие в свободной стране»

В парке раздавали белые ленты, листовки объединённого штаба. С самого начала митинга в парке были проблемы со связью и мобильным интернетом. Организаторы просили отключить передачу данных, чтобы журналисты могли вести трансляции.

Сотрудников ОМОН (по крайней мере, в форменной одежде) на митинге не было. Но с тыльной стороны парка стояли около 20 автозаков.

За территорией парка находилось около двадцати автозаков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стенд со списком кандидатов почти полностью оклеен листовками с фотографиями Светланы Тихановской.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Примерно в 18 часов начался концерт, потом перед собравшимися выступил драматург и сценарист Андрей Курейчик. Он рассказал, что ему было 14 лет, когда Лукашенко стал президентом.

- Сейчас мне 40, у меня трое детей. И я хочу, чтобы свое совершеннолетие мой сын встретил в свободной стране.

Затем на сцену вышли родные задержанных: Александра Зверева, девушка Эдуарда Бабарико (сын претендента в кандидаты Виктора Бабарико - он тоже задержан), Ольга Северинец, жена активиста Павла Северинца и Марина Адамович, жена политика Николая Статкевича.

Девушка Эдуарда Бабарико (сын претендента в кандидаты Виктора Бабарико).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сво-бо-ду! Сво-бо-ду! - скандирует толпа, прерывая Александра, отца Дмитрия Фурманова, который задержан и проходит по делу Сергея Тихановского. - Ребята, в ваших руках - будущее нашей страны. Не надо сейчас покидать страну, искать лучшее. У нас замечательная страна, все в ваших руках. Помогите прозреть вашим родителям. Я тоже был таким, а благодаря своему Дмитрию по-другому смотрю на ситуацию.

Александр - отец Дмитрия Фурманова, который сейчас находится в СИЗО г. ЖодиноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ольга Северинец попросила собравшихся написать письма политзаключенным и со сцены призналась в любви своему мужу, который сейчас находится в СИЗО.

«Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех»

Около 20 часов на сцену вышло трио - Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Светлана Тихановская поприветствовала всех по - белорусски, потом перешла на русский. Она рассказала, что познакомилась с мужем, когда училась на четвертом курсе университета, через год они поженились.

- Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я устала молчать, устала бояться. А вы устали терпеть?

В своей речи она упомянула и маленькие пенсии белорусов, из-за чего многие вынуждены торговать вязаными носками в переходах. Обратилась к силовикам, которые участвовали в задержаниях мирных людей 14 июля в Минске.

Рассказала о том, как узнала, что ее мужу предъявили новое обвинение.

- Сегодня утром, глядя мне в глаза, высокопоставленные чиновники говорили, что для них самое главное - это жизнь человека. Я на секунду в это поверила, но когда потом я узнала, что Сергею переквалифицировали первоначальную статью на другую («Подготовка и активное участие в массовых беспорядках»), привязали к его делу «боевиков», все перевернулось. Вы говорили, что жизнь человеческая и судьба для вас важна? А потом через пару часов ломаете судьбу человека.

Митинг проходил в парке Дружбы народовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим честных выборов. Какая революция? Так зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему.

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По последним данным правозащитников, через турникеты на митинг пришло не меньше 63 тысяч человек.

Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико, напомнила о том, что Виктор и его сын Эдуард уже полтора месяца находятся в камере.

- Они улыбаются, бодрятся, передают нам всем привет. И ждут. Утром, когда Виктора Дмитриевича арестовали, я плакала. Все спрашивали, понимал ли Виктор Дмитриевич что его могут арестовать. В стране, которой управляют силовики, арестовать могут кого угодно.

Мария КолесниковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова: «Возможно, это самое важное лето в жизни каждого из нас»

Мария говорит о том, что белорусы сейчас почувствовали свою силу.

- Мы очень долго думали, что мы бессильны, потому что нам очень долго это внушали. Но оказалось, что это не так. Возможно, это самое важное лето в жизни каждого из нас. Перемены случаются не сразу, - Мария говорит громко и четко, с ее подачи собравшиеся на митинге легко подхватывают: Любім! Можам! Пераможам!

Речь Вероники Цепкало на этом митинге была самой эмоциональной - в основном она рассказывала о своей семье, плакала. О маме, которая много лет назад заболела раком - и ее взяли под стражу прямо в онкодиспансере.

- Нас сестрой долго к ней не пускали. После многих дней уговоров нас все-таки туда пустили. Я зашла в палату, где сидели две надсмотрщицы, а моя мать лежала на голом полу и была прикована к батарее. Прикована именно той рукой, которая была повреждена из-за химиотерапии.

Вероника рассказала и о своих детях, которых они с мужем долго ждали. Она возмущалась оскорблениями, которые слышала в адрес своей семьи от власти.

- Женщин у нас называют свиноматками, моих детей назвали мертворожденными. Хамство!

Она обратила внимание на проблемы, которые сейчас есть в стране: падает рождаемость, люди массово уезжают из Беларуси, пенсии и зарплаты у нас меньше, чем в других странах.

В это время с другой стороны сцены мужчин разговаривает с другом:

- Женщины спасут эту страну! Говорил сегодня на работе: «мужики, как вам не стыдно - девушки за всех отдуваются! Пойдем на митинг». Ай, говорят, не пойду - с работы уволят. Я вот не боюсь - уволят так уволят, уважение к себе важнее.

Многие пришли с детьми.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр, еще один человек из толпы, говорит, что его коллеги тоже боятся санкций со стороны руководства. Сам мужчина не испугался:

- Я спрашиваю - когда вы на море были? А никогда! Люди получают 400 рублей (примерно 160 долларов. - Ред.), экономят на всем, за всю жизнь нигде не были - и считают это нормальной жизнью. Я так не хочу, - так мужчина объясняет, почему он здесь.

Как только на улице стемнело - люди включили фонарики на телефонах. Митинг закончился в 21.55 - организаторы попросили собравшихся расходиться по домам, избегать странных больших машин и не поддаваться на провокации.

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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