«Ребята летели транзитом». Что за 33 россиянина задержаны в Беларуси: боевики, наемники или охранники?

Сразу три страны взбудоражило сообщение о задержании в Беларуси российских наемников. Белорусские власти говорят, что бойцы приехали для дестабилизации обстановки. Российская сторона заявляет о нагнетании эмоций, а украинская - просит выдать задержанных для суда. Что на данный момент известно об этом странном деле, разбиралась «КП».

Напомним, в санатории «Белорусочка» под Минском 29 июля задержали 32 «боевика иностранной частной военной компании» - так говорилось в официальном сообщении. Администрация санатория заподозрила неладное, потому что россияне не пили алкоголь, не ходили на дискотеки, одевались в стиле милитари. Затем выяснилось, что еще одного россиянина, выходца из Беларуси, задержали в Калинковичах, куда он приезжал к родственникам.

Назавтра госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил:

- 33 задержаны, до 200 находятся на территории, идут поиски. Это как иголка в стогу сена. Уголовное дело заведено, их подозревают в подготовке террористических актов. На вопрос Равкову: «Вы понимаете, кто их сюда позвал?», - он ответил, что пока не знает.

В тот же день МИД России прокомментировал действия белорусских властей, заявив, что они «не выдерживают никакой критики». По информации российской стороны, группа направлялась транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы и авиабилеты. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и была вынуждена задержаться в Беларуси, чтобы позже белорусская компания купила им новые авиабилеты, говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве считают, что «попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение» и требуют, чтобы белорусская сторона обеспечила доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам:

- Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, - подчеркнули в МИД РФ.

В свою очередь российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев заверил, что задержанные россияне «не причастны к событиям в общественно-политической ситуации в Беларуси». Он предположил, что россияне - сотрудники частного охранного предприятия, которое по контракту обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Беларуси. Посол потребовал доказательной информации, подтверждающей обоснованность предъявленных обвинений и возбуждения уголовного дела.

- Ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, «неготовность» поднять «добрую чарку» за друзей - в период пребывания в любом санатории Беларуси - не выглядят основанием для такого пристального внимания СМИ, как и основой для действий силовиков без конкретных и веских на то оснований, - прокомментировал посол РФ.

Появившуюся информацию о том, что задержанные - члены частной военной компании Вагнера поставили под сомнение в России. ЧВК Вангера - неофициальное вооруженное формирование, которое, как утверждается, действовало на востоке Украины и в Сирии. Однако задержанные в Беларуси наемники - члены не ЧВК Вангера, а частного охранного предприятия «Мар», заявили эксперты и объяснили, что фирма не выполняет боевых задач. Однако ее сотрудники действительно были в самопровозглашенных ЛНР и ДНР - сопровождали гуманитарные конвои.

По информации российских телеграм-каналов, работники ЧОП «Мар» выиграли тендер на охрану объекта на Ближнем Востоке и должны были лететь через Минск в Стамбул, не напрямую из России, поскольку отношения Москвы с Анкарой сейчас напряженные.

«КП» в Санкт-Петербурге пообщалась с основателем «МАР» Алексеем Марущенко - он заверил, что организация ликвидирована и никого из задержанных в Беларуси бойцов он лично не знает. Однако предположил, что «ребята летели транзитом в другую страну, где им предстояло работать». Марущенко отметил, что у задержанных не было оружия, средств связи и каких-либо запрещенных предметов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После того, как появилась информация, что задержанные в Беларуси россияне - члены ЧВК Вагнера, Служба безопасности Украины выступила с заявлением. В СБУ уверены, что Беларусь должна выдать задержанных Украине:

- Все эти люди, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины.

СБУ выступила с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины планирует обратится с ходатайством об экстрадиции задержанных россиян.

МИД Беларуси уже передал Украине список задержанных россиян, чтобы компетентные органы Украины проверили их на предмет совершения преступлений и участия в военных действиях, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

А Кремль ожидает, что задержанных россиян в ближайшее время отпустят на свободу, заявил 31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.