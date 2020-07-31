2020-07-31T19:16:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Проверяют паспорта, осматривают легковушки»: что происходит на границе Беларуси и России

По словам водителей фур, очередей на трассе Брянск - Гомель нет, все как обычно
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На трассе Гомель - Брянск, где проходит граница Беларуси и России, очередей нетНа трассе Гомель - Брянск, где проходит граница Беларуси и России, очередей нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

После появления 31 июля неофициальной информации о том, что Россия «фактически закрыла» границу с Беларусью, «КП» отправилась на участок границы в Гомельской области. Здесь проходит трасса на Брянск, по которой обычно двигается большой транспортный поток.

В нейтральной зоне после прохождения границы отдыхал водитель большегруза. Дальнобойщик-белорус рассказал, что «на границе что-то происходит»:

- Нас не трогают, трясут только легковушки.

Вскоре со стороны РФ пришли пешком двое мужчин с сумками. Оказалось - гастарбайтеры, которые возвращались домой в Гомель:

- Нас спокойно пропустили, даже не досматривали. Глянули: «А, белорусы, - проходите». Ничего необычного на границе не заметили.

На границе Беларуси и России в Гомельской области пока пусто Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На границе Беларуси и России в Гомельской области пока пустоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем в нейтральной зоне остановилась легковушка с российскими номерами, из которой вышли двое мужчин:

- Все как обычно. Да, проверяют паспорта и справки о цели визита. То есть, на лечение, к родственникам. Без таких справок не пускают на выезд из РФ, но это и раньше было, когда границу из-за «короны» закрыли. По лесам пограничники в засадах сидят - опять же, это не новость. Уже месяца два как смотрят, чтобы никто не шастал, и все это из-за коронавируса. Белорусов в Россию пропускают по тем же правилам: паспорт и справка от работодателя.

Потом сразу пять фур приехали из России в нейтральную зону. Водители удивились нашим вопросам:

- Абсолютно все как обычно. Никаких очередей нету, спокойно границу прошли. Смотрят документы, как всегда, да и все. Пограничников больше не стало. Ничего нового.

На белорусской стороне никаких проверок днем не было. А под вечер, на обратном пути от границы в Гомель, замечаем на дороге белорусских таможенников. Останавливали они только фуры. Дальше по трассе стояла машина транспортной инспекции.

Читайте также:

В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены. Дмитрий Песков уточнил, что задержанные не совершали никаких противозаконных действий >

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Клан Янковских рассыпался после того, как умер Олег Янковский и папа»: режиссер Владимир Янковский о фильме «Купала», белорусском языке и 60-летии
Расспросили режиссера о дележе денег в белорусском кино, сыне и юбилее, который представитель знаменитой фамилии планирует отметить после окончания пандемии [фото]
«Мои дети проголосовали «ногами», сын живет в Москве, дочка - в Польше. Внуков вижу по Скайпу»: в Барановичах прошел пикет в поддержку Тихановской
Встречу провели доверенные лица объединенного штаба, но к микрофону пускали и просто желающих выступить и даже представителя другого кандидата [фото]
Новости 24
Эйсмонт: «Рабочие передавали Батьке спасибо, что они работали в пандемию!»
В Костюковичах ворона украла деньги у вора
За 3 месяца $837 тысяч. МВД в сотрудничестве с СК пресекли деятельность международной хакерской группы
МВД насчитало на митинге Тихановской всего 18 тысяч человек
Макей рассказал польскому коллеге о ходе подготовки к выборам президента Республики Беларусь
Путин обсудил с Совбезом России задержание российских наемников в Минске
В Толочинском районе спасатели из трубы детской горки вытащили ребенка
Офис Зеленского: Украина будет требовать выдачи задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 июля 2020 года: 143 новых случая COVID-19 и 6 смертей за сутки
В Кремле ожидают, что задержанные под Минском граждане России, будут отпущены
Беларусь передала список задержанных российских наемников Украине
Погода в Беларуси на 1 августа: до 24 градусов тепла, но с дождями
Лукашенко поздравил Якубовича с юбилеем
Большой митинг Светланы Тихановской заметили и в Европе