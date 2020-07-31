«Проверяют паспорта, осматривают легковушки»: что происходит на границе Беларуси и России

После появления 31 июля неофициальной информации о том, что Россия «фактически закрыла» границу с Беларусью, «КП» отправилась на участок границы в Гомельской области. Здесь проходит трасса на Брянск, по которой обычно двигается большой транспортный поток.

В нейтральной зоне после прохождения границы отдыхал водитель большегруза. Дальнобойщик-белорус рассказал, что «на границе что-то происходит»:

- Нас не трогают, трясут только легковушки.

Вскоре со стороны РФ пришли пешком двое мужчин с сумками. Оказалось - гастарбайтеры, которые возвращались домой в Гомель:

- Нас спокойно пропустили, даже не досматривали. Глянули: «А, белорусы, - проходите». Ничего необычного на границе не заметили.

На границе Беларуси и России в Гомельской области пока пустоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем в нейтральной зоне остановилась легковушка с российскими номерами, из которой вышли двое мужчин:

- Все как обычно. Да, проверяют паспорта и справки о цели визита. То есть, на лечение, к родственникам. Без таких справок не пускают на выезд из РФ, но это и раньше было, когда границу из-за «короны» закрыли. По лесам пограничники в засадах сидят - опять же, это не новость. Уже месяца два как смотрят, чтобы никто не шастал, и все это из-за коронавируса. Белорусов в Россию пропускают по тем же правилам: паспорт и справка от работодателя.

Потом сразу пять фур приехали из России в нейтральную зону. Водители удивились нашим вопросам:

- Абсолютно все как обычно. Никаких очередей нету, спокойно границу прошли. Смотрят документы, как всегда, да и все. Пограничников больше не стало. Ничего нового.

На белорусской стороне никаких проверок днем не было. А под вечер, на обратном пути от границы в Гомель, замечаем на дороге белорусских таможенников. Останавливали они только фуры. Дальше по трассе стояла машина транспортной инспекции.

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