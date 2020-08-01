Двухлетняя Настя борется за свою жизнь с рождения: «В первые дни жизни дочки мне предлагали от нее отказаться»

Настеньке с появлением на свет пришлось сражаться за свою жизнь.

- Первые дни жизни доченька была на аппарате ИВЛ. Затем ее сняли с аппарата, но снова вернули. Потом мы узнали, что у дочки сепсис, который дал последствия - менингоэнцефалит и лейкомаляция. Это звучало как приговор, - говорит Светлана, мама Насти. - Один врач предложила нам отказаться от ребенка. Сказала, что она не будет дышать, сосать и глотать. К счастью, доченьку все же сняли с аппарата ИВЛ.

Сейчас у Настеньки стоит такой диагноз - последствия раннего органического поражения центральной нервной системы с выраженным спастическим тетрапарезом с задержкой психоречевого развития. Симптоматическая эпилепсия.

Малышка вместе с мамой ездит на реабилитацию в Чехию.

- Белорусские реабилитационные центры нас не берут из-за эпилепсии, - говорит Светлана. - Поэтому мы ездим за границу и нанимаем специалистов на дом.

Сейчас Настя нужно ехать на очередную реабилитацию.

- Эта реабилитация нам помогает. Настя научилась жевать, физически стала крепче. Раньше руки были в жуткой спастике. Но благодаря войтотерапии ножки и ручки расслабились.

Сумма сбора на лечение - 4181 евро. На 31 июля оставалось собрать 2788 евро.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в головном офисе Беларусбанка - Минск, ул. Дзержинского, 18. УНП: 100325912; МФО: AKBBBY2X.

Белорусские рубли: благотворительный счет №BY51 AKBB 3134 0000 1622 1522 0272.

Доллары: благотворительный счет №BY36 AKBB 3134 0000 1622 2522 0272.

Транзитный счет: BY28AKBB38193821000170000000.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Максаковой Светланы Владимировны для лечения дочери Максаковой Анастасии Сергеевны.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 0001 6732 8000. Срок действия: до 09/21. Получатель: Светлана Максакова.

Можно также пополнить баланс номера МТС: +375 33 345-90-48.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».