Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 августа 2020 года: почти рекордный прирост в мире, Украина открыла границы, ЦИК рассказал о голосовании в поликлиниках

Как уже убедились медики, CОVID-19 - не сезонный вирус, и жаркое лето его не убило. Как доказательство - накануне ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки. А за последние 24 часа количество инфицированных ковидом немного не дотянуло до нового рекорда и возросло почти на 290 тыс. человек.

Новых летальных исходов за сутки в мире - более 6,1 тыс. Сейчас, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев коронавируса в мире почти достигло 17,4 млн, из них умерли более 675 тыс. человек. В печальной статистике лидируют страны обоих материков Америки.

Тем временем, в Беларуси, по официальным данным Минздрава, за прошедшие сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране зарегистрировано 67 946 случаев COVID-19, выздоровели 62 686 пациентов. Официально, умерли 563 человека. А число проведенных тестов составило 1 млн 309 тыс. 823 >

Хорошая новость: Украина открыла границы для белорусов! 1 августа Минздрав Украины опубликовал новый список стран, и в «зеленой» зоне» оказалась Беларусь. Это значит, что отныне белорусов будут пропускать в Украину, не требуя на границе устанавливать приложение для контроля самоизоляции, а также проведения тестов на коронавирус. В силе остается только требование - наличие медстраховки, покрывающей лечение COVID-19 в Украине >

Из актуального: Центризбирком рассказал, как будут голосовать избиратели с коронавирусом на выборах президента Беларуси. Пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, то есть, находятся дома, на участки по месту жительства приходить не должны. Поликлиники должны уведомить таких пациентов о возможности проголосовать на участках, образованных в больничных организациях, говорится в постановлении ЦИК >

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