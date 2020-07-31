«Теперь мой транспорт - велосипед, а в городе стараюсь найти бесплатные мероприятия для пенсионеров»

«Хочу поделиться своим рассказом о жизни на пенсии - мне ее вполне хватает: не маленькая и не большая, средняя, в общем. Знаю, некоторым людям дай пенсию в 1000 рублей - и им будет все равно мало. Как говорят, деньги есть не у того, кто экономит, а у того, кто умеет тратить. Я, например, на пенсии смогла уделить больше внимания своему питанию - раньше на это столько свободного времени не было. А можно ведь полезную и вкусную пищу приготовить из совершенно недорогих продуктов. Какие вкусные и полезные салаты можно сделать из доступных овощей, какой отличный завтрак - каша, а котлетки из рыбы, а пирог с капустой, да много всего! Время-то теперь есть. И все это совсем не дорого - в том числе и фрукты. Ведь не обязательно покупать экзотические и ужасно дорогие продукты. Много полезного растет и производится в нашей стране.

У меня, например, нет дачи, но я не огорчена. Я очень люблю кататься на велосипеде - теперь для меня это и хобби, и транспорт. Плюс на велосипеде можно поехать за город и насобирать там ягод и грибов. А можно и полезных трав заготовить на зиму… И вроде уже и дача не так нужна. Так что теперь я не езжу в общественном транспорте - все поездки совершаю на велосипеде. И экономно, и для здоровья полезно. Тем более у нас все для велосипедистов обустроено. Даже есть велоточки в разных частях города, на которых можно колесо подкачать или подкрутить какую-нибудь гайку.

Наверное, как все пенсионеры, получив пенсию, я в первую очередь оплачиваю коммунальные платежи, а оставшуюся сумму трачу на себя. Могу купить внукам подарки, иногда даже помогаю детям. И пусть на поездки за границу денег не хватает, но я езжу в наши белорусские санатории. Прекрасное оздоровление, шикарная природа, великолепное обслуживание… Для меня это совсем не дорого - по показаниям мне выделяют раз в два года социальную путевку. Я очень благодарна за такую возможность!

Экономить удается и на досуге: у нас в городе есть много бесплатных интересных мероприятий - выставки, концерты на открытых площадках, спектакли. Например, такие спектакли устраивал Гомельский областной драматический театр, где был бесплатный вход по пенсионному удостоверению.

Я считаю, что жизнь на пенсии может быть даже очень интересной. Все зависит лично от каждого человека. Хочу сказать, что надо уметь радоваться всему. Быть благодарным за любую малость - и Бог (или судьба) даст тебе большее!»

Ирина ЗАНКЕВИЧ.

Поздравляем Ирину Занкевич - она становится победителем конкурса «Жизнь на пенсию» на этой неделе. Чтобы забрать приз, свяжитесь с редакцией по телефону 8 (017) 399-68-72 или 8 (029) 6-400-155. Внимание: редакция не высылает призы по почте.

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«Стараюсь жить в кредит, а для души пою в ДК»

О своей жизни на пенсию «Комсомолке» рассказала гомельчанка Ольга Ивановна

Ольге Ивановне 65 лет, но энергии у нее хватит на троих: женщина активно строит дачу, занимается цветоводством и колесит по Беларуси в составе женского хора. Пенсионерка рассказывает, что около 15 лет была швеей в ателье, но после перестройки 22 года отработала старшим лаборантом на заводе. У Ольги Ивановны - 37 лет стажа и пенсия 500 рублей.

- Зарплата у меня всегда была очень хорошая - и на заводе, и в ателье. Кроме того, я подрабатывала как швея: кому-то молнию отремонтировать, кому-то штаны укоротить, платье пошить. Одежду всегда сама себе шила, на мою нестандартную фигуру просто ничего нельзя купить - вверху худенькая, а бедра широкие. Считаю, что и пенсия у меня хорошая - главное, не болеть... Недавно вот болела, пришлось отдать на лекарства 200 рублей! Выручает то, что хоть у мужа-инвалида есть 90%-ная скидка на лекарства, которые ему выписывают. Пенсия мужа - 380 рублей, я ее получаю и потом выдаю ему деньги на карманные расходы - 30 рублей в неделю.

Дачу они с мужем достраивают не первый год, и пенсионерка рассказывает, что пусть небольшие, но свои плоды она приносит:

- У нас всегда свои компоты, яблоки весь год едим потом. В городе черешня по 10 - 12 рублей, а у нас своя всегда на дереве. Вот только огурцы и помидоры предпочитаем покупать на рынке: я на рассаду 30 рублей потратила, а выросли одни сорняки. Зачем над ними корпеть, если помидоры на рынке по 40 копеек за килограмм продают?

Пенсионерка рассказывает, что очень любит животных и кормит не только своего кота и рыбок в огромном аквариуме, но и бездомных котов во дворе.

- Когда-то мои дети попросили аквариум с рыбками, но рыбы им быстро наскучили, а я их полюбила. Я часто замечаю, что люди плохо относятся к животным - выбрасывают на улицу своих питомцев, убивают бездомных животных… Но я всегда стараюсь подкормить котят у дома. Со мной живет смешной кот Тимка, которого я однажды подобрала на улице. Но он привереда и ест только самый дорогой корм за 20 рублей. На корм для рыбок отдаю еще около 15 рублей в месяц.

Ольга Ивановна признается: сколько себя помнит - брала кредиты и рассрочки. Сейчас половину пенсии отдает на два кредита - за двери и проведение газа на даче, которую получила в наследство от тети 20 лет назад. По словам пенсионерки, только чтобы провести в дом газ, пришлось отстегнуть 40 миллионов рублей (4000 рублей после деноминации).

- Сейчас из своей пенсии я оплачиваю кредиты и коммуналку, а живем мы на пенсию мужа. Я и до этого брала кредиты - на швейные машины, ремонт в квартире сына, телефон, телевизор… В любом банке мне дают кредит за 5 минут, потому что у меня хорошая кредитная история, ни одной просрочки. Мой отец всегда меня учил: «Если дают кредит - бери, инфляция его сожрет». Так в итоге и выходит - пока выплатила за телевизор 500 рублей, он уже стоил 900. Конечно, приходится экономить: получаем пенсии - и сразу с мужем идем в гипермаркет за едой на две недели. Кофе, макароны, масло беру только по акции, это хорошо позволяет экономить.

Летом женщина ежедневно ездит на велосипеде на дачу и обратно, вдобавок трижды в неделю поет в местном ДК в составе женского коллектива - он выступает на местных праздниках и ездит по городам и селам.

- В нашем коллективе есть и вдовы, и замужние, но всех объединяет нежелание сидеть на месте. Кто-то шьет, кто-то вяжет, все любят огород, помогают детям и внукам. А еще все подрабатывают, потому что пенсии не хватает. Но лучше что-то делать, чем просто сидеть и ныть, как все плохо. Мне кажется, именно сейчас стараешься наверстать все, что не успел в молодости из-за вечной спешки…

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