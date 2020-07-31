2020-07-31T14:34:27+03:00
Минск
КП Беларусь

Через месяц после скандала с грязной водой директора «Минскводоканала» сняли с должности

Но связано ли это решение напрямую с июньской ситуацией с водой, чиновники не поясняют
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Из-за проблем с водой из под крана минчане выстраивались в очереди к цистернамИз-за проблем с водой из под крана минчане выстраивались в очереди к цистернамФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Последние четыре года «Минскводоканалом» руководил Олег Аврутин.

- 30 июля он освобожден от занимаемой должности, - сказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Связано ли это кадровое решение с вонью воды в июне, в пресс-службе не поясняют. На сайте предприятия есть информация о том, что исполняющим обязанности директора назначен главный инженер Андрей Бычков. Олег Аврутин остается депутатом Мингорсовета.

Напомним, 24 июня у жителей Фрунзенского, Московского и других районов Минска из крана потекла вода с резким запахом. Можно ли ею пользоваться, долго оставалось тайной: «Минскводоканал» молчал. Сообщения о том, что воду все-таки пить нельзя, появились после того, как в сеть попало письмо за подписью главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк. Из письма следовало, что «вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам».

За несколько дней ситуацию с водой удалось исправить, а пострадавшие от некачественной воды минчане не платили за холодную воду за июнь.

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