Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 августа 2020 года: подготовка ко второй волне в ноябре и источник инфекции, который мы постоянно носим на себе

Ситуация в Беларуси

Минздрав сообщает, что в республике выявлено 67 808 случаев COVID-19. За последние сутки инфекция подтвердилась у 143 человек. За все время выздоровели 62 444 пациентов. К сожалению, справиться с недугом удалось не всем: за все время в Беларуси скончались 559 человек(+6 за сутки). В ведомстве отмечают, что у них был не только подтвержденный коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

С начала вспышки специалисты провели 1 299 428 тестов.

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, коронавирус официально подтвержден более чем у 17,5 миллионов человек по всему миру. Выздоровели свыше 10,9 миллионов пациентов, а умерли - 677 тысяч.

В топе стран с наиболее неблагоприятной обстановкой находятся США (4,6 млн заражений), Бразилия (2,6 млн) и Индия (1,6 млн).

Вторая волна коронавируса ожидается в ноябре-декабре

Об этом рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. По словам специалиста, уже сейчас медики готовятся ко второй волне: пополняют запасы необходимых лекарств, создают резерв средств индивидуальной защиты:

- Респираторы, к примеру, закупаем в Малайзии. Что касается лекарств, то есть определенные проблемы с антивирусным препаратом «Ремдесивир», - рассказала Богдан и добавила, что Минздрав постарается купить другой препарат - дженерик. А также создать кусочек производства на наших фармацевтических предприятиях.

Параллельно с этой работой в Беларуси продолжается реконструкция больниц, которые будут помогать пациентам с коронавирусом. Создаются дополнительные точки кислорода.

Гомельской врач, которого наградили за борьбу с «ковидом»: «противочумные костюмы стали второй кожей»

Татьяна Шебушева - Заслуженный врач Беларуси, пульмонолог и заведующая пульмонологическим отделением Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. Уже 20 лет она - главный внештатный пульмонолог области, и для нее это не первая награда республиканского уровня. Врача уже отмечали в 2009 году после того, как медики побороли «свиной грипп».

Медик рассказала, что для лечения коронавирусных больных иногда на ходу приходилось использовать новые методы:

- Мы доходили до этого сами, а потом они появлялись в приказах Минздрава. Например, применение гормонотерапии, которую затем официально регламентировали. Параллельно изучали мировой опыт.

По словам Татьяны Шебушевой, самым трудным для нее оказалось принимать нескончаемый поток звонков из разных уголков Гомельской области со сведениями о тяжелых пациентах:

- Пока на один звонок ответишь, висит уже список неотвеченных вызовов. Очень большая нагрузка, особенно первые два месяца: на связи 24 часа в сутки, на выходных тоже телефон не умолкает - постоянный стресс. А противочумные костюмы стали как будто второй кожей.

Если пациент с коронавирусом лежит на животе - это действительно помогает

Об этом рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог завотделения анестезиологии и реанимации Александр Черноглаз, которого наградили медалью «За трудовые заслуги».

- У тех, кто был на ИВЛ и которых переворачивали на живот, сразу улучшались показатели, анализы. Была у нас в реанимации одна бабушка, которая 35 дней честно отлежала на животе. Ее уже выписали - ушла своими ногами. Поэтому лежать на животе (прон-позиция) и дышать кислородом - это действительно основное лекарство, - рассказал доктор.

Какой будет вторая волна COVID-19 в Беларуси?

Около 150 пациентов с коронавирусом прошли через отделение Александра Черноглаза. К возможной второй волне медики готовы:

- Хотя, конечно, мы устали, хотелось бы отдохнуть. Мое мнение - сильной «второй волны» не будет, - заявил доктор.

Также Александр Черноглаз рассказал, что многие не догадываются: сильный источник инфекции - это наши ювелирные украшения и наручные часы, под которыми скапливаются микроорганизмы.

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