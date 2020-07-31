2020-07-31T19:00:19+03:00
Минск
КП Беларусь

Почему в автобусах и троллейбусах Минска нельзя расплатиться карточкой? Узнали, когда ситуация изменится

«Комсомолка» разбиралась, почему такая система оплаты до сих пор не работает, хотя установленные во всем наземном транспорте валидаторы давно позволяют ее внедрить
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Оплата проезда картой работает в тестовом режиме лишь на одном трамвайном маршрутеОплата проезда картой работает в тестовом режиме лишь на одном трамвайном маршруте
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Недавно у минчан появилась возможность оплачивать проезд в трамваях с помощью приложения TIX от «Беларусбанка». Планируется, что к осени оплатить проезд таким способом можно будет во всем наземном транспорте.

А вот с оплатой картой дело не задалось, на данный момент ею можно рассчитаться за проезд только в трамвае №6, о чем сообщают специальные наклейки на бортах транспортного средства. Но, как оказалось во время эксперимента «КП», оплата картой не проходила – валидаторы не реагировали на карту, принимая ее за пустой кусок пластика.

Систему в тестовом режиме запустили весной прошлого года. Тогда планировалось, что вскоре ее распространят на весь наземный транспорт города, но пока это так и не произошло: зимой «Минсктранс» заявил о намерении закрыть проект из-за невозможности отслеживать данные и потери оплат. «БПС-Сбербанк», который занимается внедрением системы вместе международной организацией IBA Group, заявил, что у «Минсктранса» нет доказательств таких потерь и уверил, что система работает без сбоев.

С этого времени прошло уже больше полугода, но потребители так и не получили возможность платить за проезд карточкой, как это уже давно можно сделать в метро. В «Минсктранс» дают весьма туманные пояснения.

- Система оплаты банковской карточкой на трамвайном маршруте 6 запущена в режиме тестирования. Проблемные аспекты есть, проблемные аспекты продолжают выявляться. В процессе тестирования будет приниматься решение о дальнейшем тиражировании, - пояснили в пресс-службе организации.

Какие конкретно проблемные аспекты найдены во время тестирования, пояснять не стали. Между тем «БПС-Сбербанк» не отказывается от своих намерений ввести оплату картой в наземном транспорте Минска. По информации пресс-службы, после получения согласия от «Минсктранса», внедрить систему можно в течение месяца, что не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Тем более, что в столичном транспорте уже установлено необходимое оборудование – валидаторы, которые как раз и позволяют производить оплату картой. Сколько именно стоили валидаторы – не сообщалась, их закупка совпала по времени с резонансной историей с «золотыми» электронными компостерами, которые обошлись бюджету в 1 млн долларов, или 730 долларов за штуку.

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