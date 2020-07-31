Почему в автобусах и троллейбусах Минска нельзя расплатиться карточкой? Узнали, когда ситуация изменится

Недавно у минчан появилась возможность оплачивать проезд в трамваях с помощью приложения TIX от «Беларусбанка». Планируется, что к осени оплатить проезд таким способом можно будет во всем наземном транспорте.

А вот с оплатой картой дело не задалось, на данный момент ею можно рассчитаться за проезд только в трамвае №6, о чем сообщают специальные наклейки на бортах транспортного средства. Но, как оказалось во время эксперимента «КП», оплата картой не проходила – валидаторы не реагировали на карту, принимая ее за пустой кусок пластика.

Систему в тестовом режиме запустили весной прошлого года. Тогда планировалось, что вскоре ее распространят на весь наземный транспорт города, но пока это так и не произошло: зимой «Минсктранс» заявил о намерении закрыть проект из-за невозможности отслеживать данные и потери оплат. «БПС-Сбербанк», который занимается внедрением системы вместе международной организацией IBA Group, заявил, что у «Минсктранса» нет доказательств таких потерь и уверил, что система работает без сбоев.

С этого времени прошло уже больше полугода, но потребители так и не получили возможность платить за проезд карточкой, как это уже давно можно сделать в метро. В «Минсктранс» дают весьма туманные пояснения.

- Система оплаты банковской карточкой на трамвайном маршруте 6 запущена в режиме тестирования. Проблемные аспекты есть, проблемные аспекты продолжают выявляться. В процессе тестирования будет приниматься решение о дальнейшем тиражировании, - пояснили в пресс-службе организации.

Какие конкретно проблемные аспекты найдены во время тестирования, пояснять не стали. Между тем «БПС-Сбербанк» не отказывается от своих намерений ввести оплату картой в наземном транспорте Минска. По информации пресс-службы, после получения согласия от «Минсктранса», внедрить систему можно в течение месяца, что не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Тем более, что в столичном транспорте уже установлено необходимое оборудование – валидаторы, которые как раз и позволяют производить оплату картой. Сколько именно стоили валидаторы – не сообщалась, их закупка совпала по времени с резонансной историей с «золотыми» электронными компостерами, которые обошлись бюджету в 1 млн долларов, или 730 долларов за штуку.

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