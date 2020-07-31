«У Леши больше 90% ожогов тела. Целыми остались ступни ног и верхушка головы»: на Светлогорском комбинате произошла авария

- Вчера (30 июля. - Авт.) приезжали из Гомеля специалисты. Когда доктор вышел из реанимации, где был мой брат, он сказал: "Вам остались часы. Это травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал нам днем 31 июля Андрей, брат 29-летнего сварщика Алексея. - Сегодня из Гомеля снова приезжала бригада врачей. И одна доктор сказала, что надежда на то, что брат поправится, есть. У второго пострадавшего стабильное состояние. Говорили, что он даже в сознании.

ЧП произошло 30 июля на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в одном из цехов, где проводились ремонтные работы на трубопроводе.

- В процессе заполнения трубы произошел ее прорыв. Находившихся рядом 29-летнего сварщика и 57-летнего слесаря-ремонтника облило технологической жидкостью. С химическими ожогами мужчин госпитализировали, - сообщила "КП" официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как узнала "Комсомолка", мужчины пострадали серьезно. Один из пострадавших, Алексей Сасновский, получил больше 90% ожогов тела.

- Брата и еще троих человек отправили на устранение аварии в цеху. Как мне известно, после устранения аварии технолог дал команду в операторскую запускать насос. Мой же брат увидел заново образовавшийся свищ и успел только развернуться спиной. С головы до ног брата облило химической жидкостью. У него повреждено более 90% кожного покрова. Целыми остались только ступни ног и верхушка головы. Он введен в кому. А сегодня, 31 июля, прилетел вертолет с капсулой - брата вместе со вторым пострадавшим доставили в ожоговый центр в Минске, - говорит Андрей.

Как сообщает МЧС, мужчин доставили в Минск на спасательном борту Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль.

У 29-летнего Алексея больше 90% ожогов тела. Родные молятся, чтобы он поправился.Фото: из семейного архива

По словам Андрея, его брат на хорошем счету в цеху.

- Он проработал на комбинате 10 лет. Горой стоял за свой цех! Сколько раз я уговаривал брата: "Леша, уволься, пойдешь в мою фирму. Будешь в гараже варить машины - сам на себя работать!" Я тоже работал на этом комбинате. Переживал за брата - не хотел, чтобы он получил травму.

У Алексея есть жена и двое детей - сыну 5 лет, а дочке 10 лет. Родные молятся, чтобы молодой человек поправился.

Сейчас СК проводит проверку по факту получения травм работниками комбината. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.