Смерть на свадьбе под Солигорском: «На лицо Саши упал игровой автомат весом 140 килограммов»

Трагедия произошла во время свадебного торжества поздно вечером 24 июля в усадьбе "Малиновка", что в Солигорском районе. Как сообщили "Комсомолке" в Следственном комитете, 35-летний житель Слуцка Александр Сукорский упал вместе с игровым автоматом Rocky Boxer. Молодой мужчина скончался на месте.

Близкие до сих пор недоумевают: как так получилось, что тяжелый автомат опрокинулся?

- Это была свадьба моей одноклассницы, - рассказывает "Комсомолке" 25-летняя Виктория, жена погибшего Александра. - В 23.09 я сняла последнее видео с Сашей. Тогда невесте сняли фату и она танцевала с замужними девушками. И как только закончился хоровод, ведущая объявила о выносе каравая. Я засобиралась домой - мы заранее договорились с фотографом, что он меня и мужа отвезет в Слуцк. Пошла искать Сашу и вышла из шатра. Когда же я пошла в сторону силомера, меня остановили гости. Стояла толпа людей. Я лишь увидела ноги мужа - к нему меня не подпускали. Говорили, что это видеть мне не нужно. Только сказали, что аппарат упал Саше на руку. Уже потом я узнала, что на лицо... У него была вмятина посередине лица - между бровями. В заключении судмедэксперта было написано, что у него были многочисленные переломы черепа и костей лица.

Как рассказывает Виктория, никто не видел, что произошло.

- Предположительно, он запрыгнул на него и решил подтянуться и упал вместе с ним, - говорит Виктория. - Мой муж спортивный парень и я понимаю, что он мог такое сделать. Но весил он 67 килограммов, а аппарат 140 килограммов!

Викторию возмущает тот факт, что силомер, упавший на ее мужа, не был закреплен.

- Игровой автомат - силомер - стоял на улице в темном, неосвещенном месте и не был закреплен. А еще я думаю, что автомат стоял под наклоном, - говорит девушка. - В усадьбе не было и видеокамер, хотя мне кажется, что в таких заведениях они должны быть.

После трагедии с Викторией не связывался владелец усадьбы. Сама же девушка хочет понять, кто должен нести ответственность за произошедшее.

- Саша был добрым, компанейским, жизнерадостным. На работе о нем все хорошо отзываются - он работал на сахарном заводе оператором и наладчиком оборудования, - продолжает Виктория. - Он любил разбираться в технике. Сам чинил свою машину...

Похороны прошли 28 июля. В семье осталось двое детей - сын и дочка.

Как сообщила "КП" официальный представитель УСК по Минской области, проводится проверка по данному факту.