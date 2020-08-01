2020-08-01T18:28:01+03:00
Минск
КП Беларусь

Празднование Дня десантника в Минске - 2020: вальс БТР в Свислочи, десантирование с вертолетов и показательные выступления бойцов

В центре Минска отметили 90-летие создания воздушно-десантных войск [фоторепортаж]
Павел МАРТИНЧИК
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У Дворца спорта на проспекте Победителей прошли показательные выступления в честь Дня десантника.У Дворца спорта на проспекте Победителей прошли показательные выступления в честь Дня десантника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

День военно-десантных войск (а по-народному День десантника) отмечают в Беларуси 2 августа. Но, в честь круглой даты - 90-летия основания ВДВ - праздник в центре Минска устроили на один день раньше - 1 августа. Уже с 10 часов утра на проспекте Победителей у Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций (ССО), именно эти войска в современной Беларуси стали преемниками и продолжателями славных традиций десанта. Зрителям, что особо порадовало мальчишек, разрешили не только смотреть на технику, но и полазить по ней, подержать в руках настоящее боевое оружие. В полдень начались показательные выступления со всеми классическими фишками десантников - прыжками с парашютом на землю и в воду, разбиванием бетонных блоков, рукопашными схватки. А закончилось все вальсом, который станцевали бронетранспортеры на водной глади Свислочи. После завершения праздника бойцы и техника вернулись в свои части ССО в Бресте, Витебске и Марьиной Горке, где 2 августа тоже пройдут праздничные мероприятия.

Десантники устроили показательные выступления. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Десантники устроили показательные выступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления бойцов ССО. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления бойцов ССО.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Празднование Дня десантника в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Празднование Дня десантника в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления десантников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления десантников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска отметили 90-летие создание воздушно-десантных войск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска отметили 90-летие создание воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием исследовали военную технику. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием исследовали военную технику.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мальчики с удовольствием держали в руках настоящее боевое оружие. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мальчики с удовольствием держали в руках настоящее боевое оружие.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления по рукопашному бою. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления по рукопашному бою.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стиле. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юные исследователи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юные исследователи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

День ВДВ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

День ВДВ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления спецназа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления спецназа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выступление ВДВ в центре Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выступление ВДВ в центре Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВДВ - сила. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ВДВ - сила.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием высматривали парашютистов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием высматривали парашютистов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске высадился десант. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

День ВДВ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

День ВДВ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления десантников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления десантников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В полдень начались показательные выступления со всеми классическими фишками десантников. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В полдень начались показательные выступления со всеми классическими фишками десантников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

у Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

у Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска отметили 90-летие создание воздушно-десантных войск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска отметили 90-летие создание воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вальс БТРов в Свислочи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вальс БТРов в Свислочи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления спецназа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показательные выступления спецназа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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