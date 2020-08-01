Празднование Дня десантника в Минске - 2020: вальс БТР в Свислочи, десантирование с вертолетов и показательные выступления бойцов
День военно-десантных войск (а по-народному День десантника) отмечают в Беларуси 2 августа. Но, в честь круглой даты - 90-летия основания ВДВ - праздник в центре Минска устроили на один день раньше - 1 августа. Уже с 10 часов утра на проспекте Победителей у Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций (ССО), именно эти войска в современной Беларуси стали преемниками и продолжателями славных традиций десанта. Зрителям, что особо порадовало мальчишек, разрешили не только смотреть на технику, но и полазить по ней, подержать в руках настоящее боевое оружие. В полдень начались показательные выступления со всеми классическими фишками десантников - прыжками с парашютом на землю и в воду, разбиванием бетонных блоков, рукопашными схватки. А закончилось все вальсом, который станцевали бронетранспортеры на водной глади Свислочи. После завершения праздника бойцы и техника вернулись в свои части ССО в Бресте, Витебске и Марьиной Горке, где 2 августа тоже пройдут праздничные мероприятия.
Десантники устроили показательные выступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Показательные выступления бойцов ССО.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Празднование Дня десантника в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Показательные выступления десантников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В центре Минска отметили 90-летие создание воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием исследовали военную технику.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Мальчики с удовольствием держали в руках настоящее боевое оружие.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Показательные выступления по рукопашному бою.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На стиле.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Юные исследователи.Фото: Павел МАРТИНЧИК
День ВДВ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Показательные выступления спецназа.Фото: Павел МАРТИНЧИК
У Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Выступление ВДВ в центре Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК
ВДВ - сила.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием высматривали парашютистов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК
День ВДВ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Показательные выступления десантников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В полдень начались показательные выступления со всеми классическими фишками десантников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
у Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В центре Минска отметили 90-летие создание воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК
У Дворца спорта минчане и гости столицы могли посмотреть на вооружение и технику сил специальных операций.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вальс БТРов в Свислочи.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Показательные выступления спецназа.Фото: Павел МАРТИНЧИК