Празднование Дня десантника в Минске - 2020: вальс БТР в Свислочи, десантирование с вертолетов и показательные выступления бойцов

Сестра погибшего гитариста «Ляписа Трубецкого»: «Месяцами Руслан лежал весь в трубках, в сознание так и не пришел»

В Минске судят мужчину, избившего одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой». Музыкант умер 19 января 2020 года