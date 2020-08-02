2020-08-02T09:42:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о задержанных гражданах России, участниках ЧВК: «Как оказалось, ни в какой Стамбул они не летели»

33 россиянина арестованы, белорусские силовики продолжают следственные действия [видео]
Инна КОРСАК
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Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами. Фото: Белта.Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами. Фото: Белта.
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Александр Лукашенко 1 августа заслушал доклад по ситуации с задержанными гражданами России, участниками частной военной компании. Информацию донесли председатель КГБ Валерий Вакульчик и председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко отметил, что, как выяснилось, ни в какой Стамбул задержанные не собирались.

- Никакого Стамбула не было и быть не могло. Да и наши старшие братья, я смотрю, примолкли. И уже перестали кричать, что отправляли их в Стамбул. У данной группы были иные цели. И сейчас у следствия главная задача - выяснить эти цели, - подчеркнул Лукашенко.

Он также попросил обращаться с задержанными аккуратно. И добавил, что хоть они и не виноваты, но пока не стоит принимать какие-то жесткие меры.

- Это солдаты. Им был дан приказ, и они пошли. Мы должны разбираться с теми, кто им приказывал и, кто их сюда отправлял, - отметил президент.

Белорусский лидер сообщил, что только президент может дать разрешение на то, чтобы в страну приехали военнослужащие.

- Никто и никаких разрешений на въезд не давал. И на сегодняшний день у нас очень серьезные подозрения вызывают те цели, которые себе задержанные намечали. А вы вообще (Вакульчик и Носкевич - Ред.) молодцы, что выяснили, что это только первая группа. Как я понял, первая группа из 180-200 человек, которая планировалась к переброске к нам в Беларусь. И попытка сейчас России спрятать «хвост» и сказать, что они чуть ли не сами приезд данный согласовали, это полная ерунда, - пояснил Лукашенко.

Он добавил, что белорусская сторона готова к взаимодействию и если россияне намерены получить какую-либо информацию, то «мы открыты и мы ничего не скрываем». По словам Лукашенко, нам в данной ситуации нужна только правда, а на вранье политику мы не сможем построить.

В конце встречи президент подчеркнул, что «правда должна быть предъявлена обществу».

После встречи у президента глава Следственного комитета рассказал, что в отношении 33-х граждан Российской Федерации «следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», т.е. они арестованы.

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Правда должна быть предъявлена обществу - Лукашенко заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК.Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании. Наш сайт: http://www.belta.by/ Мы в Facebook: https://www.facebook.com/beltanews/ Мы в ВК: https://vk.com/beltanews Мы в ОК: https://ok.ru/beltanews

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