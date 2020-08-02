2020-08-02T15:53:51+03:00
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КП Беларусь

Анатоль Ярмоленко-младший женился на Наталье Садовской - главном рестораторе Беларуси

Речь не о легендарном лидере ВИА «Сябры», который счастливо женат уже полвека, а о его внуке - 20-летнем Анатоле! [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Творческая династия Ярмоленко - Анатолий Иванович, Алеся, Анатоль. Фото: личный архивТворческая династия Ярмоленко - Анатолий Иванович, Алеся, Анатоль. Фото: личный архив
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В субботу произошло совершенно неожиданное для белорусской светской тусовки событие. Женился внук народного артиста Анатолия Ивановича Ярмоленко - Анатоль. Вопреки ожиданиям - вовсе не на девушке Дане, с которой его связывали давние отношения. Избранницей Анатоля-младшего стала Наталья Садовская, которая сейчас возглавляет Ассоциацию рестораторов вместо покинувшего Беларусь Вадима Прокопьева.

Пока никто из родных не прокомментировал это событие - но в инстаграме у Анатоля уже стоит ссылка на инстаграм Натальи Садовской она указана как жена. Мы узнали, что мероприятие проходило в «Гранд кафе», а закончилось в караоке «Ангелы», где жених исполнил невесте песню Алексея Чумакова «Счастье». На свадьбе был знаменитый дедушка Анатолий Ярмоленко, еще бы, ведь они с внуком очень близки. Внук даже не называет Анатолия Ивановича дедом, а просто по имени, потому что считает его своим лучшим другом. А вот мама Алеся, которая сейчас постоянно живет на Кипре, приехать не смогла из-за отсутствия авиасообщения между нашими странами во время коронавируса.

Невеста Наталья Садовская была прекрасна! Фото: инстаграм miromar17

Невеста Наталья Садовская была прекрасна! Фото: инстаграм miromar17

Что еще известно об избраннице Анатоля? Эффектная шатенка старше жениха, Наталье 32 года, и до этого она была замужем за бизнесменом Павлом Гамзовичем. У нее уже есть 6-летняя дочь.

Анатоля Ярмоленко-младшего зрители больше знают под сценическим именем DJ Анатоль. Он продолжает творческую династию Ярмоленко. Окончил колледж искусств в Минске, у него была возможность учиться в Венской консерватории (семья некоторое время жила в Австрии), но парень решил вернуться на родину.

Анатолий Иванович с внуком всегда были очень близки. Фото: личный архив

Анатолий Иванович с внуком всегда были очень близки. Фото: личный архив

Анатолий с 4 лет на сцене. Участвовал в «Славянском базаре» и «Новой волне». Пытался пробиться и в российский шоу-бизнес - участвовал в конкурсе «Песни» на канале ТНТ. Выступает как сольно, так и в составе ансамбля «Сябры».

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31 октября 2018 года во Дворце Республики прошел юбилейный концерт ансамбля «Сябры». Поздравить коллег по сцене приезжали многие известные артисты ближнего и дальнего зарубежья. А нам удалось встретиться с певицей Алесей. Напомним, в 39 лет она родила сына Макара и на то время два года находилась в декрете. Муж певицы - крупный бизнесмен, перевез семью на Кипр, и теперь они живут то у моря, то в Минске. (подробнее)

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