Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 августа 2020 года: в Беларуси выздоровевших больше чем заболевших, а ВОЗ говорит о новых выспышках COVID-19,

Последние новости о коронавирусе на 3 августа 2020 года Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ситуация в Беларуси

По официальной информации Минздрава, в Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки выздоровели 210 человек. Заболели меньше - 121 человек за последние сутки. А за все время зарегистрированы 68 067 случаев коронавируса. Умерли 567 пациентов (+4 человека за сутки). Всего медики провели 1 319 976 тестов на коронавирус.

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, в мире более 18 милллионов человек переболели или до сих пор болеют коронавирусом. Более 11,3 миллионов человек выздоровели. Более 690 тысяч пациентов не смогли справиться с болезнью.

Наиболее неблагоприятная обстановка в связи с коронавирусом по-прежнему в США (4,78 миллиона заражений), Бразилия (2,7 миллиона) и Индия (1,8 миллиона).

Ученые назвали 6 сценариев развития коронавируа

Исследование провели британские ученые. Они проанализировали данные порядка 1600 пациентов с коронавирусом из Великобритании и США. Результаты показали, что к пятому дню развития ковид у пациента появляются симптомы одной из шести групп: от боли в горле до диареи. Когда врачи понимают, в какой из шести кластеров попадает пациент, они заранее могут понять, нужна ли будет интенсивная терапия.

В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии

Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается чрезвычайной в области здравоохранения. Хоть на первый взгляд и кажется, что самое страшное уже позади.

- Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности, - сказал гендиректор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

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