2020-08-02T20:53:51+03:00
Общество
КП Беларусь

«На вас вся страна смотрела с надеждой!»: митинг Светланы Тихановской в Бресте прошел в лесу и собрал до 20 тысяч участников

Тихановская опоздала из-за того, что по дороге из Барановичей ее машину несколько раз на трассе останавливали сотрудники ГАИ
Оксана БРОВАЧ
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В митинге Светланы Тихановской в Бресте участвовало до 20 тысяч человек.В митинге Светланы Тихановской в Бресте участвовало до 20 тысяч человек.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской 2 августа проходил в Бресте. Перед ним Светлана Тихановская побывала в Барановичах - послушать кандидата собралось около 8 тысяч человек. После Бреста она отправилась в Березу.

Городские власти отвели для митинга парк воинов-интернационалистов на восточной окраине Бреста. В парке есть сцена и перед ней небольшая площадка, однако на ней помещается совсем немного людей, поэтому большинство участников митинга просто рассредоточились по лесу. По этому поводу даже пошутил ведущий со сцены:

– Белорусов лесом не напугать, белорусы в лесу чувствуют себя, как дома!

Митинг в Бресте с высоты птичьего полета снимать неудобно: людей в лесу не видно. Фото: #васькапилот

Митинг в Бресте с высоты птичьего полета снимать неудобно: людей в лесу не видно. Фото: #васькапилот

Насчет митинга в лесу высказывались и его участники.

– Они специально нас сюда отправили, чтобы никто не видел, как нас много, и чтобы даже с высоты нельзя было всех снять, - комментирует пенсионерка.

Место проведения митинга было оцеплено турникетами, на входе всех осматривали люди в жилетах с надписью security, неподалеку дежурили сотрудники милиции. Участников пропускали быстро, каждого брали на карандаш - волонтеры на входе подсчитывали количество пришедших. По информации от правозащитников, волонтеры насчитали более 18 тысяч участников митинга Тихановской. На митинг приезжали также из соседних райцентров - Кобрина, Малориты. Были и пинчане: в Пинске митинг отменили в последний момент, потому что площадку перехватил представитель другого кандидата - Александра Лукашенко.

Митинг в Бресте проходил в лесу. Фото: #васькапилот

Митинг в Бресте проходил в лесу. Фото: #васькапилот

– На одном из входов на площадку не было активистов, так что реальная цифра сегодняшнего митинга доходит до 20 тысяч человек, - добавляют в телеграм-канале «Страна для жизни».

Пока брестчане ждали триумвират - кандидата Светлану Тихановскую и объединившихся с ней Марию Колесникову и Веронику Цепкало, для них выступала группа «Разбитае сэрца пацана».

Оказалось, что Тихановская задерживается: по дороге из Барановичей в Брест на трассе М1 ее несколько раз останавливали сотрудники ГАИ, а уже под Брестом, как написано в телеграм-канале кандидата, ей порезали колесо. Шину оперативно заменили, но на митинг Тихановская прибыла с опозданием. Она вышла над сцену скандирование «Света! Света!».

Публика горячо приветствовала кандидата. Фото: Оксана БРОВАЧ

Публика горячо приветствовала кандидата.Фото: Оксана БРОВАЧ

– Ваш город стал особенным для всей Беларуси, потому что в последние два года именно вы были примером для всей страны. Вы, простые граждане, стали на защиту своего города, своих детей, своих семей от угрозы, которую несет строительство аккумуляторного завода. На вас вся страна смотрела с надеждой! Спасибо, Брест, вам за это! - такими словами Тихановская поприветствовала брестчан.

Она напомнила, как ее муж Сергей Тихановский, который говорил про брестские протесты в своем блоге, был вдохновлен Брестом. Также она со сцены назвала имена известных в городе активистов и блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина - они сейчас задержаны и так же, как Тихановский, являются фигурантами уголовных дел.

– Свободу! Свободу! Свободу! - отреагировала на эти фамилии публика.

Перед сценой поставили стулья для тех, кому тяжело стоять. Фото: Оксана БРОВАЧ

Перед сценой поставили стулья для тех, кому тяжело стоять.Фото: Оксана БРОВАЧ

Перед сценой выделили места со стульями для пожилых и инвалидов. Над толпой развевались бело-красно-белые флаги, государственный красно-зеленый флаг, голубой флаг с гербом Бреста и флаги с логотипом военно-воздушных сил. На митинг пришли десантники - утром здесь же, в этом парке, проходили официальные мероприятия по поводу 90-летия ВДВ и сил специальных операций. С этим юбилеем, кстати, нынешних и бывших военных поздравила со сцены и Тихановская.

На митинге было много десантников, которые 2 августа отмечают день ВДВ. Фото: Оксана БРОВАЧ

На митинге было много десантников, которые 2 августа отмечают день ВДВ.Фото: Оксана БРОВАЧ

Следом за кандидатом в президенты выступили Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

– Я могу все изменить! - вовлекла в скандирование лозунга Колесникова.

– 25 лет тому назад к нам приезжали поляки и скупали у нас все подряд. Спустя 25 лет что у нас происходит? Мы теперь едем к полякам на закупы. Это вообще нормально? - выступает с вопросами к действующей власти Вероника Цепкало.

– Мы вас любим! Девочки, Брест с вами! - выкрикивали из толпы.

Светлана Тихановская говорила со сцены про протесты против аккумуляторного завода. Фото: Оксана БРОВАЧ

Светлана Тихановская говорила со сцены про протесты против аккумуляторного завода.Фото: Оксана БРОВАЧ

Те, кто стояли перед сценой, оказались на самом солнцепеке. Митинг не менее 5 раз приходилось прерывать - останавливать музыку и перебивать выступающих - чтобы пригласить врачей и сориентировать их в толпе. Однако обошлось без серьезных ЧП. Волонтеры бесплатно раздавали воду всем желающим.

Волонтеры бесплатно раздавали воду. Фото: Оксана БРОВАЧ

Волонтеры бесплатно раздавали воду.Фото: Оксана БРОВАЧ

Закончился митинг выступлением оперной дивы Маргариты Левчук и традиционным для митингов Тихановской исполнением песни «Муры». На выходе из парка участников гудками приветствовали водители.

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