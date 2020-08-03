2020-08-03T01:28:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Моя охрана говорит, что я оттуда не уеду. Милые мои, не обижайтесь»: Тихановская не приехала на митинг в Березе

Около тысячи жителей райцентра ждали кандидата в президенты, чтобы ее послушать и поддержать. Она обратилась к ним по телефону
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Около тысячи человек пришло на митинг в Березе.Около тысячи человек пришло на митинг в Березе.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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К шести часам вечера воскресенья, 2 августа на площадке возле стадиона в Березе собрались сотни человек. Молодые люди, семейные пары с детьми и колясками, пенсионеры пришли на официальный митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кто-то стоял у ограждения, кто-то через дорогу от стадиона, но многие заходили на площадку, пройдя через досмотр.

"Предлагают брать кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Это нормально?"

Над собравшимися людьми время от времени летал дрон. Местные жители видели два автозака. До приезда Светланы корреспондент "Комсомолки" пообщалась с людьми, пришедшими на встречу.

Жители Березы проходили досмотр перед тем, как попасть на митинг. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Жители Березы проходили досмотр перед тем, как попасть на митинг.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Первый раз на митинге. Решили поддержать Светлану, потому что все достало, - говорит женщина, которая на предприятии печет хлеб. - Достало наше руководство, которое 26 лет только говорит. Достало все. Нам уже скоро на пенсию. И вообще, что происходит в стране, если предлагают брать кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Это что, нормально? У нас зять и дочка с высшим образованием. Зарплата у них, извините: у одного 400 рублей, у другого 800. Это что такое? Дочка работает библиотекарем, зять в энергонадзоре. Мы помогаем им, а куда деваться?

По словам женщины, в Березе, в основном, у рабочих зарплаты 400-500 рублей.

- На море не были. Два года назад мы были в санатории в Трускавце. До этого нигде не отдыхали.

Как говорит женщина, у нее было в планах голосовать за Валерия Цепкало (экс-главу ПВТ не зарегистрировали кандидатом в президенты - Ред.).

- Вы поймите, мы свое отработали. Нам бросят 200, 300 рублей, и мы будем на них жить. А как будете жить вы, молодые? Это надо вам задуматься, а не нам, - подключилась к разговору подруга женщины.

Кто-то из пришедших на митинг мужчин говорит, что работы в городе нет.

- Светлана стала символом шанса на какие-то перемены, по крайней мере, на новые выборы, - говорит молодой человек.

Одна семейная пара пришла просто послушать Светлану.

"Мне будет страшно жить на пенсию, как у отца"

Молодые родители Яна и Михаил приехали вместе с годовалым сыном на митинг из агрогородка Березовского района.

- Надоело, хочется перемен. Хочется чего-то лучшего - во-первых себе и своим детям, - говорит Яна. - До декрета я работала бухгалтером. Когда я уходила в декрет, моя зарплата была 400 рублей. А муж учитель в школе. Сейчас у него зарплата 900 рублей. Это прожить, оплатить кредиты, коммунальные услуги и все. У папы пенсия 300 рублей. Мне, допустим, страшно жить на такую пенсию.

Молодые супруги приехали в Березу, чтобы поддержать Светлану. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Молодые супруги приехали в Березу, чтобы поддержать Светлану.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Еще одна семейная пара, у которых взрослые дети, пришли на митинг в масках.

- Зарплаты смешные. Город убитый. Развалили то, что построили коммунисты, - говорит мужчина, работающий дальнобойщиком. Его сын работает на заводе, получает 600 рублей. У него трое детей.

По словам мужчины, березовчане уезжают на заработки - "кто в Польше, кто в России". Его супруга пенсионерка. Она работала до пенсии бухгалтером, получала 500 рублей.

- Изначально хотели голосовать за Светлану?

- За Бабарико хотела голосовать, - говорит женщина.

К микрофону подошла Зинаида Михнюк, доверенное лицо Светланы Тихановской. Она рассказала, что Светлана опоздала в Брест на целый час, потому что "по дороге были препоны - их десять раз останавливала милиция.

В Березу Светлана не приехала, но она позвонила организаторам митинга - телефон поднесли к микрофону и ее разговор слышали все собравшиеся. Оказалось, что есть причины, почему кандидат в президенты не приедет в райцентр.

- Моя охрана говорит, что там стоят автозаки, и что я уже как кандидат оттуда не уеду... И я очень хотела бы к вам приехать, - говорит Светлана. - Спасибо вам большое, что вы пришли. Вы видите, сколько нас! (...) Разве можем мы рискнуть вот этой верой в то, что можно что-то поменять? Я вас прошу, не обижайтесь! Я проеду мимо, но вы знайте, что я своей душой с вами! Я понимаю, что вы меня ждете. Милые мои, пожалуйста, не обижайтесь, - попросила Светлана.

Люди стали аплодировать.

- Когда Светлана Тихановская станет президентом, Береза будет первым городом, в который я приеду, - пообещала кандидат в президенты. Слова Светланы люди восприняли очень радостно.

Многие, узнав, что Светлана все-таки не приедет, стали расходиться. Проезжающие мимо водители громко сигналили в знак солидарности.

Молодой человек пришел на митинг с букетом бело-красных роз. Он хотел вручить цветы Светлане и расстроился, что она не приехала.

- Наверное, раздам их девушкам, - решил парень.

Молодой человек купил Светлане Тихановской шикарный букет цветов. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Молодой человек купил Светлане Тихановской шикарный букет цветов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На митинг в Березе, где проживает около 30 тысяч человек, за все время его проведения пришло около тысячи человек.

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