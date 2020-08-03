Ермошина - о снятых шторках: «Если кабинки закрыты не с четырех сторон, а с трех, это не нарушение закона»

4 августа начинается досрочное голосование, которое продлится по 8 августа. А накануне в соцсетях обсуждали, что на некоторых избирательных участках кабины для голосования не будут закрываться шторой.

- У нас это тоже обсуждается. Пока неясно, - рассказали в Первомайской районной комиссии в Минске. - Потому что люди стали возмущаться, что руками надо браться за шторы, некоторые боятся... Звонят люди, тоже спрашивают, задают вопросы.

А что говорят в других городах?

- У вас будет как обычно? Заходим в кабинку, шторку за собой закрываем и голосуем? - позвонили мы в Октябрьскую районную комиссию Гродно.

- Да. Даже если люди будут видеть, что шторка приоткрыта, они имеют право сами ее прикрыть. Самое важное - соблюсти тайну голосования.

- У нас в городе все кабинки будут закрыты. Но если человек сам по каким-либо причинам захочет открыть кабинку - это его право, - объяснили в Барановичской городской комиссии по выборам президента.

- Сегодня мы ждем разъяснения, поэтому пока вопрос открытый. Минздравом в связи с эпидобстановкой было рекомендовано, чтобы передняя часть кабинки была полуоткрытая. У нас полуоткрытая и есть. Чтобы было меньше контакта... Это было сказано на совещании, но документально не подтверждено, - сказали нам в одном из участковых комиссий в Жодино.

- У нас пластиковые кабинки - шторок у нас там нет. С трех сторон она закрыта полностью. Когда заходит человек в кабину, вообще не видно, как он голосует. Кабинка достаточно глубокая, - говорят в Жодино в участковой комиссии № 23.

ОФИЦИАЛЬНО

Лидия Ермошина: Если кабинки закрыты не с четырех сторон, а с трех, это не является нарушением закона

Главное, по словам главы Центризбиркома, чтобы место для голосования было изолировано и чтобы волеизъявление избирателя нельзя было подсмотреть другому человеку.

- Есть рекомендации Минздрава, которые указывают на то, что при голосовании должны быть приняты меры для того, чтобы осуществлялась социальная дистанция, чтобы избиратели контактировали с наименьшим количеством предметов. Очевидно, поэтому местными властями было принято решение, чтобы кабинки были закрыты не с четырех сторон, а с трех. Это не является нарушением закона, потому что закрытые с трех сторон (кабинки. - Ред.) позволяют осуществлять голосование в условиях таинства. Это право тех, кто (их. - Ред.) оборудует. Главное, чтобы они были изолированы и чтобы волеизъявление избирателя нельзя было подсмотреть другому человеку, - говорит Лидия Михайловна.

- А если человек захочет закрыться, потому что будет считать, что нарушаются его права? Он же имеет право закрыть штору?

- Я не хотела бы это комментировать, и вот почему: если это принято комиссией, следовательно, она считает это целесообразным. Центральная комиссия не будет учить кого-либо, в том числе избирателей и «Комсомольскую правду», как обойти решение участковой избирательной комиссии.

- Я звоню в разные города. Везде по-разному. Кто-то говорит, что будут закрывать с четырех сторон кабинку...

- Это все решают те, кто оборудуют данные кабины для голосования... Это в рамках закона. И пусть (комиссии. - Ред.) делают так, как им удобно.

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