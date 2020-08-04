2020-08-04T18:36:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Уборщица принесла стулья, чтобы мы сели, а председатель комиссии их забрала»: в Гомеле на участках не хватает мест наблюдателям

Шторки на многих участках для досрочного голосования на выборах президента 2020 года сдвинуты или собраны в веер, но фотографировать бюллетени обещают не запрещать
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Предприниматель Владимир и студентка Алеся - наблюдатели - вынуждены стоять напротив входа на участокПредприниматель Владимир и студентка Алеся - наблюдатели - вынуждены стоять напротив входа на участокФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Корреспондент «КП» в Гомеле побывал на пяти участках в центре города в первый день досрочного голосования на выборах президента 4 августа. На участке в дорожно-строительном колледже уже с самого утра был поток избирателей. В комиссии рассказали, что первый человек проголосовал уже в 10.01 - пришел перед открытием участка и ждал, пока опечатают урну.

- Мы не считали, сколько человек пришло, но можно сказать, что несколько десятков уже в первые часы работы. В основном, пенсионеры, - говорят в комиссии.

При нас пришли проголосовать две бабушки и одна пожилая пара. Все избиратели ответили, что на выходные уезжают на дачу, поэтому голосуют сегодня. Кого из кандидатов выбрали, не признался никто из собеседников.

Шторки в кабинках сдвинуты наполовину - они закрывают столик, но в целом члены комиссии могут видеть действия избирателя. Поэтому мы спросили о том, как будет реагировать комиссия, если избиратель захочет сфотографировать свой бюллетень:

- Наша комиссия приняла решение о том, что фото- и видеофиксация на участке запрещена. Если избиратель захочет заснять свой бюллетень, мы скажем о запрете, но забирать телефон или бюллетень, конечно, никто не будет.

А если избиратель захочет задвинуть штору в кабинке полностью, этому обещают тоже не препятствовать.

А вот на участке в школе №27 шторки собраны в «веер», и прямо напротив кабинок буквально в паре метров от них сидит председатель комиссии. Она заявила, что шторы сдвинули для проветривания в рамкам рекомендаций Минздрава, и если избиратель захочет закрыть шторы полностью, сделать это будет нельзя. Однако избирателям, желающим сфотографировать свой бюллетень, не будут запрещать это делать.

Единственный участок, где кабинка была зашторена полностью, - в колледже-филиале БелГУТа. Здесь двое наблюдателей вынуждены были стоять в коридоре напротив входа на участок.

- Я пришел на участок первым, однако мне показали какой-то график, по которому я сегодня не могу находиться на участке. Каким будет график на завтра и другие дни - мне не говорят, - рассказывает предприниматель Владимир, который выдвинулся наблюдателем путем сбора подписей соседей.

Напомним, на участках разрешили находиться одновременно троим наблюдателям. В комиссиях объясняют, что допускают на участки тех, кто был аккредитован первым. И на всех участках, которые мы посетили, все места для наблюдателей были заняты. В комиссиях рассказали, что аккредитовали больше трех наблюдателей, и остальных будут приглашать на участки в том случае, если освободятся места.

Владимир стоит в коридоре вместе со студенткой Алесей:

- Уборщица принесла нам стулья, чтобы мы сели. Но председатель комиссии забрала их, сказав, что это государственное имущество и мы не имеем права им пользоваться, - продолжает Владимир. - Если придется стоять все время, что ж, будем стоять.

По словам Владимира, ему вынесли уже два предупреждения: когда он хотел посмотреть, как опечатывают урну, и когда Алеся предложила ему перчатки - за разговоры.

Еще один наблюдатель, который работает за пределами участка - известный гомельский активист Владимир Непомнящих. Его тоже не допустили на участок, но обещали позвонить, когда место освободится. 4 августа Владимир сидел на улице перед входом в Дом профсоюзов, где размещен участок для голосования.

Кстати, члены комиссий работают в перчатках, после каждого избирателя протирают ручку, на участках периодически проводят влажную уборку.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
life:) существенно расширил 4G в Гомельской области: теперь скоростной мобильный интернет доступен во всех деревнях и поселках
life:) существенно расширяет покрытие сети 4G во всей Гомельской области. Оператор включает более 360 базовых станций стандарта LTE-800 на территории всего юго-восточного региона
Посмотрите интересные дизайны детской комнаты-2020: фото, стили, цвета, идеи интерьеров
Чтобы не пришлось каждые несколько лет тратиться на новую мебель и ломать голову, как лучше разделить детскую омнату на зоны, обратите внимание на модульные системы или «мебельные конструкторы»
«Уборщица принесла стулья, чтобы мы сели, а председатель комиссии их забрала»: в Гомеле на участках не хватает мест наблюдателям
Шторки на многих участках для досрочного голосования на выборах президента 2020 года сдвинуты или собраны в веер, но фотографировать бюллетени обещают не запрещать
«Такого российская сторона еще не делала!»: Россия ужесточила переход через границу с Беларусью, там стоят очереди
С начала августа на погранпереходе «Красная горка» под Смоленском стоят километровые очереди из грузовиков и легковушек. Мы выясняли, кто принял решение и почему
«Можно съездить в Затоку за 150 долларов»: Украина открыла границы для белорусов, но поезда пока не ходят
Для тех, кто соскучился по Украине, уже есть варианты. Но если поехать в отпуск в Одессу или в тур выходного дня во Львов, то по возвращению придется 14 дней просидеть на карантине
Заполните анкету премии «Народная Марка» и получите возможность стать обладателем одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков!
Приглашаем всех жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам и производителям и получить возможность стать обладателем одного из призов
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 августа 2020 года: почти рекордный прирост в мире, Украина открыла границы, ЦИК рассказал о голосовании в поликлиниках
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 2 августа 2020 года
Новости 24
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, но первейшая задача — собрать урожай
Лукашенко о выборах: Мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Александра Лукашенко
В Вилейском районе во время движения загорелась фура с продуктами. Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но потом сбежал
Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику
В Минск водитель "Хендай" при повороте налево не уступил дорогу "Мазде" и врезался в нее
Операции по физическому пуску БелАЭС начнутся в ближайшее время
Штаб Тихановской подал жалобы в ЦИК и Мингорисполком на проведение стороннего мероприятия 6 августа в парке Дружбы народов
Лукашенко о лечении коронавируса: Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел!
«Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы в Вильнюс
Лукашенко об интернет-троллях: «Мы же не можем опуститься на уровень желтизны - обзывать всех шлюхами и проститутками»
«Все стрелы - ядовитые, ковидные - направлены сегодня против Лукашенко». Президент высказался о независимости Беларуси
Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал