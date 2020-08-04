«Уборщица принесла стулья, чтобы мы сели, а председатель комиссии их забрала»: в Гомеле на участках не хватает мест наблюдателям

Корреспондент «КП» в Гомеле побывал на пяти участках в центре города в первый день досрочного голосования на выборах президента 4 августа. На участке в дорожно-строительном колледже уже с самого утра был поток избирателей. В комиссии рассказали, что первый человек проголосовал уже в 10.01 - пришел перед открытием участка и ждал, пока опечатают урну.

- Мы не считали, сколько человек пришло, но можно сказать, что несколько десятков уже в первые часы работы. В основном, пенсионеры, - говорят в комиссии.

При нас пришли проголосовать две бабушки и одна пожилая пара. Все избиратели ответили, что на выходные уезжают на дачу, поэтому голосуют сегодня. Кого из кандидатов выбрали, не признался никто из собеседников.

Шторки в кабинках сдвинуты наполовину - они закрывают столик, но в целом члены комиссии могут видеть действия избирателя. Поэтому мы спросили о том, как будет реагировать комиссия, если избиратель захочет сфотографировать свой бюллетень:

- Наша комиссия приняла решение о том, что фото- и видеофиксация на участке запрещена. Если избиратель захочет заснять свой бюллетень, мы скажем о запрете, но забирать телефон или бюллетень, конечно, никто не будет.

А если избиратель захочет задвинуть штору в кабинке полностью, этому обещают тоже не препятствовать.

А вот на участке в школе №27 шторки собраны в «веер», и прямо напротив кабинок буквально в паре метров от них сидит председатель комиссии. Она заявила, что шторы сдвинули для проветривания в рамкам рекомендаций Минздрава, и если избиратель захочет закрыть шторы полностью, сделать это будет нельзя. Однако избирателям, желающим сфотографировать свой бюллетень, не будут запрещать это делать.

Единственный участок, где кабинка была зашторена полностью, - в колледже-филиале БелГУТа. Здесь двое наблюдателей вынуждены были стоять в коридоре напротив входа на участок.

- Я пришел на участок первым, однако мне показали какой-то график, по которому я сегодня не могу находиться на участке. Каким будет график на завтра и другие дни - мне не говорят, - рассказывает предприниматель Владимир, который выдвинулся наблюдателем путем сбора подписей соседей.

Напомним, на участках разрешили находиться одновременно троим наблюдателям. В комиссиях объясняют, что допускают на участки тех, кто был аккредитован первым. И на всех участках, которые мы посетили, все места для наблюдателей были заняты. В комиссиях рассказали, что аккредитовали больше трех наблюдателей, и остальных будут приглашать на участки в том случае, если освободятся места.

Владимир стоит в коридоре вместе со студенткой Алесей:

- Уборщица принесла нам стулья, чтобы мы сели. Но председатель комиссии забрала их, сказав, что это государственное имущество и мы не имеем права им пользоваться, - продолжает Владимир. - Если придется стоять все время, что ж, будем стоять.

По словам Владимира, ему вынесли уже два предупреждения: когда он хотел посмотреть, как опечатывают урну, и когда Алеся предложила ему перчатки - за разговоры.

Еще один наблюдатель, который работает за пределами участка - известный гомельский активист Владимир Непомнящих. Его тоже не допустили на участок, но обещали позвонить, когда место освободится. 4 августа Владимир сидел на улице перед входом в Дом профсоюзов, где размещен участок для голосования.

Кстати, члены комиссий работают в перчатках, после каждого избирателя протирают ручку, на участках периодически проводят влажную уборку.