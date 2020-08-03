2020-08-03T13:17:39+03:00
Звезды
КП Беларусь

В Браславах выступит группа «Руки вверх» - да не та. Кто приезжает?

Билеты на концерт, связанный с легендарным коллективом 90-х, стоят 30 - 35 рублей [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
На афише слово "поднимаем" не сразу и заметишь. Фото: Денис БЛИЩНа афише слово "поднимаем" не сразу и заметишь. Фото: Денис БЛИЩ
Изменить размер текста:

Необычную афишу заметил блогер Денис Блищ. Дениса смутило, что группа «Руки вверх», которая осенью в Минске собирает «Минск-Арену», выступает 7 августа в каком-то кафе в Браславе... Но если приглядеться, можно заметить набранное более мелким шрифтом слово «поднимаем» над названием группы. То есть называется она «Поднимаем руки вверх», а в ее составе - один из реальных создателей легендарной группы 90-х Алексей Потехин. Компанию ему сейчас составляет Сергей Богданов, который даже внешне похож на настоящего лидера «Руки вверх» Сергея Жукова, - такой же энергичный пухляш. Неискушенные зрители могут купиться на эту подмену. Мы позвонили по указанным на билборде телефонам и выяснили, что билеты стоят 30 - 35 рублей и покупают их не то, чтобы активно.

Состав группы "Поднимаем руки вверх" - Алексей Потехин (слева) и Сергей Богданов. Фото: личный архив

Состав группы "Поднимаем руки вверх" - Алексей Потехин (слева) и Сергей Богданов. Фото: личный архив

Как выяснилось, оба бывших участника легендарного коллектива выступают параллельно. Но если у Жукова сейчас будто открылось второе дыхание, он устраивает стадионные туры, то у Потехина дела идут намного скромнее. Алексей действительно ушел в 2006 году из «Руки вверх» и в 2017 году создал коллектив «Поднимаем руки вверх» (его второе название «Потехин бэнд»), с которым гастролирует по глубинке и выступает в ностальгических шоу вроде «Дискотеки 90-х». Исполняет в основном старые хиты в современной «дэнсовой» обработке, но есть и новый материал.

"Руки вверх" в золотом составе - Сергей Жуков и Алексей Потехин. Фото: личный архив

"Руки вверх" в золотом составе - Сергей Жуков и Алексей Потехин. Фото: личный архив

История, когда бывшие участники групп выступают параллельно под практически идентичными названиями, далеко не уникальна. Взять хотя бы «Песняров», которых гастролирует как минимум четыре разных состава.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сергей Жуков из «Руки вверх» хочет вернуть атмосферу 90-х. Музыкант готов петь «Крошка моя» до 60 лет, но параллельно занимается бизнесом – возвращает людей в конец прошлого века

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Фотофакт. Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Во Дворце Республики его будут слушать более 2,5 тысяч человек
«Иначе они уйдут в бюджет». Светлана Тихановская собирается раздать лишние деньги
Глава ПВТ Янчевский про Цепкало: «Лукашенко тогда отнесся к нему снисходительно, и только по этой причине он не попал в тюрьму»
В Барановичском районе погиб рабочий: его засыпало песком
«Не в лучшей морально-психологической форме». Российский консул рассказал, как чувствуют себя задержанные в конце июля в Беларуси вагнеровцы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 августа 2020 года: 99 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
В Минске улицы будут украшать цветами из идущего под снос частного сектора
4 августа часть Беларуси накроет жара. Объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, где
В Москве «заминировали» все станции метро
В Брестской области в аварию попал водитель мопеда, а в Гомельской - мотоциклист
Где могут застрять дети? Спасатели знают! В Мозыре и Гомеле сотрудники МЧС выручали детишек, попавших в неожиданные ловушки
В Барановичах парни пригласили девушек, напились и уснули. А утром они кое-чего не досчитались
В Гродно сын спас мать из горящей квартиры: 83-летняя женщина в больнице с ожогами
Подросток на «Тойоте» сбил ребенка на самокате
У следствия появились достоверные данные: конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск
В Кыргызстане из горящей машины спасли дальнобойщика. Это гражданин Беларуси
5-летняя девочка смогла найти свой велосипед благодаря друзьям и участковому
Куда звонить, если не нравятся цены в магазинах? КГК Витебской области проводит горячую линию
Учеными обнаружен необычный эффект при коронавирусе
В Германии задержаны белорусы-нелегалы
Из-за коронавируса власти Мельбурна ввели комендантский час
«Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками». В ВОЗ сообщили о затяжном характере пандемии
На месте посадки вертолета Лукашенко нашли 380 патронов
Дмитриев объяснил, почему не снимается с выборов в пользу Тихановской
«Если вам угрожают увольнением, помните: мы рядом». Писательница Евгения Пастернак просит учителей посчитать голоса
Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
Теперь точно. Обращение Лукашенко к народу и парламенту состоится на день позже, 4 августа
«В Киеве». Валерий Цепкало снова переехал. Теперь в Украину
В Бресте проходит митинг Светланы Тихановской: волонтеры раздают воду, люди поют «Купалінку»