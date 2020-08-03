В Браславах выступит группа «Руки вверх» - да не та. Кто приезжает?

Необычную афишу заметил блогер Денис Блищ. Дениса смутило, что группа «Руки вверх», которая осенью в Минске собирает «Минск-Арену», выступает 7 августа в каком-то кафе в Браславе... Но если приглядеться, можно заметить набранное более мелким шрифтом слово «поднимаем» над названием группы. То есть называется она «Поднимаем руки вверх», а в ее составе - один из реальных создателей легендарной группы 90-х Алексей Потехин. Компанию ему сейчас составляет Сергей Богданов, который даже внешне похож на настоящего лидера «Руки вверх» Сергея Жукова, - такой же энергичный пухляш. Неискушенные зрители могут купиться на эту подмену. Мы позвонили по указанным на билборде телефонам и выяснили, что билеты стоят 30 - 35 рублей и покупают их не то, чтобы активно.

Состав группы "Поднимаем руки вверх" - Алексей Потехин (слева) и Сергей Богданов. Фото: личный архив

Как выяснилось, оба бывших участника легендарного коллектива выступают параллельно. Но если у Жукова сейчас будто открылось второе дыхание, он устраивает стадионные туры, то у Потехина дела идут намного скромнее. Алексей действительно ушел в 2006 году из «Руки вверх» и в 2017 году создал коллектив «Поднимаем руки вверх» (его второе название «Потехин бэнд»), с которым гастролирует по глубинке и выступает в ностальгических шоу вроде «Дискотеки 90-х». Исполняет в основном старые хиты в современной «дэнсовой» обработке, но есть и новый материал.

"Руки вверх" в золотом составе - Сергей Жуков и Алексей Потехин. Фото: личный архив

История, когда бывшие участники групп выступают параллельно под практически идентичными названиями, далеко не уникальна. Взять хотя бы «Песняров», которых гастролирует как минимум четыре разных состава.

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