Кандидат в президенты Светлана Тихановская: «Хочу стать президентом не ради власти»

Светлана Тихановская говорит, что хочет стать президентом не ради власти Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Накануне выборов президента Беларуси, которые состоятся 9 августа, «Комсомолка» встретилась с кандидатами на этот пост. Сегодня на наши вопросы отвечает Светлана Тихановская. Всем кандидатам мы задали одинаковые вопросов о том, какие цели они преследуют в этой гонке, а со Светланой также поговорили о будущем, семье и жизни после выборов.

СПРАВКА «КП»

Светлане Тихановской 11 сентября исполнится 38 лет. Родилась в Микашевичах, школу окончила с золотой медалью, училась в Мозырском педуниверситете, по образованию - учитель иностранных языков, работала переводчицей. Сейчас живет в Минске. Временно неработающая, беспартийная. Замужем за блогером Сергеем Тихановским, имеет двоих детей.

Сергей и Светлана в браке уже 16 лет Фото: из личного архива

Светлана, пожалуй, самый уникальный кандидат за всю историю избирательных кампаний в Беларуси. Еще пару месяцев назад о ней никто не знал, она была совершенно непубличным человеком, обычной женой и мамой. Ее муж, Сергей Тихановский, год назад создал видеопроект «Страна для жизни», с которым ездил по стране и давал возможность жителям деревень и маленьких городов рассказать о проблемах в глубинке.

В начале мая Сергея задержали - основанием стало постановление суда, который приговорил его к 15 суткам ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Участие в несанкционированном массовом мероприятии») за участие и освещение минской акции против интеграции с Россией 20 декабря. Из изолятора Тихановский заявил, что будет участвовать в предвыборной гонке, но не смог лично подать заявление в ЦИК.

Тогда неожиданно заявление о желании выдвигаться кандидатом в президенты подала жена блогера. Она объяснила свой поступок тем, что захотела помочь мужу - чтобы он, уже как глава ее инициативной группы, продолжал свою деятельность.

К пикетам по сбору подписей за Светлану Тихановскую выстраивались очереди из сотен человек. Во время пикета в Гродно Сергея задержали, официально - за «организацию массовых беспорядков». Сейчас блогер сидит в минском СИЗО.

Светлана почти не появлялась на публике - до тех пор, пока не пришло время сдавать подписи в избиркомы. Она едва не прекратила свое участие в выборах после того, как ей позвонили с незнакомого номера и посоветовали подумать о себе и о детях - мол, по ее словам, Светлану могут тоже задержать, тогда детей заберут в приют. Но она приняла решение сдавать подписи.

В итоге ЦИК зарегистрировал ее кандидатом, а Тихановская на глазах стала меняться: от нерешительной домохозяйки к железной леди.

Сначала Светлана чувствовала себя на публике неуверенно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После того, как кандидатами не зарегистрировали Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, их штабы объединились со штабом Тихановской. Теперь на публике появляется не одна кандидат, а сразу три женщины: Светлана, Вероника Цепкало (супруга Валерия Цепкало) и Мария Колесникова - представительница штаба Бабарико.

«В течение полугода после моего избрания хочу провести новые выборы»

- Светлана, у всех кандидатов мы спрашиваем: зачем вы вступили в предвыборную гонку? -

После того, как моего мужа Сергея Тихановского посадили в СИЗО и не допустили к регистрации, я поняла, что должна продолжить его дело и восстановить справедливость в этой стране. Я хочу стать президентом не ради власти. Моя главная цель - это победить и провести новые, свободные, честные выборы, в которых смогут участвовать все альтернативные кандидаты, включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

- Какие силы, партию или кого вы представляете?

- Я представляю белорусский народ. Белорусы устали от нынешней власти, они устали от бардака, бедности и унижения со стороны правительства. До верхов не достучаться - считаю, что нам нужно ставить «будку гласности», как в 90-х, или придумать другой способ… Люди выходят на улицу, потому что у них нет альтернативы, их не слышат. Мы хотим новые выборы. Нам нужно, чтобы все белорусы пришли 9 августа на выборы, чтобы ни в коем случае не голосовали досрочно, чтобы становились независимыми наблюдателями. Так мы сможем предотвратить фальсификации. Сотни людей работают над тем, чтобы создать механизмы, которые позволят подсчитать наши реальные голоса. Мы хотим другого президента - только объединившись, мы сможем достичь этой цели.

- Что бы вы хотели изменить за пять лет на посту президента, если бы победили в выборах?

- Я не смотрю так далеко вперед, повторюсь: моя главная цель - новые честные выборы. В течение полугода после моего избрания я хочу освободить всех заключенных по политическим и экономическим делам, отменить вредные законы и провести новые выборы.

- Но если представить себя на посту президента, каким было бы ваше идеальное правительство?

- Мы бы сохранили на постах всех чиновников, которые сейчас добросовестно выполняют свою работу. А все те, кто сейчас вредит белорусскому народу, будут отстранены от должности. В Беларуси очень много талантливых профессионалов - уверена, нам бы удалось собрать команду из лучших специалистов. Я надеюсь, что после смены власти многие белорусы решат вернуться на родину и строить счастливую Беларусь.

- Что бы вы сказали о себе людям, чтобы убедить их отдать вам свой голос? Нет ли у вас опасений, что в предвыборной гонке всплывут какие-то нежелательные факты вашей биографии?

- Мы видим, как власть подло ведет себя со всеми несогласными. Мы видим, до какого дна она может дойти, чтобы удержаться в кресле. Это увольнения, репрессии, тюрьмы… А о себе я могу рассказать людям так: я честная простая белоруска, мать двоих детей, любящая жена.

- Что вы будете делать после 9 августа, если не победите в выборах?

- Я уверена, что не могу не победить на честных выборах. Все вместе мы будем отстаивать свое право на жизнь в свободной стране. Беларусь изменилась, и это уже не остановить.

- Почему люди должны вам верить?

- Все просто: потому что я люблю людей и говорю правду.

Светлана собрала массовые митинги по всей стране Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Мне страшно каждый день, но не могу сидеть дома и бояться»

- Объединение вашего штаба и штабов Бабарико и Цепкало стало для вас неожиданностью?

- Не скажу, что неожиданностью. К этому все шло, я ведь читаю комментарии людей в интернете, которые пишут, что надо объединяться. Но на самом деле я не думала об этом, пока мне не предложили объединиться.

- После вашего выступления на телевидении нельзя не спросить - вы не боитесь быть смелой, даже резкой в высказываниях?

- Я не считаю, что говорю слишком смело и резко. Передаю только то, что все мы видим, что все мы знаем. И свою речь по телевидению я не считаю резкой. Сказала правду - и все. Мне кажется, что по сравнению со своими двумя боевыми подругами я еще очень мягкая. Раньше мне нужно было настраиваться целый день, чтобы дать интервью. А сейчас, когда я вижу эту колоссальную поддержку людей, мне гораздо легче и говорить, и выходить на сцену.

Конечно, мне страшно. Но что мне остается делать? Я уже на этом месте. Я не могу отказываться от своей позиции. Я не могу быть со своей семьей - с мужем, с детьми. Мне говорят некоторые: тебя посадят. За что? Я говорю какую-то неправду, оскорбляю кого-то? Нет.

Но мне страшно каждый день. Страшно дома оставаться. Страшно было, когда на одном из пикетов про снайперов говорили. Конечно, никаких снайперов не было, я уверена, но когда люди начинают такое говорить… Но сидеть дома, бояться и ничего не делать в моем случае уже нельзя.

Кстати, на пикете в Гомеле кандидат призналась, что скрывала от детей - 10-летнего сына и 4-летней дочери, которые сейчас за границей, - что их отец арестован:

- Но недавно мой старший сын посмотрел на YouTube мое выступление. Он написал мне: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя. Мне страшно за тебя». Я хочу жить в родной стране, где не страшно жить, не страшно говорить.

- Вы сейчас ездите по стране, проводите по 2 - 3 пикета в день. Как вам и вашей команде дается такой ритм?

- Трудно. Это очень отличается от того образа жизни, который мы вели раньше. Но по вечерам мы, уставшие, говорим сами себе: осталось немного, мы продержимся, чтобы победить.

- Удается ли поддерживать связь с мужем?

- За все время его заключения я получила лишь два письма. Связь в основном идет через адвоката. Решаем бытовые вопросы: что передать, как самочувствие… Конечно, физически ему не очень, но чтобы его сломать морально, надо сильно постараться - не думаю, что у кого-то это получится. Тем более, он знает, что жена встала на его место.

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