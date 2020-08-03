Нападающий «Колорадо» забил победный гол за 0,1 секунды до сирены

Чтобы закончить сезон в условиях коронавируса, НХЛ собрала 24 команды в Торонто и Эдмонтоне. Арены и отели располагаются в одном комплексе - так называемом пузыре, куда вход запрещен даже родственникам.

4 лучшие команды от каждой конференции играют между собой по круговой системе, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. Остальные 16 команд сражаются в квалификационном раунде плей-офф в серии до трех побед.

Восточная конференция: за 1 - 4 места посева: «Бостон», «Тампа», Вашингтон», «Филедельфия». Квалификация: «Питтсбург» - «Монреаль» (счет в серии 0:1), «Каролина» - «Рейнджрес» (1:0), «Айлендерс» - «Флорида» (1:0), «Торонто» - «Коламбус» (0:1).

Западная конференция: за 1 - 4 места посева: «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас», «Далас». Квалификация: «Эдмонтон» - «Чикаго» (0:1), «Нэшвилл» - «Аризона» (0:1), «Ванкувер» - Миннесота» (0:1), «Калгари» - «Виннипег» (1:0).

Матчи проходят без зрителей, но напряженность все равно сохраняется: драки, травмы, игра до последней секунды… Первые игры удивили неожиданными поражениями «Питтсбурга» и «Бостона». А «Колорадо» подтвердил, что в НХЛ всегда бьются до конца. Победный гол в матче против «Сент-Луиса» нападающий «Колорадо» Назим Кадри забил за 0,1 секунды до конца третьего периода. Судьям пришлось пересмотреть видеозапись и убедиться, что шайба пересекла линию ворот за мгновение до сирены.