2020-08-03T15:24:18+03:00
Спорт
КП Беларусь

Юрий Пунтус - о победе над БАТЭ: «Я самый счастливый человек!»

Жодинское «Торпедо», уступая 0:2, обыграло клуб из Борисова со счетом 3:2
Алексей БЕЛОУСОВ
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус,Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус,Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Времена, когда БАТЭ безгранично властвовал в высшей лиге, закончились - только в этом чемпионате команда проиграла пять раз. Так что очередное поражение не стало сенсацией, но то, как это произошло, удивило.

В Жодино БАТЭ обыгрывал «Торпедо-БелАЗ» 0:2 и, казалось, доведет матч до победы. Но за 16 минут - с 45-й по 61-ю - точные удары Хачатуряна, Рамоса да Пеньи и Антилевского перевернули ход игры и привели торпедовцев к победе.

Главный тренер хозяев Юрий Пунтус, ранее многое сделавший для БАТЭ, был доволен как никогда:

- Мы очень хотели обыграть БАТЭ, - цитирует тренера клубная пресс-служба. - Не в том плане, что это престижно всегда и во все времена. Сегодня не отрицаем, что желаем бороться за самые высокие места. Я достучался до ребят: чтобы достичь нашей мечты, проигрыш никак не вписывался ни в какие арифметические рамки. Конечно, мы не сделали ничего грандиозного в глобальном плане. Но такие игры закаляют, что-то рождают. Я необычайно рад победе. Я самый счастливый человек!

Лидирует в чемпионате «Шахтер», который уверенно обыграл на выезде «Слуцк» - 0:2. По потерянным очкам вровень с солигорским клубом идет гродненский «Неман», обыгравший дома минское «Динамо» 1:0.

6 августа в Солигорск приедет брестское «Динамо», которое постепенно приходит в себя после коронавирусной изоляции. В последнем туре брестчане победили «Витебск» 1:0. Действующий чемпион отстает от «Шахтера» на 11 очков и имеет две игры в запасе.

Тройка лидеров: 1. «Шахтер» - 40 очков (20 игр), 2. БАТЭ - 37, 3. «Неман» - 37 (19 игр).

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