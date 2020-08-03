2020-08-03T15:59:33+03:00
Общество
КП Беларусь

«Можно съездить в Затоку за 150 долларов»: Украина открыла границы для белорусов, но поезда пока не ходят

Для тех, кто соскучился по Украине, уже есть варианты. Но если поехать в отпуск в Одессу или в тур выходного дня во Львов, то по возвращению придется 14 дней просидеть на карантине
Геннадий МОЖЕЙКО
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Популярное место бюджетного отдыха - поселок Затока, что под Одессой.Популярное место бюджетного отдыха - поселок Затока, что под Одессой.
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У тех, кто соскучился по теплому и недорогому морю, появился шанс впрыгнуть в последний вагон. С 1 августа Украина обновила свой список «красных» и «зеленых» стран - то есть тех, по приезду откуда действуют или, наоборот, не действуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В список «зеленых» стран попала и Беларусь. А это значит, что теперь белорусы смогут успеть понежиться на украинских курортах Черного моря безо всяких тестов на коронавирус. Единственное, что требуется, - медицинская страховка. Но нюансы все же есть. «Комсомолка» разобралась в деталях.

Как добраться до моря?

Одним из самых популярных и комфортных способов всегда был поезд. Но этот вариант пока недоступен. Напомним: еще в марте Украина закрыла международное сообщение. О дате его возобновления пока ничего не известно.

Зато летают самолеты. Рейсы из Минска в Одессу выполняются ежедневно, но удовольствие недешевое: билет (тариф «Смарт» с багажом) обойдется минимум в 526 рублей в обе стороны. Если все вещи вы сможете уместить в одну сумку или рюкзак весом до 10 килограмм и взять такой багаж в ручную кладь, подойдет безбагажный тариф «Лайт». Цена такого билета из Минска в Одессу и обратно начинается от 440 рублей.

Также Минск и Одессу соединяют рейсовые автобусы. Билеты на прямые рейсы в Одессу можно найти на агрегаторе Busfor, который объединяет сразу нескольких перевозчиков. Стоимость билетов в одну сторону - от 83 до 99 рублей. Время в пути - от 16 до 26 часов в зависимости от рейса. Этот же агрегатор предлагает билеты на автобус в Одессу из Могилева (110 рублей в одну сторону), Бреста (84 рубля), Мозыря (49 рублей) и Гомеля (49 рублей). Возит из Минска в Одессу и «Эколайн» (с пересадкой в Киеве). Цена вопроса - 200 рублей в обе стороны. В зависимости от рейса, общее время проезда составляет от 20 до 29 часов. Стоимость билета из Минска в Одессу у «Визит-тура» - 85 рублей.

Можно отправиться в Украину и на машине. Расстояние от Минска до Одессы - 1000 километров. Однако не исключено, что в этом случае придется постоять в очереди на границе. Самый популярный пункт пропуска - «Новая Гута». Пока очередей нет. Если появятся, можно ехать через соседние пункты пропуска - «Комарин», «Веселовка», «Александровка» или «Новая Рудня».

Что сейчас происходит на пляжах Черного моря?

В самой Одессе пока традиционного наплыва туристов нет.

- Одесса без туристов летом - это то место, в которое можно влюбиться! - делится своими впечатлениями одесситка Мария. - Люди на пляже соблюдают социальную дистанцию, арендаторы лениво расставляют только половину своих лежаков - и, оказывается, пляжей на всех хватает! Почти нет назойливых продавцов «горячая кукуруза - креветки - холодное пиво», а вода в море чистая, даже несмотря на нашествие зеленых водорослей! Хочется запомнить это чудесное время.

Еще одно популярное место бюджетного отдыха - поселок Затока, что под Одессой.

- Большинство хороших баз отдыха сейчас занято на 90 %, - рассказали «Комсомолке» в одной из белорусских турфирм, которая занимается этим направлением. - Отдыхают в основном украинцы. Для нас ситуация с отменой самоизоляции пока до конца не понятна - по нашим данным, вечером 3 августа в Киеве пройдет специальное совещание, на котором все решится окончательно. Мы пока продаем туры, начиная с 8 августа. Цена вопроса - от 150 до 260 долларов за 10 ночей с проездом и проживанием без питания. Но ажиотажа пока нет - большинство туристов все еще колеблется.

Отдохнули - и на карантин

По возвращению из отпуска в Украине (причем неважно, был это длительный отдых на море или двухдневная поездка во Львов) белорусов ждет не очень приятный сюрприз. Дело в том, что Беларусь до сих пор не включила Украину в список «зеленых» стран, а когда это произойдет, Минздрав не сообщает. А значит, на границе с вас потребуют расписку в том, что вы 14 суток будете находиться на самоизоляции. В анкете нужно будет указать адрес фактического пребывания, и милиция обещает контролировать это. Тем, кто работает удаленно, - не страшно. А что делать тем, кому нужно будет выходить на работу? Тут варианта три: или включать время самоизоляции в период отпуска, или брать отпуск за свой счет, или же договариваться со своим работодателем об удаленной работе. Ни о каком оплачиваемом больничном на время такой самоизоляции речи не идет.

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