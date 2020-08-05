«Работал официантом, а теперь – директором. Мне и то, и то нравится!»: Василий с синдромом Дауна управляет кофейней в Минске

Василий Павликов - директор кофейни «Инклюзивныый бариста» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Василию Павликову 24 года, он директор кофейни «Инклюзивный бариста» в Минске. Мы договариваемся на интервью на 11 часов. На часах - ровно 11, и пока мы ищем вход в кофейню, Василий уже звонит: «Добрый день. Мы на встречу договаривались». Встречи, потом скажет Вася, - любимое в работе: с поставщиками, министерствами, журналистами… Точность и четкость, подтвердит Александр Авдевич, создатель кофейни, активист-колясочник из Лиды, - одно из главных качеств Васи.

Коммуникации - одно из любимых занятий на работе для Василия Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Диагноз у Васи - синдром Дауна, но Саша, рассказывая о Василии и людях с этим диагнозом, ласково говорит «ребята с синдромом». Устроиться на работу таким людям в Беларуси очень непросто. У Васи получилось - и дважды.

Александр Авдевич - активист-колясочник родом из Лиды - открыл кофейню в этом году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вася пишет сценарий для фильма: «Осталось найти достойных операторов»

- Меня зовут Василий Павликов, мне 24 года, я директор кофейни «Инклюзивный бариста», - Вася одет в строгий костюм, серьезен, рассказывает о своей работе. Когда в кофейне появляется Саша Авдевич, настаивает, чтобы мы взяли интервью у «Александра Николаевича». Но уже очень скоро треплет Сашу по волосам, смеется, тычет пальцем в живот и повторяет загадочное «Скажи мяу».

Сказать «мяу» Вася просит не только Сашу, а всех, с кем пообщался дольше 10 минут.

- Это Васина фирменная фразочка, - объясняет коллега Василия Наталья Астанина.

«Скажи мяу» за несколько часов Вася повторит еще очень много раз. «Скажи мяу» смотрит с бумажного стакана с Васиной фотографией на кофемашине.

- Вася пишет сценарий фильма. И если вы покупаете любой кофе за 5 рублей, вы получаете напиток в стаканчике с Васиным изображением, - рассказывает подробности Наталья. - В меню это называется «кинокофе». Покупая его, человек донатит на съемку фильма, помогает исполниться Васиной мечте.

«Скажи мяу» - фирменная Васина фраза Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Снимать фильм, говорит Вася, ему предложил Саша Авдевич.

- А я согласился! Это будет фильм про ребят с инвалидностью. Как устроена инклюзия, город. Документальный жанр. Сценарий уже написан наполовину, - рассказывает Василий. - Нужно найти достойных операторов. Будет вечеринка очень классная!

Часть денег от продажи кофе в таком стакане (в меню он называется кинокофе) идет на создание фильма Василия Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С детства в коляске. На счету 10 прыжков с парашютом

Кофейня на Романовской Слободе небольшая, находится в помещении банка. Здесь есть специальный лифт для колясочников, на кружках - послания шрифтом Брайля, за баром шкаф, где сотрудники могут отдохнуть, потому что тот легким движением руки превращается в кровать.

За шторкой шкаф, который превращается в спальное место Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кафе есть специальный лифт, чтобы можно было подняться на коляске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Весь коллектив кофейни - это создатель Александр Авдевич, директор Василий Павликов, бариста и коучер Наталья Астанина.

- Я обучаю ребят, которые хотят узнать о профессии бариста, - объясняет значение слова «коучер» Наталья. - Сейчас стажирую девочку-сменщицу. У нее инвалидность по зрению. У нас не только инвалиды-колясочники могут работать.

Наталья Астанина раньше работала бариста в кофейне в Лиде Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На холодильнике висит шпаргалка - сколько молока добавлять в латте и в какой последовательности делать каждый из напитков.

- Это как раз для моей ученицы, - говорит Наталья.

- Это наш самый активный сотрудник. Прямо ух! - говорит про Наташу Вася.

- Я бариста неправильный. Потому что я больше по чаю! - а это Наташа о себе. И улыбается.

В коктейле Лидчанка - мороженое и яблочный сок Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Натальи врожденная аномалия развития позвоночника.

- Четыре года назад я окончила университет, работала в Лиде по специальности, а потом поняла, что надо пробовать новое, - Наташа рассказывает о жизни. - В 2018 году Саша позвал меня в первую группу обучения в рамках проекта «Инклюзивный бариста». Тогда хотела обучиться для себя. А потом завертелось: сначала работала в лидской кофейне, потом Саша сказал, что планирует открывать кофейню в Минске, а я как раз думала перебираться в Минск...

И Наташа, и Саша родом из Лиды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наташа уже несколько лет занимается парашютным спортом - на счету у нее 10 прыжков.

- Вася тоже хочет прыгнуть, - улыбается девушка. - В 2016 году я участвовала в соревнованиях во Франции. В первый раз было очень страшно, я никогда в жизни ни на чем не летала даже. Но для меня был полный восторг увидеть облака с обратной стороны! Со временем прыжки становились все более осознанными.

Быть директором, говорит Вася, дело ответственное, но ему нравится. Так же нравится и работать официантом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вася работает директором в кофейне с мая. Для этого он взял отпуск в отеле «Ренессанс», где работает старшим официантом и очень любит до блеска начищать бокалы. С осени Вася планирует совмещать две работы. Ответа о том, что лучше - быть директором или старшим официантом, у Васи нет.

- То и то сразу! - говорит Василий и рассказывает, как проходит его рабочий день в кофейне: - Нормально, супер, классно! Всякие встречи с представителями организаций, журналистами. Приходят, звонят - на звонки отвечаем. Бывают выездные встречи, выезжаю в город во всякие министерства.

Чтобы работать директором в кофейне, Вася взял отпуск в отеле Renaissance, где работает старшим официантом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На работу Вася приезжает за полчаса до открытия кофейни - к половине девятого. На служебной машине с водителем.

- С Петровщины забираем Наташу и валим на работу! - улыбается Вася.

- Когда плохая погода, Вася заезжает за мной. Не каждый начальник делает так, - подтверждает Наташа.

Василий приехжает на работу за полчаса до открытия кофейни Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А после работы Вася едет домой, к маме и братьям. Три раза в неделю занимается айкидо, а в выходной ходит в бассейн.

- У меня пятый кю! - хвалится Вася. - Это степень ученическая. И это хорошо! Весной я буду сдавать нормативы на следующую степень.

«У него нет хитрости, он не думает о своих интересах»

- Саша, тебе передали документы! - Вася рассказывает Саше о том, как начался день и закончился вчерашний. - Сломался терминал. Сказали, что приедут чинить. Фух, сотни сообщений с утра…

- Молодец, братуха! - хлопает по спине Саша.

- Рад, что решил проблему. Значит, пахнет премией, - смеется директор.

- Так ты ж сам себе можешь выписать премию, ты же директор!

- Через тебя все надо. Ты ж хозяин наш!

Есть идея сделать скидочные карты с разными Васиными фотографиями. Тогда их можно будет коллекционировать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вася говорит, что специально ничему не учился, чтобы быть директором. Но вот на курсы английского для работы (правда, в отеле) ходил.

- Недавно пришел клиент из Бразилии, разговаривал на английском, и я с ним просто так - на высшем уровне! - хвалится Вася. - Саше позвонили из бразильского посольства и сказали, что начальство в кофейне разговаривает на английском языке!

Саша называет Васю инклюзивным директором.

- Вася и такие ребята, как он, с синдромом, - идеальные исполнители. Он не думает о своем интересе, а только о договоренностях, которые существуют. У него нет хитрости, - говорит Саша Авдевич. - Почему Вася? Потому что это человек, который привлекает к себе кучу внимания. Но Вася - не вымышленный герой. Он действительно принимает товар, подписывает все документы, заключает сделки с поставщиками. Каким бы это ни казалось нереальным. Я подсказываю: Вася, нам нужно найти нового поставщика по молоку или по посуде. Этого достаточно, чтобы Вася просканировал весь интернет, выяснил, у кого какие цены, отзвонился, пригласил их сюда, со всеми поговорил. Это действительно объемная работа.

Общение с людьми - это то, что особенно нравится Васе. Об этом говорил и он сам, подтверждает это и Саша. А еще все, что связано с бумагами.

- С бумагами и точностью, - говорит Саша. - Подписи, накладные… То, что для меня очень трудно. Я вижу бумагу и не понимаю, почему я не могу использовать свой отпечаток пальца вообще для всего. Зачем я должен расписаться где-то? А для Васи это очень важный моментик. И он с этим справляется на ура!

А в документах некоторых - черт ногу сломит. Но разбираться и ставить подпись, когда согласен, Василий любит Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- За все ответственный, - комментирует свою работу Василий. - С документами работать не сложно. Хочется вникать. Хотя иногда договоры пишут так, что черт ногу сломит. Но мне нравится в этом разбираться и подписывать, если согласен на данные условия.

А вот убирать Вася не любит.

- Где-то вижу пятно кофе, скажу ему: «Вась, убери». А он: директор этим не занимается! Эти моменты он сечет: где прислуга, а где директор, - улыбается Саша.

Вася решил сделать массаж Саше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В здании банка появляется молодой человек.

- О, это мой друг Игорек! - радуется Вася. - Это наш постоянный клиент.

- Я не постоянный клиент, а постоянный друг, - улыбается Игорь. - Когда узнал, что открылась кофейня, зашел. Меня ребята тепло приняли, так и познакомились. Я взял на себя обязанность поливать цветы.

«Это мой друг Игорек!» - говорит Вася Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После обеда у Васи запланированы переговоры.

- Они и до ночи могут продлиться! - немного преувеличивает Вася, а потом говорит серьезно. - Хотелось бы еще больше деловых партнерств. Это дает больше шансов для развития бизнеса.