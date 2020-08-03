2020-08-03T15:58:13+03:00
Экономика
КП Беларусь

Госконтроль обнаружил слишком высокие цены на рыбу и мыло в Витебской области

В одном из магазинов торговая надбавка была выше нормы аж на 67%
Виктор ПАЖИТОК
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Торговые надбавки превышали допустимые нормы и на продукты питания, и на промтоварыТорговые надбавки превышали допустимые нормы и на продукты питания, и на промтоварыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Комитет госконтроля Витебской области проверил ситуацию с ценами на товары и услуги на потребительском рынке региона. Проверка, которая проводилась в течение первого полугодия и в ходе которой контролеры посетили 30 магазинов, показала: предельные торговые надбавки были превышены от 5 % до 67 %. Как отмечается на сайте Госконтроля, цены незаконно завышались в магазинах в Докшицком, Шумилинском, Городокском, Лиозненском, Ушачском районах, а также в самом Витебске. «Для оперативного пресечения нарушений законодательства о ценообразовании с 3 по 28 августа 2020 года госконтроль области организовал «горячую линию», на которую граждане могут сообщать о фактах повышения цен», - отметили в пресс-службе КГК.

Как пояснил «Комсомолке» начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области Олег Кунделев, торговые надбавки превышали допустимые нормы и на продукты питания, и на промтовары.

- В частном торговом объекте Витебска на сахар-песок применялась торговая надбавка в 19% вместо предельных 15%, - отметил собеседник. - В Докшицах зафиксировали превышение в цене свежемороженой рыбы: вместо допустимых 25% торговой надбавки предприниматели использовали ставки от 29% до 67%. Были нарушения и в ценах на непродовольственные товары. Надбавка на крем-мыло и антибактериальные салфетки не может превышать 15%. Однако на крем-мыло мы зафиксировали надбавку в 56%, в итоге оно стоило не 2,58 рубля, как должно было бы, а 3,5 рубля.

Как обычный человек может понять, накрутил продавец цену или нет?

- Рост цены - это внутреннее ощущение того или иного человека, - говорит Олег Кунделев. - Есть несколько категорий потребителей. Некоторые еженедельно покупают один и тот же набор продуктов и знают, что, например, молоко еженедельно дорожало, условно говоря, на полкопейки. И вдруг цена резко увеличилась сразу на 10 копеек. Мы заинтересованы в том, чтобы нам сигнализировали именно такие сознательные покупатели. Но будут звонить и те, кому кажется, что цены просто высокие. Эти обращения мы, разумеется, проверим на предмет обоснованности, разберемся, выросли ли цены и почему это произошло, и будем принимать меры в рамках своих компетенций.

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В Беларуси продаются бывшие сельские школы и клубы. Цена - не поверите - всего 27 (двадцать семь) рублей. (здесь - подробности)

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