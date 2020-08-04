2020-08-04T13:50:10+03:00
Общество
КП Беларусь

life:) существенно расширил 4G в Гомельской области: теперь скоростной мобильный интернет доступен во всех деревнях и поселках

life:) существенно расширяет покрытие сети 4G во всей Гомельской области. Оператор включает более 360 базовых станций стандарта LTE-800 на территории всего юго-восточного региона
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Технология LTE-800 обладает гораздо большим радиусом действия по сравнению с базовыми станциями LTE1800/2600. Таким образом life:) обеспечит 4G-связью более 96% сельской местности Гомельского региона, включая самые труднодоступные населенные пункты, автомобильные трассы, сельскохозяйственные объекты.

Посмотреть, в каких районах Беларуси уверенное покрытие 4G — в автомобилях и на открытых участках, можно на этой интерактивной карте.

Для life:) обеспечение базовых станций LTE-800 является одним из значимых проектов года. Проект по улучшению сети 4G в Гомельской области компания реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

– Один из приоритетов развития нашей сети на ближайшие два года – улучшение её качества в сельской местности, в небольших населенных пунктах и на самых отдаленных территориях Беларуси. Расширение зоны покрытия делает доступной сеть 4G для 99% жителей региона. Они смогут на высоких скоростях использовать наши цифровые сервисы: слушать музыку в приложении fizy, общаться в мессенджере BiP, смотреть TV+, качать без ограничений топовые игры и приложения в AppsClub и KidsClub, – прокомментировал генеральный директор life:) Эрдал Яйла. – Гомельская область стала первым этапом масштабного процесса по модернизации и совершенствованию сети life:). Мы работаем над тем, чтобы вскоре положительные изменения смогли оценить наши абоненты и в других белорусских поселках и деревнях на территории всей Беларуси.

Сеть LTE-800 во всех районах Гомельской области готова к запуску: 3 августа life:) начнёт предоставлять услуги LTE в Буда-Кошелёвском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Житковичском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачёвском, Светлогорском, Хойникском, Чечерском районах. В результате покрытие мобильным интернетом 4G в Гомельской области будет доступно более 99% её жителей.

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