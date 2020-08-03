«Золотую бутсу» выиграл Чиро Иммобиле

Италию, а еще больше болельщиком римского «Лацио», можно поздравить - спустя 13 лет приз лучшему бомбардиру Европы вернулся на Апеннины. Чиро Иммобиле в 37 матчах серии А наколотил 36 голов. Он опередил поляка Роберта Левандовски из «Баварии» (34 мяча) и Криштиану Роналду из «Ювентуса» (31).

Нет сомнений, что Чиро провел потрясающий сезон, но лучшим его сделали голы не с игры, а с пенальти. 14 точных ударов с «точки»! Почти половина его голов. Это и позволяет критиковать систему определения победителя «Золотой бутсы». Критики даже предлагают голы с пенальти оценивать меньшим коэффициентом. К тому же в Италии в два раза чаще назначают пенальти, чем, например, в Германии.

Роберт Левандовски, которого многие эксперты по праву называют лучшим игроком мира, в свою копилку положил лишь 5 мячей с 11-метровой отметки. С игры же он забивает куда чаще Иммобиле. Причем Роберт сыграл на пять матчей меньше Чиро. Но пока правила такие, король - Иммобиле.