Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 августа 2020 года: за сутки заразились менее 100 человек, но ВОЗ предупреждает о затяжном характере пандемии

Ситуация в Беларуси

По данным Минздрава, в Беларуси выявлено 68 166 случаев COVID-19 (+99 за сутки). После курса лечения медики выписали 62 943 белорусов. Скончались 571 человек (+4 за сутки). В ведомстве отметили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденный коронавирус. За время с начала вспышки специалисты провели 1 323 814 тестов.

Ситуация в мире

Коронавирус официально подтвержден более чем у 18,2 миллионов человек по всему миру. Справились с недугом свыше 11,5 миллионов , а умерли – 693 тысячи человек.

По данным ресурса worldometers.info, максимальное число случаев COVID-19 зарегистрировано в Северной Америке. В США инфекцию подтвердили у 4,8 миллионов жителей. На второй строчке рейтинга находится Бразилия (2,7 млн), а на третьей - Индия (1,8 млн).

ВОЗ сообщают о затяжном характере пандемии: «Страны, которые думали, что худшее позади, сталкиваются с новыми вспышками»

О том, что пандемия коронавируса в мире продолжается, напомнили во Всемирной организации здравоохранения. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил:

- Пандемия - крупнейший и беспрецедентный кризис в области здравоохранения, последствия которого будут ощущаться еще долгие десятилетия. Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности. Те страны, которые уже столкнулись с масштабными эпидемическими вспышками, смогли взять их под контроль.

Ученые обнаружили необычный эффект при COVID-19

Ученые из Университета Сан-Франциско совершили открытие: коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает организму бороться с инфекцией. Эксперты выявили факт избавления от «ковида» уже через несколько минут после заражения, и из-за чрезмерной борьбы в организме развивается тяжелое течение заболевания.

Также ученые отметили, что коронавирус может поражать не только клетки дыхательной системы, но и некоторые фрагменты других органов. Происходит это с помощью белковых шипов – именно из-за них вирус и получил свое название. Но все же для COVID-19 наиболее простой способ попасть в клетки – через дыхательные пути.

В ВОЗ рассказали, что только менее 10% населения переболело коронавирусом

Около 10% населения переболели коронавирусом, сообщила на брифинге 3 августа, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Большинство исследований, которые были проведены, показали, что менее чем у 10% людей есть антитела. Это говорит о том, что люди переболели коронавирусом. На данный момент в разных странах мира проводится более 100 исследований», - пояснила эксперт.

Она добавила, что выше всего количество заражений среди медработников, по ним показатели в разы выше.

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