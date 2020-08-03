2020-08-03T19:31:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«Такого российская сторона еще не делала!»: Россия ужесточила переход через границу с Беларусью, там стоят очереди

С начала августа на погранпереходе «Красная горка» под Смоленском стоят километровые очереди из грузовиков и легковушек. Мы выясняли, кто принял решение и почему
Ольга ИВАШЕНКО
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Россия ужесточила переход через белорусско-российскую границу.Россия ужесточила переход через белорусско-российскую границу.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Водители сигналят в знак протеста, но официальных версий причин возникших проблем нет.

- А что, российско-белорусскую границу закрыли? - возмущается дальнобойщик Валерий Цепин, который 1 августа почти пять часов простоял на погранпереходе «Красная Горка» под Смоленском (трасса трассы Е30/М1). - Работаю дальнобойщиком не первый год, но такого российская сторона еще не делала. Раньше проблем с пересечением российской границы не было. Не выходя из кабины, можно было показать паспорт и ехать дальше. Но на этих выходных (1 и 2 августа. - Ред.) случился настоящий коллапс. На «Красной Горке» без паспортных данных, номера телефона и подробных разъяснений не пропускали никого. Притом проверяли российские пограничники. Белорусских не было.

По словам мужчины, идентичная ситуация была и на выезде из России, и на въезде. А проверяли не только большегрузы, но и легковушки.

- А я простоял в очереди 3 часа! - рассказывает Михаил. Самое интересное, мужчина - гражданин России. И его тоже проверяли! В Беларусь он приезжал на похороны бабушки. - Чтобы вернуться к себе же домой, нужно было дождаться очереди, лично выйти к пограничнику, который вручную ввел данные моего паспорта в компьютер, спросил «откуда-куда-зачем», записал номер телефона и только потом пропустил. По поводу причины сказали, что действуют согласно постановлению правительства России, и что с 10.00 31 июля обязаны фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на других видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны.

По рассказам очевидцев, водители негодуют, сигналят в знак протеста и в то же время отмечают, что такая проблема возникла только на пропускном пункте «Красная Горка». Те, кого из «Красной Горки» отправили в объезд на «Ляды - Красный», проехали без всяких проверок.

Коронавирус или задержание российских наемников?

31 июля МИД Беларуси отправил российской стороне ноту «с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы».

А вскоре на сайте посольства Беларуси в Москве появился ответ, из которого было понятно, что российская сторона усилила контроль над пересечением границы «в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом».

Посольству пояснили, что это было сделано «в связи с увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, с которых сняли ограничения по пересечению границы (учеба, работа, лечение, уход за близкими родственниками, высококвалифицированные специалисты и пр.)». Также в ответе было сказано, что «ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки».

Однако вскоре этот комментарий с сайта посольства Беларуси в Москве был удален.

Тут же у белорусов появилась другая версия. А не связано ли такое ужесточение на границе с теми самыми российскими боевиками?

Чтобы прояснить ситуацию, мы дозвонились в Госпогранкомитет Беларуси.

- Ситуация, которая складывается на российско-белорусском участке границы, никоим образом не связана с действиями белорусской погранслужбы. Органы пограничной службы Республики Беларусь пограничный контроль на белорусско-российском участке границы не осуществляют и никак не влияют на пропускную способность и сложившуюся ситуацию с очередями. Там у нас нет линейных погранподразделений, пунктов пропуска, пограничных застав и постов. Задачи по охране государственной границы перед нами не ставили, - прокомментировал «Комсомолке» официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Мы попытались прояснить ситуацию и в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области. Там нам подтвердили, что действительно получили приказ о регистрации данных граждан Беларуси, движущихся в обоих направлениях, но это не означает, что речь идет о «закрытии границы».

КСТАТИ

Проблемы возникают не только на границе. В тот же день - 31 июля - белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Нижний Новгород и Казань отменены до 24 октября.

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