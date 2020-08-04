2020-08-04T15:33:03+03:00
Досуг
КП Беларусь

Выковать подкову, научиться народным танцам и прокатиться на драккаре: в «Суле» прошел праздник белорусской культуры

Гости парка дегустировали белорусские национальные блюда, играли в белорусского крокодила и весело проводили время [фото + видео]
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Приятно своими руками сделать сувенир на удачу.Приятно своими руками сделать сувенир на удачу.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В прошедшую субботу, 1 августа, в парке-музее интерактивной истории «Сула» прошел праздник белорусской культуры. Гостей парка встречали традиционными белорусскими танцами, играми и песнями. Конечно же, не обошлось без катания на настоящем драккаре и аутентичной бричке. Для всех желающих провели мастер-классы по белорусским танцам, кузнечному и гончарному делу. А еще можно было посмотреть представление кукольного театра и продегустировать белорусские прысмакi.

Здесь можно узнать как жили белорусы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Здесь можно узнать как жили белорусы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Найди на фото веретено! Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Найди на фото веретено!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Прокатиться на бричке хотя взрослые и дети. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Прокатиться на бричке хотя взрослые и дети.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Суле много мест для отдыха и развлечений. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Суле много мест для отдыха и развлечений.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Современным детям здесь много в диковинку. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Современным детям здесь много в диковинку.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

К домашним животным повышенный интерес. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

К домашним животным повышенный интерес.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Интересно здесь везде - и на суше и на воде. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Интересно здесь везде - и на суше и на воде.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Праздник собрал много гостей. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Праздник собрал много гостей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Фестиваль белорусской культуры в Суле.Дмитрий ЛАСЬКО

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