Выковать подкову, научиться народным танцам и прокатиться на драккаре: в «Суле» прошел праздник белорусской культуры

В прошедшую субботу, 1 августа, в парке-музее интерактивной истории «Сула» прошел праздник белорусской культуры. Гостей парка встречали традиционными белорусскими танцами, играми и песнями. Конечно же, не обошлось без катания на настоящем драккаре и аутентичной бричке. Для всех желающих провели мастер-классы по белорусским танцам, кузнечному и гончарному делу. А еще можно было посмотреть представление кукольного театра и продегустировать белорусские прысмакi.

Здесь можно узнать как жили белорусы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Найди на фото веретено!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Прокатиться на бричке хотя взрослые и дети.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Суле много мест для отдыха и развлечений.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Современным детям здесь много в диковинку.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

К домашним животным повышенный интерес.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Интересно здесь везде - и на суше и на воде.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Праздник собрал много гостей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО