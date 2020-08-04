Выковать подкову, научиться народным танцам и прокатиться на драккаре: в «Суле» прошел праздник белорусской культуры
В прошедшую субботу, 1 августа, в парке-музее интерактивной истории «Сула» прошел праздник белорусской культуры. Гостей парка встречали традиционными белорусскими танцами, играми и песнями. Конечно же, не обошлось без катания на настоящем драккаре и аутентичной бричке. Для всех желающих провели мастер-классы по белорусским танцам, кузнечному и гончарному делу. А еще можно было посмотреть представление кукольного театра и продегустировать белорусские прысмакi.
Здесь можно узнать как жили белорусы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Найди на фото веретено!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Прокатиться на бричке хотя взрослые и дети.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
В Суле много мест для отдыха и развлечений.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Современным детям здесь много в диковинку.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
К домашним животным повышенный интерес.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Интересно здесь везде - и на суше и на воде.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Праздник собрал много гостей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Фестиваль белорусской культуры в Суле.Дмитрий ЛАСЬКО