2020-08-04T18:36:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сотка по математике была моей целью»: гимназистка из Лунинца набрала на ЦТ невероятные 395 баллов

Документы Валерия Романович подала в БГУИР. Девушка хочет стать программистом
Оксана БРОВАЧ
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Валерия Романович из Лунинца получила на ЦТ 100 баллов по математике и английскому языку.Валерия Романович из Лунинца получила на ЦТ 100 баллов по математике и английскому языку.
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Валерия Романович – скромная 17–летняя выпускница Лунинецкой гимназии, девочка из самой обычной семьи. Помогает родителям, заботится о двух младших братьях, а все свободное время посвящает учебе. Усердие и целеустремленность дали свой результат. Валерия окончила гимназию с золотой медалью, а потом сдала централизованное тестирование на 100 баллов по математике и английскому языку, на 99 баллов – по обществоведению и на 96 – по русскому языку.

– Учителя, конечно, переживали за мои результаты. И очень обрадовались, когда о них узнали! Сказали, что гордятся мной. А родители поздравили меня с такими успехами и сказали, что можно уже не волноваться о поступлении. Но я все равно не могу дождаться списков о зачислении. Баллы у меня достаточно высокие, но волнение почему-то присутствует, – говорит Валерия Романович.

Ради 100 баллов по математике гимназистка усердно занималась.

Ради 100 баллов по математике гимназистка усердно занималась.

Валерия признается, что не всегда была отличницей. В средней школе, как и многие ее сверстники, к учебе порой относилась легкомысленно: не нравится предмет – значит, можно им пренебречь. А потом переосмыслила свой подход. Решила, что ради высокого среднего балла аттестата нужно все-таки поднажать.

– Сейчас я дома немного даже скучаю. А в школьное время мой день с утра до вечера был забит уроками и подготовкой к ЦТ. И это было тяжело. На что-то другое времени не хватало. Я пыталась быстрее сделать уроки, не концентрироваться на неважном, планировать и грамотно распределять время. Но времени все равно было маловато. Учебе я действительно отдавала целый день! Понимала, что отдохнуть можно и потом. Выходные я почти полностью посвящала ЦТ. Когда тестирование перенесли (из-за коронавируса. – Ред.), я даже обрадовалась – для меня это была возможность лучше подготовиться, – признается Валерия.

Родители предлагали Лере взять репетиторов, но девушка отказалась. Рассчитывала на свои силы и пользовалась профессиональной поддержкой учителей гимназии.

100 баллов по английскому языку - без репетиторов.

100 баллов по английскому языку - без репетиторов.

– Необходимости в репетиторах я не чувствовала, даже и мыслей не было. Я в гимназии ходила на все факультативы по предметам, по которым сдаю ЦТ. Там можно было сразу обратиться за помощью к учителю, если что-то непонятно, – рассказывает выпускница гимназии.

Результатами ЦТ девушка довольна. Еще бы – два стобалльных сертификата! Но отличница все равно немного недовольна.

– Я надеялась, что моей подготовки хватит для того, чтобы набрать хотя бы 90 баллов по каждому предмету, но таких результатов по английскому и обществоведению совсем не ожидала! Сотка по математике была моей целью. А вот результат по русскому ,конечно, меня расстроил – от себя я ожидала большего, – признается девушка.

С будущей профессией Валерия Романович уже определилась: будет программистом!

– Я давно решила, что выбираю инженерно–экономический факультет БГУИР. Конечно, хочется, чтобы я не ошиблась с выбором специальности, чтобы моя будущая профессия была для меня удовольствием, а не ежедневным испытанием, – улыбается абитуриентка.

КСТАТИ

– Лера – пример целеустремленности девочки, которая при поддержке учителей смогла добиться таких высоких результатов. У нас в гимназии есть факультативы, и они востребованы, ребята этой возможностью пользуются. Развивайся сколько угодно! Это совершенно бесплатно! – говорит директор гимназии Лунинца Александр Грушевский. – В нашей гимназии семь медалистов в этом году. Говоря об этих детях, могу сказать, что они везде старались себя проявить – и в гимназическом интеллектуальном клубе постоянно выступали, и в творческих делах участвовали. Они не только на учебе зацикливались. У нас маленький полесский городок, в котором, казалось бы, нет возможностей, но эти дети представляют его достойно. И это классно!

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