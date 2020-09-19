Захотел открыть казино вопреки епискому и был арестован спустя 12 дней на троне: как авантюрист из-под Лиды стал единственным в истории королем Андорры

Борис I - его правление оказалось недолгим, а финал попал в сатиру. Фото: Архив Леонида Лавреша

Биография Бориса Скосырева - сплошная мистификация, отмечает писатель из Лиды Леонид Лавреш.

- Будущий авантюрист вырос в Вильно и в маентках на Лидчине, принадлежавшим семье Маврасов, откуда происходила мать Бориса. Родившийся 12 января 1896-го ребенок считался поначалу внебрачным - к тому моменту графиня Елизавета Маврас разводилась с первым супругом графом Николаем Симоничем, приходившимся ей… двоюродным братом. Позже она выходит замуж за отца Бориса - Михаила Скосырева, наследника купца из Петербурга, поставщика офицерских аксессуаров императорскому двору. Отставной корнет, Скосырев служил чиновником в Вильно, земским начальником в Лиде, возглавлял пожарное общество, а Елизавета Дмитриевна занималась благотворительностью. С какого-то момента, судя по всему, супруги не жили вместе…

К началу Первой мировой Борису было 18 лет. Нет сведений, окончил он гимназию или получил домашнее образование. Сам Скосырев и вовсе утверждал, что учился в Оксфорде и Париже.

- Это объяснило бы невероятные связи в будущем, но его нет в списках учащихся и выпускников этих заведений, - делится Лавреш.

С приближением фронта Первой мировой войны осенью 1915-го семья выехала с Лидчины на Восток. А по свидетельству Оливера Локер-Лэмпсона, командира британского бронедивизиона, который помогал России воевать с Германией, там военным переводчиком служил и Борис.

- Позже Скосырев рассказывал, что в дни Октябрьского переворота его с отцом и тремя дядьками арестовали большевики. Но из Петропавловской крепости смог спастить только он - остальных замучили до смерти. Возможно, в этом есть правдивое зерно - год смерти отца Бориса неизвестен.

С маентком Тарново на Лидчине связан род Маврасов. Его представитель - мать Бориса Скосырева. Фото: Архив Леонида ЛАВРЕША

Затем сведения о Скосыреве связаны с Западом. Например, в Великобритании он угодил в странный скандал с японским атташе из-за золотых часов: каждый утверждал, что часы - его собственность. А вскоре Бориса арестовал Скотланд-Ярд за подделку банковских чеков.

- Вдобавок у Скосырева не было разрешения проживать в Лондоне, - говорит Леонид Лавреш. - Он оправдывался тем, что боится советских диверсантов. Под обещание заплатить по счетам Бориса отпускают. Но полицейские в отчетах помечают: опасен как революционер.

В 1924-м благодаря экс-командиру Локер-Лэмпсону, члену британского парламента от консерваторов и приближенному к королевской семье, у Бориса появилась новая работа.

- Видимо, связанная с британской секретной службой - ведь с тех пор о Скосыреве говорят как об английском, нацистском и советском шпионе одновременно. Благо, аристократизм, внешние данные, офицерская выправка и знание английского, немецкого и французского поддерживали любую легенду. Правда, российский историк Александр Каффка полагает, что Скосырева не использовали часто. Но то, как долго он выпутывался без шума и пыли из своих афер, поддерживает версию близости к спецслужбам.

Скосырев в разные годы менял образы и, скажем так, род деятельности. Фото: Архив Леонида Лавреша

На четвертый день правления объявил войну из-за казино

Скосырев в 20-е годы путешествовал по Европе, представляясь бароном, капитаном русской армии и родственником монархов.

- Он уверял: королева Нидерландов Вильгельмина даровала ему титул графа Аранского, хотя дают его лишь особам королевских кровей, а документов даже о службе Скосырева при дворе нет. Зато в 1924-м служба безопасности Нидерландов назвала его зарубежным революционером и международным аферистом.

В 1924 - 1934 годах Скосырев странствовал между Колумбией и Европой, основал торговую компанию. А как светский лев не сходил со страниц газет. Особенно когда после женитьбы в 1931 году на француженке Мари-Луиз Пара де Гасье он закрутил интрижку с богатой американкой Филис Херд в Испании.

- Высокий, голубоглазый, черноволосый 35-летний красавец с элегантными усиками, неизменными моноклем и цветком в петлице - Бориса ни с кем не спутать! Впечатляли и гулянки в дорогих ресторанах, которые оплачивала Филис. А когда Скосыревым занялась полиция, оказалось: он сбывал в Барселоне ее драгоценности. Но к тому времени он уже был на Пальма-де-Майорке с Флоренс Мармон, богатой экс-женой американского автомагната. Там их заподозрили в связи с кокаиновым трафиком…

Бориса выслали из Испании в декабре 1933 года, но, продолжая называть себя графом Аранским и родственником королей, он решил взойти на трон карликового горного княжества Андорра между испанской Каталонией и Францией. Там с XIII века и до 1993 года был двойной суверенитет - страной одновременно руководили епископ Урхельский от Испании и сначала короли, а потом президенты Франции (теперь там парламентская республика, но представители этих стран номинально есть).

- Скосырев заявил о праве на трон 17 мая 1934 года, заручившись согласием герцога де Гиза - по уверениям авантюриста, единственного наследника андоррской короны по крови. Борис хотел создать в Андорре безналоговую зону, открыть княжество для банковского и торгового капитала, поддержать туризм, сменить патронов: епископа Урхельского - на короля Испании, которого называл своим другом, а президента Франции - на герцога де Гиза.

Борис Скосырев стал в 1934-м королем Андорры всего на 12 дней. Фото: Архив Леонида Лавреша

Как писали газеты, спустя пару дней нашего земляка в столице Андорра-ла-Велья народ на руках внес в Генеральный Совет.

- 9 июля его объявили королем Борисом І: 24 голоса было «за», 1 - «воздержался». Сразу приняты новые флаг и конституция, утверждено правительство. А через три дня Борис I в дерзком манифесте объявил войну епископу Урхельскому, не одобрившему планы открытия казино.

Епископ по согласованию с Францией 20 июля выслал отряд из пяти гвардейцев, который арестовал Бориса I в халате за чашкой утреннего чая. Так он пробыл на королевском троне всего 12 дней…

В октябре 1934-го Скосырев получил год тюрьмы, но, огласив приговор, испанцы выслали экс-короля от греха подальше в Португалию.

- И хоть правление Скосырева напоминает приключения Остапа Бендера, он дал Андорре первую конституцию с гражданскими правами и свободами, а его проекты опережали время, - говорит Лавреш. - Скажем, сейчас 80% бюджету Андоры дает туризм (при населении 85 тыс. человек в страну до пандемии приезжало до 9 млн гостей в год), у бизнеса и банков - налоговые льготы и, как и предлагал 85 лет назад Борис I, Андорра - зона беспошлинной торговли…

В городке Сольдеу была резиденция Бориса I. Фото: Wikipedia.org

Советская разведка следила за шпионом с начала 1940-х

В конце 1935-го Скосырев возвращается к официальной жене Мари-Луиз во Францию и вступает в отделение нацистской НСДП. Возможно, это членство в 1939-м повлияло на арест Бориса для депортации. Но из-за проблем с документами он со статусом нежелательного иностранца попал в лагерь, откуда вышел уже после немецкой оккупации Франции в 1940 году.

- В 1943 году он с женой находился в Берлине как директор концлагеря для рабочих, а вскоре - в контрразведке 6-й фашистской танковой дивизии. Вербовал военнопленных, участвовал в операциях под Смоленском, Минском и Витебском, дослужился до майора, награждался железными крестами, а после окончания войны… тихонько вернулся с фронта и жил в Боппарде - французском секторе оккупации Германии.

Фрагмент дела, которое вела советская разведка против Скосырева. Фото: Архив Леонида Лавреша

Но в 1948 году, оказавшись в советской зоне оккупации, был арестован. Как выяснил немецкий историк Герхард Ланг, за Скосыревым долгие годы следили советские разведчики.

- Осудили его за шпионаж на нацистов и отправили в спецлагерь МВД СССР, где наверняка не обошлось без сотрудничества с чекистами. Ведь не просто так его выпустили в 1956-м из СССР в Западную Германию. Там он развелся, а в 73 года снова женился - на 30-летней Марии-Розите. Спустя 20 лет совместной жизни в июле 1989 года Скосырев умер в Боппарде.

В 1969-м 73-летний Скосырев женился второй раз на 30-летней Марии-Розите. Фото: Архив Леонида ЛАВРЕША

Кстати, сам Борис Михайлович, добавляет Леонид Лавреш, при жизни приводил иную версию событий:

- Он писал португальскому другу: мол, лишь в октябре 1942-го немцы освободили его с женой из лагеря, а затем отправили в СССР, где он якобы сидел в советском лагере в Сибири до переезда в Западную Германию, где стал «100 % маленьким рантье». Но понять, где в уникальной биографии Скосырева правда, а где ложь, давно невозможно…

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