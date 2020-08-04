Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа 2020 года (обновляется)

Послание президента народу и парламенту проходит каждый год, обычно в апреле, реже - в мае. В 2020 году послание несколько раз переносили. Александр Лукашенко сам рассказывал, что планировали его на апрель.

- Нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто.

В результате послание проходит в нестандартное время - 4 августа.

О коронавирусе: «Мы справились с этой бедой. Кто не хочет этого видеть - он всегда будет слепой»

"Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не хочет этого видеть - он всегда будет слепым".

"Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых методик лечения. Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были самоотверженность врачей и самое главное - достойное поведение граждан, особенно стариков".

"Сегодня все страны признают, что мы поступили правильно"

"На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют «особым путем Беларуси». И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале, шаблонное для всех стран рекомендации ВОЗа, немедленный карантин, комендантский час. Закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня – на это я пойти не мог. Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять – остановимся, изолируем людей – погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой пусть – путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивные выявления лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. В кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и было проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда.

Параллельно был организован санитарный контроль на всех границах, налажены регистрации и наблюдение граждан, прибывающих из неблагоприятных регионов. При малейшем подозрении всех изолировали на 14 дней под роспись. В круглосуточном режиме проводилось эпидрасследование по каждому случаю COVID. Оперативно внедрили правила социального дистанцирования и дополнительных дезинфекций в местах скопления людей. А белорусы порой этого даже не заметили. Минздрав работал как оперативный штаб, врачи вертелись, как могли".

"Я ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов"

"Продляли школьные каникулы, использовали технологии дистанционного обучения. В течение 1-2 недель мобилизовали сотни промышленных предприятий на выпуск медицинских масок, респираторов, халатов, антисептиков. Благодаря председателю КНР Си Дзиньпину в течение суток были поставлены в Беларусь две линии по производству респираторов и масок. Наштамповали столько, что сегодня девать некуда.

В результате нам не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания помощи. Мы задействовали все лишь половину коечного фонда, который был зарезервирован в наших больницах. Конечно, не все было гладко. Но не удалось избежать локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное – адекватная реакция со стороны власти на критику – мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно. Я ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал работу штабов и регионов".

«Лидеры цифровизации - США и Китай. С ними мы должны договориться о сотрудничестве»

"Для айти-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех - это заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет президента в 2017 году. За прошлый год экспорт айтишников составил 2,5 млрд долларов. И всего за один год новых резидентов появилось больше, чем за предыдущие 12 лет"

Несмотря на пандемию, отмечает президент, показатели айтишников продолжили расти:

"А решение по парку принималось не столько ради самих айтишников. Это же миллиарды валюты для страны. Они зарабатывают за рубежом и оставляют здесь, это огромный вклад в нашу экономику. Мощный айти-сектор - уровень развития нации".

Президент назвал лидеров цифровизации: США и Китай: "С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве"

"Цель одна - спасти страну. Не до жиру"

Лукашенко отметил, что Беларусь во время пандемии не закрыла предприятия в отличие от всего мира. При этом от нефтяных разборок с Россией бюджет не дополучил полтора миллиарда рублей.

"Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо - не до жиру! По его словам, кризис - это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам заняит новые ниши".

Президент упомянул и альтернативных президентов.

- Много говорят в том числе и наши альтернативщики, что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас нячэсныя правядуць, зэков выпустят, проведут чэсныя выборы и инвестиции к нам хлынут. И если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок.

Брошенные дома и усадьбы будем продавать по приемлемым ценам

В своей речи Александр Лукашенко обратил внимание и на развитие деревень.

"Неперспективных сел в нашей стране быть не должно. Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удаленные уголки начнут возрождаться, и эта инициатива найдет широкий отклик у наших граждан. И не только у тех, кто когда-то жил на селе, но и у горожан, не знавших деревенской жизни".

"Остались бесхозные клочки, как я их называю, земли, в селах и на хуторах. Уже к концу этого года примем решение: брошенные дома и усадьбы будем продавать по простым понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то просто за символическую плату. Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика – и не надо ничего выдумывать. Не надо слушать постоянную болтовню оппонентов власти о том, что кому-то на местах не хватает полномочий. Что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили".

Об АЭС: «Не надо нам тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика»

"Значение белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное! С ней связано развитие образования, технологий... И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности! Мы - чернобыльская республика, многое пережили. И сами знаем цену последствий".

"Поэтому входной контроль при сооружении станции был как в военное время. А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать, прорыв в будущее. Высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорации, которую мы строим совместно с Китаем в Минской области".

"Средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять, не в десять - только в два раза"

"Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы. Чудес не бывает! Все дается только своим трудом". "Средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять, не в десять - только в два раза. Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране".

По словам президента, власти планируют активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений.

"Для нас важнейшее условие сделать так, чтобы рост пенсий стабильно превышал рост цен. При этом сделаем все, чтобы зарплата и полученные доходы не теряли покупательную способность".

Символы как часть истории и культуры никто не запретит и не забудет

"Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится - просто пострадают наши люди. Музыканты будут и дальше писать песни. Картины переживут людей и будут радовать многие поколение. Символы как часть истории и культуры никто не запретит и не забудет (…) Но мир открыт, в нем перемещается все: и товары, и деньги, и люди. В первую очередь - молодежь, как самая активная и подвижная часть любого общества. При этом каждое государство хочет удержать самых талантливых у себя, и мы не исключение (…) Я вам приводил пример по отдельным польским студентам - их около 2000, они выехали за пределы Беларуси, учились в Польше. И как только пандемия ударила - они взвыли, их выкинули из страны. И они попросились обратно в несвободную страну, к диктатору. И диктатор их принял. И за это получил. Они все там постятся и хайпуются. Но ничего, я переживу. Главное, чтобы мы с вами это пережили".

"Работы много у себя дома, если ты увидел длинный рубль за пределами страны – мы тебя привязывать не будем. Но ты должен всегда помнить, что ты сюда обязательно вернешься - рано или поздно. Потому что здесь зарыта твоя пуповина, корни твои зарыты. Поэтом,у бывая там, за пределами наших границ, за пределами нашей светлой Беларуси, никогда не показывай пальцем в ее сторону. Она тебя взрастила и дала образование. Поэтому ты такой крутой за пределами этой страны".

О задержанных россиянах: "Они были специально направлены в Беларусь. Команда была - ждать"

"Какие только там выводы, предложения. Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье - про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию. Это все вранье! Эти люди дали показания. Были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда. Потому что на границе российской - закрыта ими же - им надо было предъявлять и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ. Я только не понимаю: а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов? Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь?"

Президент просил не слушать вранье.

"Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Абсолютно по-человечески. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все! - сказал Лукашенко. - Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка... Мы же у вас ничего не просим. Мы должны бегать, их ловить по лесам. Мы же всех их отловим"

"Всех, кто думает айфоном или телефоном - будут кромсать и долбать!"

" Необразованный человек - страшный человек в будущем. Мы в этом скоро убедимся. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, ими раскинув, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех остальных, кто не умеет думать, а думает айфоном или телефоном - его будут кромсать, его будут долбать, его будут не на сознание и на подсознание давить и зомбировать. В этом величайшая опасность основной опаснейшей тенденции развития нашего общества. И если мы, во всем мире, ведущие страны, сейчас не спохватились и не возьмемся за это - мы будем иметь планету хаоса как минимум".

О демографии: На первом месте - карьера и жизнь для себя. Ну что тут поделаешь?

Президент раскритиковал мнение, что «белорусы вымирают». Он привел такие цифры: в Украине население за 30 лет сократилось на 20%, в Литве - на 25%, в Латвии - на 30%.

"У нас, в Беларуси, население также сократилось, но всего лишь на 8%. Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет. Кроме того, учитывая состояние современного общества не только в Беларуси, молодые родители откладывают рождение детей, на первом месте - карьера и жизнь для себя. Ну что тут поделаешь? Поэтому с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в обществе, повысить ценность семьи с несколькими детишками"

«Вернуть Конституцию 1994-го года - это подарок криминальному бизнесу»

"Теперь несколько слов про реформы и «перамены», - перешел на белорусский язык президент. - Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 1994-го года - это подарок криминалу. Это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может. Это будет хорошим мутным условием для тех реформ, о которых толдычат альтернативщики".

Александр Лукашенко уверен, что вернув Конституцию 1994 года, мы «возродим безвластие, обезличим ответственность кадров».

"Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность и «прихватизировать», как раньше говорили. Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял. А для тех, кому идея прихватизации снова может показаться привлекательной, напомню, как это было в середине 90-х. Директора и приближенные за бесценок скупали акции своих сотрудников, в итоге предприятия оказывались в руках непонятных дельцов, часто сидящих за границей и не имеющих никаких обязательств. Даже вопросы по развитию предприятий задать было некому. Вспомните Коммунарку и Спартак".

"Успокойтесь, слава богу, что еще так живем - посмотрите, что в богатых странах происходит"

"Государство начинается с народа, а держится на крепкой и стабильной управленческой вертикали. Пока эта вертикаль сильная, пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно. Мы с вами 25 лет шли и нам завидовали, потому что президент был крестьянином, мы были единым целым. И как только разбогатели некоторые, […] как только в кармане что-то появилось, мы начали кричать: нам хочется больше, нам мешают, старый президент не дает работать и прочее. Успокойтесь. Успокойтесь, слава богу, что еще так живем. Посмотрите, что в богатых странах происходит. Посмотрите – вспыхнула Америка. Посмотрите, как в России рачительно расходуют каждую копейку, хотя там огромные запасы".