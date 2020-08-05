Анна Семенович на съемках в Минске: «В Беларуси у меня много друзей - но все непубличные люди»

Анна Семенович говорит, что уже созрела для брака и детей. Фото: личный архив

Завязка сюжета фильма, в котором снимается Анна Семенович, в том, что героине по ошибке ставят возраст в паспорте на 10 лет меньше. И это в корне меняет ее размеренную жизнь… С вопроса о съемках мы и начали разговор:

- Анна, вы ведь не главную героиню играете в сериале?

- Главную героиню играет Анна Снаткина. А я - клиентку юридического агентства, в котором работает ее Маша Соленова. Насколько я знаю, в сериале также заняты в эпизодах белорусские актеры, техническая группа тоже частично из Беларуси.

- Вам в марте исполнилось 40 лет - но ведь ни за что не дашь! Прямо как в кино.

- Мне и самой кажется, что мне не больше 30 лет. Но, кстати, то же самое говорят мне подруги постарше, которым за 50. Так что возраст - всего лишь цифра в паспорте. Главное - как ты себя воспринимаешь и насколько тебе комфортно в своем возрасте.

Аня с 3 лет занималась фигурным катанием. Фото: личный архив

- Этот сериал пока в процессе сьемок. А как же «Гардемарины-4», о котором много писали?

- Фильмы делаются не за день - это длительный процесс. Знаю, что режиссер Светлана Дружинина должна была еще что-то доснимать, и из-за пандемии отложили съемки. Фильм должен был выйти в 2020 году, но уже понятно, что появится он на экранах только в следующем году.

- Расскажите, как вы пересекаете границу с Беларусью в период коронавируса - вы ведь и на «Славянский базар» приезжали…

- На «Славянский базар» шел специальный поезд, который привез артистов из России. У организаторов был список, пограничники проверили документы по списку - и все, мы поехали дальше. А сейчас на границе спрашивают цель, с которой еду в Беларусь, и я показываю договор с белорусской киностудией. Без проблем пропускают.

- По крайней мере, работа постепенно возвращается в нормальное русло. А как в свете ситуации с пандемией вы относитесь к встречам и посиделкам с друзьями?

- Спокойно. Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек. И все болели достаточно легко - на домашнем режиме.

Анна Семенович не афиширует свою личную жизнь - но и не скрывает, что у нее есть любимый мужчина. Фото: личный архив

«На коньки встаю только по необходимости»

- Для поддержания формы встаете на коньки?

- Поверьте, после 18 лет в профессиональном спорте мало кто продолжает заниматься им ради удовольствия. Я встаю на коньки только по необходимости - ради телепроекта или выступления. А чтобы поддерживать фигуру, занимаюсь фитнесом.

- Вы поете песни «Блестящих» на концертах. А общаетесь ли с бывшими солистками группы? С нашим земляком Дмитрием Шепелевым, который был гражданским мужем Жанны Фриске?

- С Димой давно не пересекались. А вот с девочками из бывшего коллектива поддерживаем отношения. Переписываемся и созваниваемся, особенно близко я дружу с Ксюшей Новиковой.

Дуэт фигуристов Анна Семенович — Роман Костомаров стали чемпионами России в 2000 году. Фото: личный архив

- Многие говорят, что Семенович классная, но вот песни, которая она поет, как бы помягче сказать… попса. А ведь есть отличные авторы, в том числе и среди белорусов. И многие российские артисты исполняют их песни. Может, авторы не знают, как прислать вам потенциальный хит?

- Да нет же, мне предлагают огромное количество песен со всего мира - отправляют и на почту, и в соцсети. Как я их выбираю? Меня прежде всего интересуют песни, которые дарят людям позитив и радость. Не всем же исполнять грустную лирику! Меня часто зовут выступать на днях рождения и свадьбах, так что моя миссия - создавать хорошее настроение зрителям и заказчикам. У меня классная танцевальная программа, балет, музыканты - это целое шоу. Я пою в том числе и песни «Блестящих», это правда. Но вместе с тем и свои песни - например, у клипа «Хочешь» уже почти 80 миллионов просмотров на YouТube - разве это не показатель, что песня нравится людям? Теперь думаю снимать в таком же юморном стиле клип на песню «Манибой». И я сейчас очень плотно общаюсь с издательством, чтобы, наконец, начать писать свою книгу.

На этом фото Анне Семенович всего 17 лет, и к этому моменту она всю сознательную жизнь занималась фигурным катанием, планируя стать призером Олимпийских игр. Фото: личный архив

«Я эксперт в области комфортного белья для женщин»

- Вы создали свою линию белья AS для женщин с формами, но в Беларуси ее не продают, хотя презентация должна была состояться еще в мае…

- К сожалению, не до презентации было! Мы все оказались на самоизоляции, я просто не могла заниматься этим проектом. Но с осени обязательно к нему вернусь, так что к Новому году, надеюсь, презентую его. Я ведь эксперт в области удобного белья для женщин - кто, если не я!

Анна Семенович с Романом Костомаровым считались вторым дуэтом после Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, которые поехали на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити и завоевали серебро. Фото: личный архив

- Вы недавно рассказали о том, что делали операцию по уменьшению груди, после того как вам поставили диагноз «гигантомастия». Это спровоцировало женщин на обсуждение этой темы - оказалось, что проблема для многих актуальная. Не пожалели о своих откровениях?

- Не жалею, потому что мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Кто-то пишет, что весит 50 килограммов, а грудь огромная. Или у кого-то маленький рост, большая грудь. Проблем много. Мне повезло, у меня рост средний - метр семьдесят.

Мой пример, как мне кажется, показал женщинам, что можно не стесняться, не бояться. А если есть показания уменьшить грудь, то надо идти и делать эту процедуру. А еще я старалась донести, что надо относиться к себе с самоиронией - психологическое состояние тоже очень важно…

Анна Семенович и Марат Башаров в шоу "Звезды на льду". Фото: личный архив

- Анна, вы никому не рассказываете о своем избраннике. Счастье любит тишину?

- Именно так. Я пока не планирую афишировать личную жизнь. Да и мой молодой человек не любит, когда я о нем рассказываю.

- Но вы то и дело говорите о том, что собираетесь замуж за него. Что, и о предстоящей свадьбе не расскажете?

- Думаю, это случится постфактум. Не хотелось бы, чтобы журналисты пробрались на нашу свадьбу и помешали насладиться этим прекрасным праздником.

Семенович не показывает жениха, зато двух других любимых мужчин - отца и брата - не скрывает. Фото: личный архив

- Есть ощущение, что вы абсолютно позитивный человек, к которому совершенно не липнет злое слово и негатив. Как вы этому научились? Ходили к психологу?

- Я не просто обращалась к психологу, но и сама отучилась на психолога. Прошла огромное количество курсов на эту тему и считаю, что психология - одна из важнейших наук, которую следует преподавать детям в школе. Человеку очень важно разобраться прежде всего в себе. Я научилась не обращать внимания на хейтеров. У них просто такая работа. Поэтому, когда читаю нелепицу про себя, просто смеюсь и удивляюсь фантазии людей. Ко мне это не прилипает, я просто прохожу мимо. Мне гораздо важнее спокойствие внутри меня.

- Вы в этом смысле очень похожи на Лолиту Милявскую, она точно так же относится к сплетням.

- Она мне очень нравится. Мы много работали вместе, вели проекты, пели дуэтом на новогодних концертах. Я считаю, что Лолита - пример для подражания. Добрая, искренняя, никому не желает зла, не лезет в чужие жизни, а живет и наслаждается своей - это ее формула счастья.

- Когда вас в Минске ждать с концертом?

- У нас с Митей Фоминым был запланирован тур, и мы собирались приехать в Минск. Но, к сожалению, из-за коронавируса все перенеслось. Но я обязательно приеду - мне очень нравится белорусская публика, которая всегда улыбается и на позитиве. Я, кстати, довольно часто бываю в Минске, мне нравится ваш красивый и чистый город. Признаюсь, нравятся и ваши рестораны, в них очень вкусно готовят. А еще у меня здесь много друзей, правда, они не публичные люди. Так что и с концертом приеду - только приглашайте!

Анна Семенович - завидная невеста! Фото: личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года. С трех лет занималась фигурным катанием. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Мастер спорта международного класса, призер международных соревнований. В 2000-м году в паре с Романом Костомаровым стала серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию. Из-за травмы мениска ушла из большого спорта и начала карьеру в шоу-бизнесе. Вела спортивные программы на телевидении, с 2003 по 2007 год пела в группе «Блестящие». Снимается в кино: среди ее работ картины «Гитлер капут!», «Укрощение строптивых», "Ирония судьбы. Продолжение". Вела телепрограммы «Правила движения» («Россия1»), «Барышня и кулинар» (ТВ Центр). Более 10 лет является ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском Радио». Ведущая «Удачного чарта» и других передач в эфире «МУЗ-ТВ».