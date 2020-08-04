2020-08-04T18:36:39+03:00
Политика
КП Беларусь

«На участок позвали, но сидеть разрешили только за турникетом, около вахты»: как в Минске проходит досрочное голосование и наблюдение за ним

В первый день досрочного голосования на выборазх президента Беларуси в 2020 году мы посмотрели, какая атмосфера на избирательных участках, кто наблюдает и кто голосует
Виктор ПАЖИТОК
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В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президентаВ Беларуси началось досрочное голосование на выборах президентаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Вплоть до 9 августа избирательные участки по все стране будут открыты с 10 утра до 2 часов дня и с 4 дня до 7 вечера. Большинство из них расположены в школах. В первый день досрочного голосования мы решили заглянуть в три школы в центре Минска и поговорить с первыми избирателями, наблюдателями и членами избирательных комиссий.

«Я их убедила - Избирательный кодекс важнее, чем постановления ЦИК»

Первая точка - школа №91. Во дворе - ни души, лишь три дамы с бейджами «Дежурные» неспешно обходят по кругу территорию вокруг школы. Заходим внутрь и сразу оказываемся в приятном полумраке и приятной прохладе. Участок организовали в школьном коридоре: за столами - члены комиссии, вдоль стены с расстоянием в полтора метра друг от друга расставлены стулья для наблюдателей. Стульев шесть, все до единого заняты. Избирателей пока нет, кабинки (кстати, со шторками) пока пустуют. Пользуемся паузой, регистрируемся как журналисты в специальном журнале и отправляемся поговорить с наблюдателями.

Чтобы стать наблюдателем, нужно было зарегистрироваться раньше других Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы стать наблюдателем, нужно было зарегистрироваться раньше другихФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сколько уже человек пришло? - интересуемся.

- Пять человек, - отвечает женщина-наблюдатель.

- Извините, у нас данные, видимо, в два раза расходятся - я насчитала одиннадцать человек за полтора часа, - не соглашается другой наблюдатель, молодая девушка, которая охотно показывает нам свои записи.

Ясность вносит главная по участку: точного подсчета не ведут, но скорее одиннадцать, чем пять, ведь наблюдатели пришли в разное время - вот и цифры разнятся.

С девушкой-наблюдателем мы выходим в школьный двор, знакомимся. Анна Толчикова зарегистрировалась как независимый наблюдатель. Утром первого дня досрочного голосования выяснилось, что число тех, кто хочет наблюдать за выборами на участке, - 18 человек. Большинство из них пришли утром, но им сказали расходиться - число наблюдателей ограничено согласно решению ЦИК по причине непростой эпидемиологической обстановки.

Напомним, ЦИК Беларуси, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19, ограничил число национальных наблюдателей, которые одновременно могут находиться на участках для голосования. 9 августа, то есть в основной день голосования, число наблюдателей ограничено до пяти человек (но не более 50% от количества членов комиссии), во время досрочного голосования - до трех. Анну сегодня утром на участок пускать не хотели.

- Меня отправляли в районную избирательную комиссию, мол, ограничение количества наблюдателей спустили сверху. Это понятно, но здесь, говорю я, стоит ваша подпись, отвечаете именно вы, вы нарушаете Избирательный кодекс. В итоге нас все-таки допустили.

В это время на крыльцо школы, где мы разговариваем с Анной, вылетает молодой человек. Александр - тоже независимый наблюдатель.

- Меня выгнали! - возмущается он. - Они обвинили меня, что я вел фото- и видеосъемку. Все члены комиссии это подтвердили, наблюдатели тоже.

Возвращаемся в школьный коридор. Там выясняется, что Александр действительно сделал несколько кадров на телефон, а наблюдателям этого делать нельзя.

За те полчаса, пока мы беседовали с членами избиркома и наблюдателями, избирателей пришло человек пять. Почти все - в возрасте 60+, в их числе две немолодые дамы-соседки.

- Темно, я ничего не вижу! - жалуется одна.

- Выйди, я помогу тебе! - отвечает ей спутница из соседней кабинки.

Члены комиссии включают свет, избирательницы находят нужный квадрат в листе для голосования. Выбор сделан, бюллетени попадают в урну.

Элегантного возраста дамы проголосовали за "прагматичный путь" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Элегантного возраста дамы проголосовали за "прагматичный путь"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Знакомимся с избирательницами. Точнее, с одной из них, вторая говорить наотрез отказалась.

Зинаида Владимировна рассказала, что живут они в соседнем со школой доме.

- В пятницу едем на дачу. Решили проголосовать сегодня, не откладывать это дело в долгий ящик. За кого голосовала? Будьте уверены: за самый правильный и прагматичный путь. Но не за того, за кого вы подумали, - интригует женщина.

«Звони Алле Владимировне! Без нее - никак!»

В школе №19 с первых же секунд понятно - здесь все гораздо серьезнее. Вахта, турникет, две женщины-вахтера. Пройти на участок не так-то просто.

Говорим, что мы журналисты, предъявляем удостоверения. Их внимательно исследуют.

- Звони Алле Владимировне! Без нее - никак! - выносит вердикт строгая вахтер.

И пока мы ждем Аллу Владимировну, без которой никак, знакомимся с Александром - независимым наблюдателем.

- Я зарегистрировался наблюдателем несколько недель назад. Вчера мне позвонили, сказали: «Приходите». Утром пришел, но оказалось, что все три места заняты женщинами из «Белой Руси» и Белорусского союза женщин. Они, как мне сказали, зарегистрировались гораздо раньше меня, у них приоритетное право. Мне разрешили сидеть здесь, за турникетом, около вахты. Если вдруг кто-то из наблюдателей решит уйти, то на его место пригласят меня. Так сказали. Вот сижу. Думаю, что на участок меня не пустят, но буду здесь. Это - мое право и мой долг, - говорит Александр.

Александра наблюдать за досрочным голосованием пока не пустили Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александра наблюдать за досрочным голосованием пока не пустилиФото: Павел МАРТИНЧИК

Получив наконец добро от Аллы Владимировны, мы попадаем на избирательный участок. Члены комиссии рассказывают, что за два с половиной часа к ним пришло около 20 избирателей. Из трех стульев для наблюдателей заняты только два. На третьем лежит чехол для очков. Алла Владимировна поясняет: все три наблюдателя на месте, просто одна из них удалилась «в санитарную комнату».

- Может, можно на вакантное место позвать парня, который сидит около вахты? - спрашиваем у членов комиссии.

Отлучиться наблюдатели могут только по уважительной причине Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отлучиться наблюдатели могут только по уважительной причинеФото: Павел МАРТИНЧИК

Но Алла Владимировна уверяет: зарегистрированный наблюдатель вот-вот вернется. «Вот-вот» случилось минут через 15. За это время мы узнали, что участок здесь большой, а в этом году из-за эпидситуации его решили обустроить не в классе или школьной рекреации, а в спортивном зале.

- Здесь, сами видите, больше пространства, удобнее работать и членам комиссии, и наблюдателям. Само собой, избиратели тоже не стеснены.

За полчаса, которые мы провели в этой школе, избирателей пришло человека три. Поговорили с одним из них. Леонид Александрович нехотя рассказал: 9 числа на выборы прийти никак не может, потому пришел сегодня. Вечером, говорит, проголосовать придет и его жена - в основной день голосования у нее тоже никак не получится.

Голосуют досрочно не только люди в возрасте, но и молодежь Фото: Павел МАРТИНЧИК

Голосуют досрочно не только люди в возрасте, но и молодежьФото: Павел МАРТИНЧИК

«Сколько проголосовало? Я таких подсчетов не веду»

Гимназия №23 расположена на проспекте Независимости, в районе площади Якуба Коласа. Здесь тоже турникеты. Рядом с ними - не просто вахтеры, а два милиционера в масках. Традиционная проверка документов - и вот мы с фотографом внутри. Длинный коридор, открытые двери в несколько классов - на базе гимназии организовано несколько избирательных участков.

- Выбирайте любой, - говорят нам.

Выбрали участок под номером 63. С нашим появлением в кабинете воцарились тишина и безмолвие. Пытаемся гнетущее молчание разрядить вопросом.

- Сколько примерно избирателей уже пришло?

- Таких подсчетов я не веду, - железным тоном отвечает глава комиссии.

- Быть может, наблюдатели ведут?

- Пятьдесят. Пятьдесят избирателей, - четким, хорошо поставленным голосом отвечает нам женщина-наблюдатель в спортивном костюме. Видимо, преподаватель физкультуры.

Узнать причины, которые привели избирателей на выборы в день досрочного голосования, удается далеко не всегда Фото: Павел МАРТИНЧИК

Узнать причины, которые привели избирателей на выборы в день досрочного голосования, удается далеко не всегдаФото: Павел МАРТИНЧИК

В это время в кабинет заходят трое молодых людей. Двое без проблем получают бюллетени и уже через 15 секунд опускают их в урну. У третьего проблемы: проголосовать на этом участке он не может - закончился срок временной регистрации. Разговорить молодых людей не удается. На все вопросы они отвечают однообразно: «Не важно». Удается только выяснить, что график жизни у них более чем напряженный, выкроить время 9 августа никак не удастся, но гражданский долг надо исполнить в любом случае. Что они и сделали в самые первые часы досрочного голосования.

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