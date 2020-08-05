«В нашем классе большинство родителей не собираются вести детей в школу из-за коронавируса»: как начнется учебный год в школах и вузах

Меньше чем через месяц дети вернутся в школу. Родители интересуются, как будет организовано обучение Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Обсуждали с родителями в классе, большая часть из них не собирается вести детей в школу 1 сентября из-за коронавируса. Медики же говорят о второй волне коронавируса, хотя пока и первая вызывает вопросы, - делится Ольга, мама третьеклассника из Минска. - В школе нам пока не говорят, будет ли организовано все так , как в четвертой четверти прошлого учебного года.

- Нам сказали, что в школе ждут распоряжений сверху, чтобы понять, как будет организовано обучение, - рассказывает мама другой школьницы. – Но у нас не было организовано никакого дистанционного обучения и в четвертой четверти. Мы просто подписали документы, что обязуемся пройти программу самостоятельно, этого никто не проверял.

Вопросы дистанционной учебы волнуют и студентов.

- Нам в деканате рассказали, что такой вариант возможен, - говорит студентка одного из государственных минских вузов. - Вполне вероятно, что мы будем учиться, как и в семестре перед сессией - удаленно.

В Министерстве образования говорят, что пока рано делать какие-либо прогнозы.

- Планируем, что учеба будет проходить в обычном режиме, - сообщают в ведомстве. - Но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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