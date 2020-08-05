Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 августа 2020 года: что говорил Лукашенко о COVID-19 и можно ли заразить ребенка через грудное молоко

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 68 250 случаев коронавирусной инфекции (+84 за сутки). Выздоровели и отправились домой из медицинских учреждений 63 163 пациента (+220 за сутки). За время с начала пандемии в республике скончались 574 человека (+3 за сутки). В ведомстве отмечают, что у умерших был не только COVID-19, но и многочисленные хронические заболевания.

Всего в стране проведено 1 325 776 тестов.

Ситуация в мире

По данным портала worldometers.info, коронавирус официально подтвержден у 18,5 миллионов человек по всему миру. С недугом справились 11,7 миллионов человек, а умерли – более 698 тысяч.

ВОЗ: COVID-19 переболели менее 10% населения.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что около 10% населения уже переболели коронавирусом. Но большинство проведенных исследований говорят о том, что антитела к «ковиду» есть менее чем у 10% людей. Также эксперт рассказала, что наиболее высокий риск заразиться у медицинских работников: по ним показатели в разы выше.

О чем свидетельствует коэффициент смертности от коронавируса?

Мария ван Керкхове заявила, что коэффициент смертности от «ковида» может составлять 0,6% - это в разы меньше, чем число, которое было высчитано по официальной статистике. По словам эксперта, самый простой способ высчитать этот коэффициент, - соотнести количество умерших от коронавируса к числу выявленных случаев.

- При таком подсчете мы получим определенное процентное соотношение, - пояснила эксперт.

Итак, на 3 августа в мире было зарегистрировано 18 миллионов случаев COVID-19. Умерли около 690 тысяч человек. То есть коэффициент смертности составляет более 3,8%. Мария ван Керкхове добавила, что этот коэффициент изучают многие специалисты, которые учитывают число смертей даже среди тех, кто перенес «ковид» бессимптомно.

По словам специалиста, сегодня мы точно не знаем, сколько людей заразились коронавирусом, так как существует много сложностей. Большое число не было зарегистрировано.

- Но мы понимаем из исследований, которые уже были проведены, что существуют оценки. Они находятся на уровне ниже 1%. А в нескольких исследованиях речь идет и вовсе о 0,6%. Данная цифра звучит не угрожающе, хотя, на самом деле, и велика для вируса, который имеет высокие показатели и легко передается.

Лукашенко – о коронавирусе: «В наших больницах не сортировали больных как на фронте»

4 августа Александр Лукашенко выступил перед парламентом и белорусским народом. Он отметил, что самым сложным для международных связей стала эпидемия, которая проверила на прочность и наше общество.

- Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не хочет этого видеть - он всегда будет слепым, - отметил президент. Также он добавил, что пандемия коронавируса – это не первая эпидемия, с которой мир столкнулся. Поэтому Беларусь вошла в нее более-менее подготовленной. Из плюсов президент отметил инфекционные больницы, которые удалось сохранить, достаточное количество коек в больницах и обеспеченность медучреждений необходимым оборудованием. Из минусов – неизвестность «ковида», его массовый характер распространения и отсутствие единых методик лечения.

- Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были самоотверженность врачей и самое главное - достойное поведение граждан, особенно стариков. В наших больницах не сортировали больных как на фронте. Помоложе, покрепче – будет жить, спасаем. А это - старик, он и так отойдет, - заявил Лукашенко.

«Врачи вертелись как могли. А белорусы порой этого даже не заметили»

Продолжая тему COVID-19, Александр Лукашенко отметил «особый путь Беларуси». Это меры, которые власти принимали на каждом этапе борьбы с инфекцией и которые, по словам президента, все страны признали правильными.

- Но какое давление было вначале: шаблонные для всех стран рекомендации ВОЗа, немедленный карантин, комендантский час. Закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня - на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять: остановимся, изолируем людей - погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было.

По словам Лукашенко, мы выбрали другой путь и боролись с «ковидом» очагово.

- Мы сделали упор на превентивные выявления лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. В кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда. Параллельно был организован санитарный контроль на всех границах, налажены регистрации и наблюдение граждан, прибывающих из неблагоприятных регионов. При малейшем подозрении всех изолировали на 14 дней под роспись. В круглосуточном режиме проводилось эпидрасследование по каждому случаю COVID. Оперативно внедрили правила социального дистанцирования и дополнительных дезинфекций в местах скопления людей. А белорусы порой этого даже не заметили. Минздрав работал как оперативный штаб, врачи вертелись как могли.

«Мы наштамповали масок и халатов столько, что девать некуда»

Выступая перед парламентом, президент напомнил, какие меры предпринимали власти:

- Продляли школьные каникулы, использовали технологии дистанционного обучения. В течение 1 - 2 недель мобилизовали сотни промышленных предприятий на выпуск медицинских масок, респираторов, халатов, антисептиков. Благодаря председателю КНР Си Дзиньпину в течение суток были поставлены в Беларусь две линии по производству респираторов и масок. Наштамповали столько, что сегодня девать некуда.

По словам президента, сегодня резерв этих товаров, который сформирован в Беларуси, может пригодиться не только нам. Также Лукашенко заявил, что в республике не было необходимости приспосабливать для оказания помощи торговые и спортивные центры. Ведь и так для этих целей была задействована только половина зарезервированного коечного фонда.

- Конечно, не все было гладко. Но не удалось избежать локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное - адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно. Я ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал работу штабов и регионов. Особую роль в этом сыграли губернаторы: все было организовано по стандартам военного времени, но без паники - каждый знал, что ему делать, - заявил глава государства.

«Будете сидеть дома – будете болеть всегда»

Так заявил Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу. По словам президента, каждому человеку нужно во главу угла поставить здоровый образ жизни, правильное питание и спорт.

- Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел, - сказал президент.

Может ли ребенок заразиться коронавирусом через грудное молоко?

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют матерям прекращать кормление младенцев грудью в случае, если у них обнаружен COVID-19. Руководитель подразделения ВОЗ по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун заявил, что случаи такой передачи вируса пока не были задокументированы в мире. И хоть это не означает, что передача невозможна, но она была бы исключительно редким событием.

Также специалист напомнил, что если дети и заражаются коронавирусом, то переносят болезнь в легкой форме.

- С учетом полезности и пользы в целом грудного вскармливания, баланс рисков больше склоняется в пользу его продолжения. Оно защищает младенца от многих недугов, а также благоприятно сказывается и на младенце, и на матери, - резюмировал ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Караник: Нам не пришлось делать страшный выбор: кого спасать - людей или экономику

Министр здравоохранения прокомментировал послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию (подробнее…)

Лукашенко поблагодарил депутатов за работу во время пандемии: «Вы спасли основную массу наших стариков»

Президент много говорил о коронавирусе. По его словам, люди не поддались массовой панике и помогли врачам - бесплатными обедами, спонсорскими пожертвованиями, волонтерством. При этом он отметил депутатов (подробнее…)

Тест на антитела к коронавирусу теперь можно сделать в частных лабораториях по всей Беларуси: узнали где и за сколько

Выяснить, переболели вы коронавирусом или нет, и есть ли болезнь в активной фазе, стало дешевле, быстрее и проще. Но есть некоторые условия (подробнее…)