«Не путайтесь под ногами, дайте спасти страну»: 20 главных цитат из послания Александра Лукашенко накануне выборов

Ежегодное послание президента народу и Национальному собранию обычно случается во время весенней сессии в апреле-мае. В 2020 его несколько раз переносили. В итоге президент зачитал послание 4 августа, за пять дней до шестых президентских выборах.

Мероприятие состоялось не как обычно в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики, длилось полтора часа. Александра Лукашенко слушали около 2,5 тысяч человек. Когда он покинул сцену, аплодисменты продолжались более двух минут.

Традиционно послание слушают и послы, работающие в Беларуси. Некоторые из них были в защитных масках.

Впервые послание сопровождалось видеосопровождением. На большом экране демонстрировались военные, протесты в США, кадры с мамами

Александр Лукашенко рассказал о…

…КОРОНАВИРУСЕ

«Мы выдержали этот экзамен. И справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым».

«Сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале, шаблонное для всех стран рекомендации ВОЗа, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня – на это я пойти не мог. Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять – остановимся, изолируем людей – погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было».

«Конечно, не все было гладко. В таком напряжении не удалось избежать локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное – адекватная реакция со стороны власти на критику – мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно. Президент ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал работу штабов и регионов».

…ЗДОРОВЬЕ

«Каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятием спортом. Свежий воздух и занятия спортом! Это вам говорит человек, который сам это прошел! Будете сидеть дома - будете болеть всегда».

Напомним, недавно Александр Лукашенко сказал, что сам переболел коронавирусом.

…ДОВЕРИИ

«Еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти. Если вы ее избрали».

…ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ

«Сегодня нужно как можно быстрее ликвидировать влияние пандемии на экономику. Вы видите, какая ситуация в мире: закрытие границ, массовое банкротство, дикая безработица». «Буквально за два-три месяца разрушены самые устойчивые связи».

«Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, что особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда из-за нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей».

…ЦЕЛИ

«Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо дальше идти прямо с четким пониманием цели и преспектив». «У нас есть шансы прибавить, эпидемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши».

…РОССИИ

«Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно».

«Единственное спокойное звено (Беларусь, - ред.) в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня - на разрыв. И Россия боится потерять - ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников».

«Высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов, страна потеряла 9,5 млрд долларов за 5 лет, а это (недополученные) пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам».

…АЭС

«Не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы - чернобыльская республика, много пережили и сами знаем цену последствий. Только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 миллиардов долларов. Поэтому входной контроль при сооружении станции был как в военное время».

…ОБЕЩАНИЯХ

«Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом».

«Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию - вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза».

«Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней заработной платы по стране. Чтобы пенсия была выше, будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий».

…90-Х И СТАРОЙ КОНСТИТУЦИИ

«Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 1994 года - это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу».

«Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и "прихватизировать", как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда. И стоять будет».

…КОНКУРЕНТАХ НА ВЫБОРАХ

«Много говорят, в том числе, и наши альтернативщики, что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас нячэсныя правядуць, зэков выпустят, проведут чэсныя выборы и инвестиции к нам хлынут. И если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок».

«Не надо слушать простую, обычную, постоянную болтовню оппонентов власти, что кому-то на местах не хватает полномочий, что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили».

«Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов, по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно, крепких, хороших». «Любые выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. Я уже года три тому назад нескольким предложил, до сих пор не пришли».

«Различайте реальную политику, реальную оппозицию и «фанерных марионеток». Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами».

«Нашли этих трех несчастных девчонок (похоже, речь о Светлане Тихановской и ее соратницах - Веронике Цепкало и Марии Колесниковой, - ред.). Они же не понимают, что читают. Что вы им пишете? Что вы им пишете?». «Правядзем нячэсныя выбары, выпусцім палітычных, эканамічных, наркаманаў, угалоўніках, правядзем чэсныя выбары і будзем жыць. Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы... Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит!».

…НОВОМ ПОКОЛЕНИИ

«Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как ни в какой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением». «Гордимся тем, что, фактически имея 25-30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили».

«Акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий - картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах типа «Не будь рабом», «Мы народ, а не народец», «Не дай украсть свой голос»». «Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре».

«Это сродни отношениям детей и родителей, когда в какой-то момент ребенок говорит, что устал от опеки и что вообще не сильно-то просил о нем заботиться. К счастью, почти всегда - всегда - приходит момент, когда ребенок возвращается и говорит родителям «спасибо». Но для этого важно, чтобы, уходя во взрослую жизнь, он не сжигал родительский дом, чтобы потом было куда вернуться и не рыдать на пепелищах».

…ИНТЕРНЕТЕ

«Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Вспомните, что я сказал: мы - государство, мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она «желтая». Мы же не можем опуститься на уровень «желтизны», простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками, тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти».

«Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Преодолеем и мы это несчастье». «На нас решили - крепком, монолитном обществе - отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится!».

…«ТВОРЦАХ»

«Телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, от собственной груди. Да господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших творцаў, вы посмотрите, они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки?».

…СЕБЕ

«Я пришел к этой власти из оппозиции». «В меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не ходил и не плакался, я знал, куда я попал. Скажу уже сегодня для всего мира: мы, власть и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну».

«Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос».

…ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

«Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель - стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления».

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют». «Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусов бросили миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии».

…ЗАДЕРЖАННЫХ РОССИЯНАХ

«Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям-россиянам и руководству, не знать эти законы? Знают. Все юристы. Закон есть закон. Нравится, не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону».

«Они (33 задержанных, - ред.) рассказали все». «Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны сидящие здесь и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Прекратите, вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не в Венесуэлу, сами пока не знаем куда. Мы знаем».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

«Еще одном отряде (поступила информация, - ред.), который переброшен на юг». «Это мы должны, когда идет уборка, мы ж у вас ничего не просим... мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим».

…ЧИНОВНИКАХ

«Других у нас нет (госслужащие, - ред.)». «Они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: на себя в зеркало посмотри - ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы - из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы, и мы будем меняться. Мы - ваше отражение».

«И знайте, на этих людях держится управление страной. Они - хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и народу. Да, они тоже разные. Всякие среди нас есть, но в целом это профессионалы, которые держат страну».

«Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы (госслужащие, - ред.), а также члены избиркомов испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать - государство вас не бросит, оно вас защитит. Мы найдем, мы нашли управу на этих экстремистов. Поэтому даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, ни за безопасность ваших детей. Я вам это гарантирую».

…ЛИЦЕ СТРАНЫ

«Не забывайте, что президент, глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, - является лицом страны, вашим лицом». «Те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда».

…ЛЮБИМОЙ БЕЛАРУСИ

«Все ядовитые «ковидные» стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет».

«Помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они - люди в погонах - вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века».

…БУДУЩЕМ

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь. Чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она - наша, она любимая. А любимую не отдают».