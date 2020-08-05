Умер 29-летний сварщик, получивший ожоги из-за аварии на Светлогорском комбинате

4 августа умер 29-летний сварщик Алексей Сасновский.

- У него была остановка сердца, его реанимировали. Он еще сутки продержался и все, - говорит брат молодого человека Андрей. - Второго пострадавшего перевели в ожоговое отделение. Врач сказал, что у него все нормально, он идет на поправку.

Напомним, ЧП произошло 30 июля на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в одном из цехов, где проводились ремонтные работы на трубопроводе. Один из пострадавших, сварщик Алексей Сасновский, получил больше 90 % ожогов тела.

О том, что произошло на комбинате, «Комсомолке» рассказал Андрей, брат Алексея:

- Лешу и еще троих человек отправили на устранение аварии в цеху. Как мне известно, после этого технолог дал команду в операторскую запускать насос. Мой же брат увидел заново образовавшийся свищ и успел только развернуться спиной. С головы до ног его облило химической жидкостью. Целыми остались только ступни и верхушка головы. Его ввели в кому...

31 июля Алексея и второго пострадавшего на спасательном борту МЧС Ми-8 (это вертолет со специальным медицинским модулем) доставили в Минск в Республиканский ожоговый центр.

У Алексея остались жена и двое детей - сыну 5 лет, а дочке 10.

Похороны пройдут 6 августа в Светлогорске.