«Кто не мог назвать цель приезда и место самоизоляции, высаживали»: как сейчас ходят автобусы между Беларусью и Украиной

В автобусе мест нет, но большинство пассажиров едут только до Киева Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда Украина фактически открыла границы для белорусов - то есть, отменила требование о 14-дневном карантине после въезда в страну - казалось, что к морю потекут потоки отдыхающих. Но нет - желающих попасть в Одессу и на другие украинские курорты пока совсем немного. Возможно, потому, что Беларусь так и не внесла Украину в список стран, по приезде из которых не надо соблюдать 2-недельную самоизоляцию дома.

Вообще, наземным транспортом в Украину сейчас можно добраться только двумя способами: на личном транспорте или на автобусе. Железнодорожное сообщение пока не возобновили. А что касается автобусных рейсов, то их сейчас выполняют лишь считанные частные перевозчики.

«КП» решила встретить автобус из Украины и проводить пассажиров рейса «Минск - Одесса». Оба автобуса следовали через Гомель.

ТЕХ, КТО НЕ СМОГ ПОДТВЕРДИТЬ ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА И НАЗВАТЬ ТОЧНОЕ МЕСТО САМОИЗОЛЯЦИИ, ВЫСАЖИВАЛИ

Из Украины автобус прибыл на гомельский автовокзал с опозданием на час. Это еще нормально - бывало, и на три часа задерживаются рейсы. Нет, очередей на белорусско-украинской границе сейчас нет, однако противоковидные меры отнимают много времени. Некоторых пассажиров высаживают на границе. В расписании значилось, что автобус, который мы встречали, следует по маршруту «Одесса - Минск». Однако оказалось, что автобус отправлялся из Киева.

- Сказали, что из Одессы было очень мало пассажиров. Поэтому несколько автобусов объединили в один в Киеве, - говорит девушка Полина, у которой украинское гражданство.

Она рассказала, как проходила проверку на границе:

- Кроме контроля паспортов обязательно нужно было заполнить анкету и ответить на вопросы: в каких регионах была, куда направляюсь, с какой целью и где буду проходить самоизоляцию. Надо было отвечать конкретно: указывать точное место и контактных лиц. Этим людям звонили и спрашивали, действительно ли они ждут меня. Тех, кто не смог подтвердить цель приезда и назвать точное место самоизоляции, снимали с автобуса и возвращали обратно.

По словам Полины, большинство пассажиров - украинцы, которые ехали к родным или по делам. Белорусы тоже подписывали обязательства о самоизоляции:

- Всех предупреждали, что на протяжении этих двух недель будут приходить санитарные службы и проверять.

«ЗАБОЛЕТЬ НЕ БОЮСЬ, ЗА СТРАХОВКУ ОТДАЛА 13 РУБЛЕЙ»

Автобус «Минск - Одесса» - украинского перевозчика. Почти все, кто садился в Гомеле, ехали только до Киева. Лишь один парень следовал до Одессы, потому что там учится в вузе, и там живут его родственники.

Оказалось, что одна пассажирка из Минска ехала именно на отдых.

- Как только узнала, что Украина сняла ограничения, оформила страховку и купила билет. Я сейчас в отпуске, думала, так и проведу его дома. Но вот появилась возможность поехать в Черноморск, где я уже не раз была, - делится минчанка Елена. - Еду дней на десять. Обратно прямого рейса не нашла, только с пересадкой в Киеве. Жаль, что пропущу выборы - хотела проголосовать, исполнить свой гражданский долг. Надеюсь, когда вернусь, в стране будет все спокойно.

Елена купила страховку и отправилась на отдых в Одесскую область Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обязательную страховку, покрывающую лечение коронавируса, Елена сделала у агента, который работает на точке в ближайшем супермаркете, - всего за 13 рублей на сумму 50 тыс. евро:

- Поэтому заболеть не страшно, за такие деньги полечат. Кстати, я одна из немногих, кто в салоне автобуса сидит в маске. Еду не в санаторий, буду искать жилье на месте у частников. Автобус полный, мест нет, но мне сказали, что только четыре человека едут в Одессу на отдых. Много украинцев. Например, мой сосед - он с марта сидел в Беларуси и ждал, пока отменят обязательную самоизоляцию, чтобы спокойно вернуться на родину.

А КАК У НИХ?

За сутки в Украине - почти 1,3 тыс. заболевших, страну разделили на зоны

В Украине официально подтверждают немалое число новых случаев COVID-19. Там уровень заболеваемости коронавирусом не снижается - за минувшие сутки вирус подтвердили у 1 тыс. 271 человека. В целом заболевших в стране почти 75,5 тыс. От осложнений, вызванных болезнью, за последние сутки скончалось 24 человека (в целом - около 1,8 тыс.). За все время выздоровевших - свыше 40,6 тыс., более 33 тыс. болеют сейчас, пишет «КП в Украине».

Среди регионов лидерами по заболеваемости COVID-19 в последнее время стали Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская области и Киев. Интересно, что с 1 августа карантин в Украине приобрел новую форму - теперь жесткие запреты распространяются не по всей стране, а локально и лишь в тех регионах или районах, где ситуация с заболеваемостью особо напряженная. Всего эпидемиологи выделили четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Меньше всего карантинных ограничений в регионах из зеленой зоны, больше всего - в красной.

Одесская область - в зеленой зоне, а один из туристических центров страны - Львов - попал в оранжевую карантинную зону. Несмотря на это, городские власти решили не запрещать работу спортивных залов и хостелов. Работать будут и учреждения культуры - при условии выполнения противоэпидемических требований. В то же время власти решили провести проверку рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных учреждений и заведений общественного питания относительно соблюдения карантинных требований.